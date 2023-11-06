2023-11-06 11:59:37 Zeytinyağı fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptılar! Duyan akın akın koşuyor! Bugün son gün! Bu fırsatı kaçıran dizlerini dövecek
Yağ fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar vatandaşların gündeminde. Özellikle zeytinyağının litre fiyatı 200 TL'yi aşarken gözler dev markaların indirim kampanyalarına çevrilmiş durumda. Türkiye'nin önde gelen zeytinyağı üreticilerinden Kristal, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir kampanya başlattı. Zeytinyağı fiyatlarında yüzde 50 indirim fırsatı başladı! Son gün bugün, geç kalmadan torbanızı alıp koşun. İşte en yeni zeytinyağı fiyatları...