  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gülistan Doku dosyasında şok gelişme: ‘Tanımam’ demişti, ihbar notu ilişkiyi ele verdi Türkiye'nin şefkatli eli Bu defa Lübnan'a uzandı Karadeniz'de sıcak saatler! Petrol rafinerisi vuruldu Emeklilikte flaş düzenleme! Erken emeklilik hakkı kimleri kapsıyor Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Bengü'nün test sonucu belli oldu! Türkiye’nin eşsiz rotalarında bir klasik: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 61. kez sahneye çıkıyor Gözden kaçan acı gerçeği Binali Yıldırım hatırlattı! ‘Yalnızca 60 milyar dolar…’ Dopamin, serotonin ve GABA... Ruh halinizi iyileştiren 5 besin İstanbullular o güne dikkat: Hava 10 derece birden soğuyacak!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Okul saldırılarında sosyal medya operasyonu: 661 hesap mercek altında, 68 tutuklama
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrası dezenformasyon ve korku yayan odaklara darbe indirildi. İletişim Başkanlığı, yayın yasağını delen ve okulları hedef gösteren 661 hesap hakkında soruşturma başlatıldığını, 68 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

1
#1
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılara ilişkin soruşturmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü açıklandı. Kahramanmaraş ile Şanlıurfa/Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen süreçte, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi. Soruşturma kapsamında, yayın yasağına rağmen olaylara ilişkin görüntüleri paylaşan ya da kamuoyunda korku ve panik yaratabilecek içerikler yayan sosyal medya hesapları da mercek altına alındı.

#2
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde gerçekleştirilen okul saldırıları ile ilgili soruşturmalar, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa/Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Süreç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarımızın güvenliği ve milletimizin huzuruna yönelik hassasiyetleri ve talimatları doğrultusunda, ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde yürütülmektedir. Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri yayınlayan ya da halk arasında korku, kaygı, panik oluşturabilecek nitelikteki paylaşım yapan, resmî kurumların açıklamalarını itibarsızlaştırmak için yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, suçu ve suçluyu övüp alenen suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap ve paylaşım olduğu tespit edilmiştir.

#3
275 OKULU HEDEF GÖSTEREN 389 HESAP KULLANICISI GÖZALTINA ALINDI Bu hesaplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 72 il Cumhuriyet Başsavcılığında toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bunlardan 68’i tutuklanmış, 127’si hakkında adli kontrol tedbiri ve 5’i hakkında Çocuk Koruma Kanunu tedbiri uygulanmış, 117’si serbest bırakılarak ailelerine teslim edilmiş, 95’i hakkında yakalama/tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 249 şüpheli gözaltında bulunmakta olup, 1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir.

#4
Bu hesaplar arasında, özellikle milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan, okulları adres gösterip saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tedirginlik oluşturan çok sayıda hesap sahibi tespit edilmiştir. 275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı tespit edilerek gözaltına alınmış, adli makamlarca işlemleri devam etmektedir. Konu, başta Ankara, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Başsavcılıkları olmak üzere 81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde hassasiyetle takip edilmektedir. Süreç Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Millî Eğitim Bakanlığımız ile koordinasyon halinde yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

gereken yapılmalı

suc varsa cezada olmalı
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23