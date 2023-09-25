Zeytinin faydaları nelerdir? Kahvaltıda 7 zeytin 1 incir yediğinizde... Verdiği destek dikkat çekti! İşte cevap

Zeytinyağı Faydaları Zeytinyağının en önemli özelliği bağırsak kanserinin ve de göğüs kanserinin önlenmesinde oldukça etkilidir. Zeytin ve de zeytinyağının içerisinde bulunan vitaminler çocukların kemik gelişimlerini desteklemektedir. Zeytinyağı, safrayı artırır, Karaciğerleri çalıştırır, Karaciğerdeki ağrıyı keser. Sarılıkta oldukça faydalıdır. Ecza sektöründe bazı ilaçların hazırlanmasında kullanılır. Yaprakları ve de kabukları, yüksek olan tansiyonu düşürür. Kandaki şeker miktarını düşürmektedir. Bağırsak da bağırsak solucanı varsa düşürülmesine yardımcı olur. Zeytin taneleri de besleyicidir Zeytinin Kalp Sağlığına Faydası Yapılan araştırmalar kalp sağlığını koruduğu ile bilinen zeytin aynı zamanda kötü huylu kolesterolü düşürür. Kalp sağlığının ve damar sağlığının korunmasında etkili olup kalpte oluşan ritim bozukluklarının düzene girmesine yardımcı olur. Zeytinin Dolaşım Sistemine Olan Faydaları Serbest radikaller kolesterolü kötü yönde etkilemesinden dolayı, kan damarları fazlaca zarar görür ve buda kalp krizine yol açar, zeytin antioksidan içerir ve bu sayede kalp hastalığını önler. Bu konuyla ilgili yapılan son araştırmalarda özellikle zeytinyağının kan basıncı üzerinde olumlu etkiler ortaya koyduğu kanıtlanmıştır. Bunun yanı sıra kan hücrelerinin sağlığı içinde önemli rol oynamaktadır. Zeytin Kilo Vermeye Yardımcı Olur Zeytine bulunan farklı çeşitteki doymamış yağlar kilo vermeye de oldukça yardımcı olur. Zeytinyağının tüketimi ayrıca yağ hücreleri içinde etkili bir uyarıcıdır. Karındaki yağların erimesine yardımcı olur.