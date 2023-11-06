Zeytinyağı fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptılar! Duyan akın akın koşuyor! Bugün son gün! Bu fırsatı kaçıran dizlerini dövecek

Yapılan kampanya doğrultusunda zeytinyağı fiyatlarına yüzde 50 indirim yapıldı. Kampanya 6 Kasım 2023 tarihinde yani bugün bitiyor. Ayrıca söz konusu indirim Kristal'ın natürel sızma ve riviera zeytinyağlarını içeren 1 litrelik cam şişelerde de geçerli. Kampanyaya katılmak isteyenler, Kristal'ın resmi sanal mağazasını ziyaret ederek bu indirim fırsatından yararlanabilirler. Ayrıca, 1 litrelik cam şişe Kristal natürel sızma veya riviera zeytinyağını satın alan müşterilere Kristal sprey natürel sızma zeytinyağında yüzde 50 indirim yapıyor.