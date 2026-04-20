Teröristler Suriye'de çocukları kaçırdı!
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

İşgali Suriye'ye yaymaya çalışan İsrail terör ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalına baskın düzenleyerek 2 çocuğu alıkoydu.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail ordusu, gece yarısından sonra çok sayıda askeri araçla Kuneytra'nın Bureyka el-Kadime köyüne baskın düzenledi.

Foto - Teröristler Suriye'de çocukları kaçırdı!

Baskın sırasında 18 yaşın altındaki 2 çocuğun İsrail güçlerince alıkonularak bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıl içinde Kuneytra ilinde 9 askeri üs kurarak yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti. Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarla 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtiyor.

Şam, İsrail'in işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da Tel Aviv'in saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya çağırıyor.

israile kacırılan ve hizmet ettirilen cocuk sayısı

10 bin civarında <<2500 kürt cocuk <<2000 civarında türkmen cocuk <<5500 civarında arap cocukları <<bunlar cesitli yolardan satın alınma kacırılma <geri hizmet askerlik organ kacakcılığı konularda <<yazan gazete lübnan <<lubnane news gazetesi
