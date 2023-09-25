Zeytinin faydaları nelerdir? Kahvaltıda 7 zeytin 1 incir yediğinizde... Verdiği destek dikkat çekti! İşte cevap

Merak edenler için bonus: Kırma zeytin için gerekli malzemeleri sıralayalım: 4 kg ham yeşil zeytin Yeteri kadar su 1 litre salamura için; 1.5 yemek kaşığı kaya tuzu kabuğu soyulmuş yarım limonun dilimleri Hazırlıklarımızı yapalım. Zeytinleri sudan geçirip süzgece alın.Ahşap çekiciniz yoksa normal çekicin altını buzdolabı poşeti yerleştirin. Zeytinleri döverken de sağa sola kaymaması için tahtanızın üzerine de havlu kağıt koyun. Zeytinlerin kararmaması için de eytinleri kuracağınız kavanozların tabanına bir miktar su ekleyin.Zeytinleri kırarken çok fazla ezmemeye de özen gösterin. Zeytinleri kavanoza koyup gerektikçe su ilave edin. Kırılan zeytinler suyun içerisinde yer almalı. Tüm kavanozu bu şekilde doldurun. Kapağını kapatıp 1 gün bekletin. Ertesi gün zeytinin suyunu değiştireceğiz. Bunun için lavaboya çelik bir süzgeç alıp suyunu süzün.Hiç vakit kaybetmeden yeniden su ekleyin. Kapağını çok sıkı kapatırsanız asitlenme yapar, bu nedenle hafif gevşek bir şekilde kapatın. Zeytinin çabuk olmasını istiyorsanız suyunu aynı şekilde her gün değiştirin. Eğer uzun sürede olsun istiyorsanız suyunu değiştirdikten sonra üzerine bir kapak kapatıp hava almasını önleyin ve kapağını sıkıca kapatın. Altına da derin bir kap koyun. Güneş görmeyen serin bir yerde saklayın.Zaman zaman suyunu kontrol edip gerekirse su ekleyin. Bir sene bu şekilde dursa bile birşey olmazHemen yiyecekseniz 10 gün boyunca her gün suyunu yenileyin. Rengi gittikçe koyu yeşile dönecektir. Son olarak suyunu süzüp tatlandırma işlemini yapalım. Bunun için 1 litre kavanoza 1 adet kabuğu soyulmuş ve dilimlenmiş limonu ve 1.5 yemek kaşığı kaya tuzu ekleyin. Kavanozun kalanını içme suyuyla doldurun. Kapağını sıkıca kapatınve ilk ik gün gelip gidip kavanozu sallayın.3.gün tuz oranına bakın. Bu şekilde salamurasını hazırladığınız zeytinler 7-8 gün sonra yemeye hazırdır. Zeytini güneş görmeyen serin bir yerde bekleyin. oda sıcaklığında bekletin, Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.