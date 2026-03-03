  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ortadoğu alarmdayken ezber bozan Kuzey Kore uyarısı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Kuzey Kore’nin nükleer zenginleştirme çalışmalarına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Foto - Ortadoğu alarmdayken ezber bozan Kuzey Kore uyarısı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Viyana'da düzenlenen bir UAEA toplantısında Kuzey Kore’nin nükleer programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Foto - Ortadoğu alarmdayken ezber bozan Kuzey Kore uyarısı

Pyongyang yönetiminin bu konudaki adımlarını yakından takip ettiklerini belirten Grossi, "UAEA, Kuzey Kore’nin Yongbyon'daki 5 megavatlık reaktörünün muhtemelen yedinci ışınlama döngüsünde çalışmaya devam ettiğini gözlemlemiştir" ifadelerini kullandı.

Foto - Ortadoğu alarmdayken ezber bozan Kuzey Kore uyarısı

Yongbyon'daki Radyokimyasal Laboratuvarın ise 5 megavatlık reaktörden elde edilen yakıtın işlendiği Ocak ve Eylül 2025 tarihleri arasında aktif olduğunu aktaran Grossi, "Yongbyon ve Kangson'daki nükleer zenginleştirme tesislerinin devam eden faaliyetleri ciddi endişe kaynağıdır" dedi.

Foto - Ortadoğu alarmdayken ezber bozan Kuzey Kore uyarısı

Grossi, Kangson zenginleştirme tesisine benzeyen Yongbyon'daki bir diğer yeni yapının da izlendiğini belirterek, "Yongbyon hafif su reaktörünün, Ağustos ve Kasım 2025 arasındaki bir kapanma döneminden sonra çalışmaya devam ettiğine dair işaretler var" değerlendirmesinde bulundu.

Foto - Ortadoğu alarmdayken ezber bozan Kuzey Kore uyarısı

"BM GÜVENLİK KONSEYİ KARARLARININ İHLALİ" Kuzey Kore'nin Punggyeri'deki nükleer test sahasında önemli bir değişiklik belirtisi görülmediğini kaydeden Grossi, bu sahanın olası nükleer testlere hazır durumda tutulduğunu ifade etti. Kuzey Kore'nin devam eden nükleer programını "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali" olarak nitelendiren Grossi, Pyongyang’ın nükleer faaliyetlerini yakından izlemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

ÇUVALDIZ

Kore'de petrol ya da nadir bulunan element var mı?

Saffet

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daha 3 veya 5 milyonluk israilin var dediği ve dedikleri atom bombalarının sayısını var mı yok mu onları soramıyor
