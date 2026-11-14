1,5 milyarlık suç gelirine operasyon: 10 gözaltı! Lüks araç, otel ve eğlence merkezlerine el konuldu

1 MİLYAR 550 MİLYON LİRA DEĞERİNDE MALVARLIĞINA EL KONULDU: Şüphelilerin banka hesapları ve malvarlıkları üzerinde yapılan incelemelerde; 18 araç: 250 milyon lira, 12 gayrimenkul: 300 milyon lira, 4 eğlence merkezi: 320 milyon lira, 1 otel: 660 milyon lira ve 1 ofis: 20 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 550 milyon lira değerindeki malvarlığı tespit edilerek el konuldu. Ayrıca şüphelilerle bağlantılı şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira 25 kuruş olduğu belirlendi.