Zeytinyağı ve limon o zehri vücuttan söküp atıyor

İnsülin direncini dengeleyen limon ve zeytinyağı karışımı, kilo problemlerini de çözüyor. Yeme içme düzeninizi dengeleyen bu karışım, ödem atmaya ve şişkinliğe de iyi geliyor. Bu karışımı cildinize sürerseniz, cildiniz neme doyar ve kırışıklıklar azalır. Daha genç görünmek için bu karışıma bolca ihtiyacınız var. Kuruyan ve çatlayan dudaklara zeytinyağı ile limon karışımı sürüldüğünde, dudaklardaki kuruma ve çatlamaların önüne geçilir.