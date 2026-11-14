  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'yi de alacakları konuşuluyordu: 6. nesil savaş uçağı için 'külliyen yalan' açıklaması geldi İkinci elin şampiyonu belli oldu! İşte Türkiye'de en çok satan modeller! AK Parti’den emeklilere müjde ‘Daha memnun olacakları bir ücret geliyor’ Şehrin beklediği açılış yapıldı Gaziantep trafiğine nefes Gören telefona sarıldı: Yolun ortasında birden ortaya çıktı! Özgür Özel’den duygu sömürüsü: 200 bin liralık viskiden bin liralık tiyatroya Türkiye sonunda bunu da yaptı: Çöpten silah üretti Hiç kimse bu haberi duymak istememişti: Batrakov devreye girdi mi? Kislyak'tan net cevap Hayatında ilk kez görüyormuş: Yolun ortasında 8 kez bıçaklandı!
Gündem
9
Yeniakit Publisher
1,5 milyarlık suç gelirine operasyon: 10 gözaltı! Lüks araç, otel ve eğlence merkezlerine el konuldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

1,5 milyarlık suç gelirine operasyon: 10 gözaltı! Lüks araç, otel ve eğlence merkezlerine el konuldu

Ankara’da uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 1 milyar 550 milyon lira değerindeki malvarlığına el konuldu. Kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle bağlantılı şirketlerin toplam işlem hacminin ise yaklaşık 10,3 milyar lira olduğu tespit edildi. Çok sayıda araç, eğlence merkezi, otel ve gayrimenkule el konuldu.

#1
Foto - 1,5 milyarlık suç gelirine operasyon: 10 gözaltı! Lüks araç, otel ve eğlence merkezlerine el konuldu

Ankara’da uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 1 milyar 550 milyon lira değerindeki malvarlığına el konuldu. Şüphelilerle bağlantılı şirketlerin toplam işlem hacminin ise yaklaşık 10,3 milyar lira olduğu tespit edildi.

#2
Foto - 1,5 milyarlık suç gelirine operasyon: 10 gözaltı! Lüks araç, otel ve eğlence merkezlerine el konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma yürütüldü. MASAK tarafından hazırlanan rapor, saha araştırmaları ve finansal analizler sonucunda, kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanma içerisinde yer aldıkları değerlendirilen şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen gelirleri çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve malvarlığı edinimleri aracılığıyla akladıklarına ilişkin tespitlere ulaşıldı.

#3
Foto - 1,5 milyarlık suç gelirine operasyon: 10 gözaltı! Lüks araç, otel ve eğlence merkezlerine el konuldu

1 MİLYAR 550 MİLYON LİRA DEĞERİNDE MALVARLIĞINA EL KONULDU: Şüphelilerin banka hesapları ve malvarlıkları üzerinde yapılan incelemelerde; 18 araç: 250 milyon lira, 12 gayrimenkul: 300 milyon lira, 4 eğlence merkezi: 320 milyon lira, 1 otel: 660 milyon lira ve 1 ofis: 20 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 550 milyon lira değerindeki malvarlığı tespit edilerek el konuldu. Ayrıca şüphelilerle bağlantılı şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira 25 kuruş olduğu belirlendi.

#4
Foto - 1,5 milyarlık suç gelirine operasyon: 10 gözaltı! Lüks araç, otel ve eğlence merkezlerine el konuldu

12 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON Soruşturma kapsamında 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yeri olmak üzere toplam 12 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

#5
Foto - 1,5 milyarlık suç gelirine operasyon: 10 gözaltı! Lüks araç, otel ve eğlence merkezlerine el konuldu

Adreslerde yapılan aramalarda; 12 milyon 726 bin 835 lira nakit para, 79 milyon 320 bin lira değerinde 316 adet senet, 2 kilo 130 gram altın, 317 adet çeyrek altın, 9 adet tam altın, 8 adet bilezik, 3 adet gremse altın, 38 bin 320 dolar, 3 bin 790 avro ve 10 adet lüks saat ele geçirildi.

#6
Foto - 1,5 milyarlık suç gelirine operasyon: 10 gözaltı! Lüks araç, otel ve eğlence merkezlerine el konuldu

GÖZALTI SAYISI 10’A YÜKSELDİ: Operasyonun ilk aşamasında 7 şüpheliden 6’sı yakalanarak gözaltına alındı.

#7
Foto - 1,5 milyarlık suç gelirine operasyon: 10 gözaltı! Lüks araç, otel ve eğlence merkezlerine el konuldu

Soruşturmanın devamında 4 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 10’a yükseldi.

#8
Foto - 1,5 milyarlık suç gelirine operasyon: 10 gözaltı! Lüks araç, otel ve eğlence merkezlerine el konuldu

Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzmir AK Parti’ye geçtikten sonra İzmirliler hizmetle tanışmaya başladı! Toplu ulaşımda hizmet ağı genişletildi, öğrenci ve eğitimcilere dev indirim geldi!
Gündem

İzmir AK Parti’ye geçtikten sonra İzmirliler hizmetle tanışmaya başladı! Toplu ulaşımda hizmet ağı genişletildi, öğrenci ve eğitimcilere dev indirim geldi!

İzmir’de yıllardır beklenen gerçek belediyecilik adımları AK Parti kadrolarının öncülüğünde hayata geçmeye devam ediyor. İzmir AK Parti’ye g..
İletişim Başkanı Duran'dan COP31 paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını açıkladı
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan COP31 paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye bir yandan bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik girişimle..
Bilal Erdoğan neye uğradığına şaşırdı! Lübnan'da kendisini gören halk bir anda...
Gündem

Bilal Erdoğan neye uğradığına şaşırdı! Lübnan'da kendisini gören halk bir anda...

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Lübnan’da bölge halkının olağan..
Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatı 165 liraya çakıldı!
Ekonomi

Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatı 165 liraya çakıldı!

Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatlarındaki önlenemez düşüş devam ediyor. Sezona 200 lira seviyesinden giriş yapan 50 randıman fındığı..
Fondaş medya algı peşinde! ‘Maliyede donuma kadar soyuldum’ diyen kişi bakın kim çıktı
Gündem

Fondaş medya algı peşinde! ‘Maliyede donuma kadar soyuldum’ diyen kişi bakın kim çıktı

Muhalif medyanın "Maliyede donuna kadar soyuldu" sözleriyle manşetlerine taşıdığı Mehmet Hamurcu'nun, sosyal medya platformu TikTok'ta etkil..
Avrupa'da teknolojik esaret paniği! Von der Leyen acı gerçeği itiraf etti: "En az 500 milyar avro lazım!"
Avrupa

Avrupa'da teknolojik esaret paniği! Von der Leyen acı gerçeği itiraf etti: "En az 500 milyar avro lazım!"

Küresel teknoloji yarışında ABD ve Çin'in fersah fersah gerisinde kalan Avrupa Birliği'nde (AB) alarm zilleri çalıyor! İrlanda'nın başkenti ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23