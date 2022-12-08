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Sağlık
18
Zeytinyağı ve limon o zehri vücuttan söküp atıyor

2022-12-08 03:30:53
Zeytinyağı ve limon o zehri vücuttan söküp atıyor

Her derde deva olan zeytinyağı ve limon vücuttaki o zehri söküp atıyor.

#1
Foto - Zeytinyağı ve limon o zehri vücuttan söküp atıyor

Zeytinyağı ve limonun faydaları, bir araya gelince iki katına çıkıyor. Bu mucizevi karışım, vücuttaki birçok soruna iyi geliyor ve toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor.

#2
Foto - Zeytinyağı ve limon o zehri vücuttan söküp atıyor

Doğanın bize sunduğu en büyük mucizlerden birisi olan zeytinyağı, uzun yıllardır sofralarımıza ve yemeklerimize konuk oluyor.

#3
Foto - Zeytinyağı ve limon o zehri vücuttan söküp atıyor

Yemeklere lezzet katan zeytinyağı, vücutta birçok hastalığın iyileşmesine de katkı sağlıyor.

#4
Foto - Zeytinyağı ve limon o zehri vücuttan söküp atıyor

Kanser gibi çağımızın hastalıklarıyla savaşan zeytinyağı, yakalanma riskini de azaltıyor.

#5
Foto - Zeytinyağı ve limon o zehri vücuttan söküp atıyor

Zeytinyağının bu özelliği sayesinde kanserle savaşınızda yalnız kalmayacaksınız.

#6
Foto - Zeytinyağı ve limon o zehri vücuttan söküp atıyor

Üstelik zeytinyağı kalp hastalıklarına da çok iyi geliyor.

#7
Foto - Zeytinyağı ve limon o zehri vücuttan söküp atıyor

Tam bir kalp dostu olan zeytinyağı, kemiklerin güçlenmesinde de büyük bir rol oynuyor. Özellikle zayıf ve çelimsiz olan çocuklar için, zeytinyağını bolca kullanabilirsiniz. Ayrıca zeytinyağının en bilinen özellikleri arasında da sindirim sistemine iyş gelmesi yer alır. Bağırsak sağlığını iyileştirir ve sindirim sistemini temizler.

#8
Foto - Zeytinyağı ve limon o zehri vücuttan söküp atıyor

Sindirim sistemini temizleyen zeytinyağı, kış hastalıklarına yakalanmayı da büyük ölçüde önler. Bu mucizevi ürün, limon ile birleşince de faydasını iki katına çıkarır. Tıpkı zeytinyağı gibi faydaları saymakla bitmeyen limon, cilt üzerinde de etkili.Sağlık konusundaki faydaları ile zeytinyağı ile yarışan limon, aynı zamanda da evdeki kötü enerjileri temizliyor.

#9
Foto - Zeytinyağı ve limon o zehri vücuttan söküp atıyor

Sirke ile birleşen limon, ev içerisindeki kötü enerjinin atılmasına ve nazarın çıkmasına olanak sağlıyor. Her karışıma uyan limonun zeytin ile birlikteliğine yakından bakalım, vücuttaki olumlu etkilerinden faydalanmaya çalışalım.

#10
Foto - Zeytinyağı ve limon o zehri vücuttan söküp atıyor

İki mucize: Limon ve zeytinyağı Zeytinyağındaki vitamin ve minerallerle limonun içindeki C vitamininin birleşimi daha sağlıklı bir vücut ve cilt için oldukça önemli. Cildin parlaması ve yeniden yapılanması, bu mucizevi karışımdan geçiyor.

#11
Foto - Zeytinyağı ve limon o zehri vücuttan söküp atıyor

Zeytinyağı ve limon karışımı karaciğeri rahatlatırken, gözaltı torbalarından ise kurtulmanıza yardımcı olacak. Vücuttan atılan zehirli toksinler, baştan aşağı yenilenmenizi sağlayacak.

#12
Foto - Zeytinyağı ve limon o zehri vücuttan söküp atıyor

Safra kesesi ve böbrek taşı gibi sorunlarla mücadele edenler, zeytinyağı ile limon kürü sayesinde bu dertlerinden kurtulacak.

#13
Foto - Zeytinyağı ve limon o zehri vücuttan söküp atıyor

Bu karışım bu sorunları ortadan kaldırıp, böbreklerin sağlıklı olmasına katkı sağlıyor.

#14
Foto - Zeytinyağı ve limon o zehri vücuttan söküp atıyor

Zeytinyağı ve limon karışımı "Alzheimer" hastalığından ve ruhsal çöküntüden korunmanıza destek verir. Çünkü depresyon riskini azlatırken, hafızayı ise güçlendirdiği ortaya çıkmıştır. Bu sayede depresyona girme oranınız azalır.Daha güçlü bir hafıza ise kaçınılmaz olacaktır.

#15
Foto - Zeytinyağı ve limon o zehri vücuttan söküp atıyor

Kötü kolesterolün dengelenmesini sağlayan limon ve zeytinyağı karışımı, vücudun dolaşım sistemini onarıyor.

#16
Foto - Zeytinyağı ve limon o zehri vücuttan söküp atıyor

İnsülin direncini dengeleyen limon ve zeytinyağı karışımı, kilo problemlerini de çözüyor. Yeme içme düzeninizi dengeleyen bu karışım, ödem atmaya ve şişkinliğe de iyi geliyor. Bu karışımı cildinize sürerseniz, cildiniz neme doyar ve kırışıklıklar azalır. Daha genç görünmek için bu karışıma bolca ihtiyacınız var. Kuruyan ve çatlayan dudaklara zeytinyağı ile limon karışımı sürüldüğünde, dudaklardaki kuruma ve çatlamaların önüne geçilir.

#17
Foto - Zeytinyağı ve limon o zehri vücuttan söküp atıyor

-Limon ve zeytinyağının hazırlanışı- Yarıya bölünmüş limon 1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 yemek kaşığı zeytinyağına birkaç damla limon suyu sıkıp, günün herhangi bir saatinde günde sadece 1 kaşık tüketmeniz yeterlidir.

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