Zenginlerin evine giden temizlikçinin itirafları mide bulandırdı

"BENİ ALT SINIF GÖRDÜKLERİ İÇİN NADİREN KONUŞURLARDI" - Haftada dört saat ve dört yıl boyunca onlar için çalıştım. Ancak Bayan R beni açıkça 'alt sınıf' olarak gördüğü için, emir vermek dışında benimle nadiren konuşurdu. Daha da kötüsü, evi son derece pisti. Her hafta bir gösteri evi gibi bırakıyordum ve her hafta geldiğimde sanki oraya hiç gitmemişim gibi görünüyordu. Yani her şey en başa dönmüştü ve hiçbir zaman işlerin üstesinden gelme şansım olmamıştı. Duşlar hiçbir temizlik ürününün çıkaramadığı küften simsiyah olmuştu - inanın bana, denedim.