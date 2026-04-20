Zihinsel keskinlik sonrası... Beyninizi genç tutan 10 süper besin! Bilim insanları açıkladı

Beslenme ve doğru diyet, beyin sağlığını korumak için hayati önem taşır. Beyin cerrahı Dr. Brett Osborn, "Doğru beslenme, zihinsel keskinliğimizin ve canlılığımızın temelidir. Vücudumuzu egzersiz ve dengeli beslenmeyle koruduğumuz gibi, doğru gıdalarla beynimizi beslemek de dinç ve genç bir zihin için gereklidir" diye konuştu. Bilim insanları Alzheimer hastalığının kesin nedenini hala bilmese de, birçok uzman diyet ve çevresel faktörlerin rol oynadığını düşünüyor. Kasım 2022'de Neurology dergisinde yayımlanan bir çalışma, flavonoid açısından zengin gıdaların artırılmasının demans riskini azalttığını ortaya koydu.