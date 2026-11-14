1,5 milyarlık suç gelirine operasyon: 10 gözaltı! Lüks araç, otel ve eğlence merkezlerine el konuldu
Ankara’da uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 1 milyar 550 milyon lira değerindeki malvarlığına el konuldu. Kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle bağlantılı şirketlerin toplam işlem hacminin ise yaklaşık 10,3 milyar lira olduğu tespit edildi. Çok sayıda araç, eğlence merkezi, otel ve gayrimenkule el konuldu.