Türk savunma ve havacılık sanayisinden yarım milyar dolarlık hamle! Her şey 28 günde oldu

Savunma ve havacılık sanayisinin 2026 yılı şubat ayında 553,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,2 artış kaydettiğini aktaran Görgün, "2026 yılı ocak-şubat döneminde ihracatımız 1 milyar 107 milyon dolara ulaşmış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 artış sağlamıştır. Bu güçlü performans, yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı ürün portföyümüzün, sahada kendini kanıtlamış sistemlerimizin ve sürdürülebilir ihracat stratejimizin somut bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.