  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Liseli öğrencilerden örnek davranış: Hem öğreniyorlar hem sevap kazanıyorlar Duyan o ilimize akın ediyor: Dünyanın en küçüğü sergileniyor! Elektriklide yerli güç: Togg, Tesla’yı solladı! Şubatta zirve T10X'in Türk savunma ve havacılık sanayisinden yarım milyar dolarlık hamle! Her şey 28 günde oldu Öğrencisi tarafından öldürülen Fatma Nur öğretmen böyle uğurlandı Ortadoğu alarmdayken ezber bozan Kuzey Kore uyarısı Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şubat ayında en çok bu model araçlar tercih edildi Sindirim sağlığı için önemli! Kefir iftarda mı sahurda mı tüketilmeli? Geri sayım başladı! Dünya Kupası'na 100 gün kaldı Türk savunma sanayi devi satılıyor! Yeni sahipleri şimdiden herkesi şaşırttı
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Türk savunma ve havacılık sanayisinden yarım milyar dolarlık hamle! Her şey 28 günde oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk savunma ve havacılık sanayisinden yarım milyar dolarlık hamle! Her şey 28 günde oldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin Şubat ayındaki ihracat rakamlarını kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - Türk savunma ve havacılık sanayisinden yarım milyar dolarlık hamle! Her şey 28 günde oldu

Savunma ve havacılık sanayisi, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,2 artışla 553,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

#2
Foto - Türk savunma ve havacılık sanayisinden yarım milyar dolarlık hamle! Her şey 28 günde oldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türk savunma ve havacılık sanayisinin şubat ayında ihracat artışını sürdürdüğünü ifade etti.

#3
Foto - Türk savunma ve havacılık sanayisinden yarım milyar dolarlık hamle! Her şey 28 günde oldu

Savunma ve havacılık sanayisinin 2026 yılı şubat ayında 553,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,2 artış kaydettiğini aktaran Görgün, "2026 yılı ocak-şubat döneminde ihracatımız 1 milyar 107 milyon dolara ulaşmış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 artış sağlamıştır. Bu güçlü performans, yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı ürün portföyümüzün, sahada kendini kanıtlamış sistemlerimizin ve sürdürülebilir ihracat stratejimizin somut bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Türk savunma ve havacılık sanayisinden yarım milyar dolarlık hamle! Her şey 28 günde oldu

Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin Türkiye'nin toplam ihracat hedeflerine stratejik katkı sunmaya kararlılıkla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

#5
Foto - Türk savunma ve havacılık sanayisinden yarım milyar dolarlık hamle! Her şey 28 günde oldu

Bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği doğrultusunda hayata geçirilen Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi vizyonunun sahadaki yansımasıdır. Artan uluslararası işbirlikleri, çeşitlendirilmiş pazar yapımız ve güçlü üretim altyapımız ile önümüzdeki dönemde ihracat performansımızı daha ileri taşımaya kararlıyız.

#6
Foto - Türk savunma ve havacılık sanayisinden yarım milyar dolarlık hamle! Her şey 28 günde oldu

Savunma ve havacılık sanayimizin bu başarısında emeği bulunan tüm şirketlerimize, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimle daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaynak: GDH Haber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan çok konuşulacak İran açıklaması
Dünya

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan çok konuşulacak İran açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin olarak, "İran'da nükle..
Sıcak saatler! Savaş gemisinin vurulma anı dünyaya servis edildi
Dünya

Sıcak saatler! Savaş gemisinin vurulma anı dünyaya servis edildi

Terör devleti İsrail'in destekçisi haydut Amerika, İran'ın savaş gemisinin vurulma anının görüntülerini paylaştı.

Ted Lieu'dan Trump’a 'çocuk tecavüzü' suçlaması! Ya Trump idam edilecekti, ya İran’a saldırılacaktı
Gündem

Ted Lieu'dan Trump’a 'çocuk tecavüzü' suçlaması! Ya Trump idam edilecekti, ya İran’a saldırılacaktı

ABD'de Jeffrey Epstein'ın kirli suç ağını aydınlatan milyonlarca sayfalık yeni belgeler kamuoyuna bomba gibi düştü. Demokrat Kongre Üyesi Te..
İran saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısı 6’ya yükseldi
Dünya

İran saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısı 6’ya yükseldi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bölgedeki çatışmalarda ölen ve yaralanan Amerikan askerlerine ilişkin güncel bilançoyu paylaştı. Yapılan a..
İran'ın yeni silahı özellikleriyle dikkat çekti: İsrail'i termobarik füzeyle vurdu!
Dünya

İran'ın yeni silahı özellikleriyle dikkat çekti: İsrail'i termobarik füzeyle vurdu!

İran Devrim Muhafızları, terörist İsrail’e misilleme olarak termobarik füze fırlatıldığını açıkladı. 100 metrelik alanı 1 dakika içinde etki..
Büyük Şeytanın kayıpları artıyor! İran cehenneminde ölen ABD askeri sayısı 4 oldu
Gündem

Büyük Şeytanın kayıpları artıyor! İran cehenneminde ölen ABD askeri sayısı 4 oldu

İslam coğrafyasını kana bulayan katil ABD ve Siyonist uşağı İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırılarında, işgalci Amerikan ordusuna bir da..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23