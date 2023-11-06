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Ekonomi
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Zeytinyağı fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptılar! Duyan akın akın koşuyor! Bugün son gün! Bu fırsatı kaçıran dizlerini dövecek

2023-11-06 11:59:37
Zeytinyağı fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptılar! Duyan akın akın koşuyor! Bugün son gün! Bu fırsatı kaçıran dizlerini dövecek

Yağ fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar vatandaşların gündeminde. Özellikle zeytinyağının litre fiyatı 200 TL'yi aşarken gözler dev markaların indirim kampanyalarına çevrilmiş durumda. Türkiye'nin önde gelen zeytinyağı üreticilerinden Kristal, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir kampanya başlattı. Zeytinyağı fiyatlarında yüzde 50 indirim fırsatı başladı! Son gün bugün, geç kalmadan torbanızı alıp koşun. İşte en yeni zeytinyağı fiyatları...

#1
Foto - Zeytinyağı fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptılar! Duyan akın akın koşuyor! Bugün son gün! Bu fırsatı kaçıran dizlerini dövecek

Zeytinyağı fiyatlarında meydana gelen fahiş artışlar gündemdeki yerini koruyor. Fiyatlar her geçen gün artarken bazı markalardan indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen zeytinyağı üreticilerinden Kristal, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir kampanya düzenledi. Zeytinyağı fiyatlarında yüzde 50 indirim fırsatı başladı! Fiyatları gören akın akın o marketlere koşuyor. Son gün bugün, geç kalmadan torbanızı alıp koşun. Geçtiğimiz günlerde TARİŞ, Komili ve Marmarabirlik gibi markaların soğuk sıkım zeytinyağlarında indirim uygulandığı görülürken şimdide Kristal markalarında indirim başladı.

#2
Foto - Zeytinyağı fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptılar! Duyan akın akın koşuyor! Bugün son gün! Bu fırsatı kaçıran dizlerini dövecek

Yapılan kampanya doğrultusunda zeytinyağı fiyatlarına yüzde 50 indirim yapıldı. Kampanya 6 Kasım 2023 tarihinde yani bugün bitiyor. Ayrıca söz konusu indirim Kristal'ın natürel sızma ve riviera zeytinyağlarını içeren 1 litrelik cam şişelerde de geçerli. Kampanyaya katılmak isteyenler, Kristal'ın resmi sanal mağazasını ziyaret ederek bu indirim fırsatından yararlanabilirler. Ayrıca, 1 litrelik cam şişe Kristal natürel sızma veya riviera zeytinyağını satın alan müşterilere Kristal sprey natürel sızma zeytinyağında yüzde 50 indirim yapıyor.

#3
Foto - Zeytinyağı fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptılar! Duyan akın akın koşuyor! Bugün son gün! Bu fırsatı kaçıran dizlerini dövecek

Bazı marketlerin internet sitelerinde satılan başlıca zeytinyağı fiyatları şöyle: • Tariş Riviera Zeytinyağı 2 Lt 532,90 TL • Komili Riviera Zeytinyağı 1 Lt 270,90 TL • Komili Naturel Sızma Zeytinyağı Meyvemsi Lezzet 2 Lt 595,00 TL • Tariş Riviera Zeytinyağı 750 Ml (Cam Şişe) 227,90 TL • Komili Erken Hasat Zeytinyağı 500 Ml 308,90 TL • Kristal Riviera Zeytinyağı 2 Lt 539,90 TL

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