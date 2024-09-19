Zenginlerin evine giden temizlikçinin itirafları mide bulandırdı

"SAATLİK 3,5 STERLIN ÜCRETİME ZAM YAPMAK İSTEDİĞİMDE SAATLERCE PAZARLIK YAPTI" Yine de bazı müşterilerin iğrenç tutumları onlar için çalışmayı bir eziyete dönüştürüyor. Örneğin Bayan K'yi ele alalım. Harrods'tan daha fazla tasarımcı çantası, ayakkabısı ve eşarbı (genellikle kutularında hala açılmamış) var. Ama beş yıldır ilk kez fiyatlarımı -saat başına sadece 3,50 sterlin- artırdığım gün, pazarlık yapmaya çalıştı. Reddettiğimde, karşılayamayacağını iddia ederek saatlerimi altı saatten üçe indirdi. Benim uşak ya da hizmetçi değil, temizlikçi olduğumu düzenli olarak anlamadığı için bu benim için büyük bir kayıp değildi. Eğer yanında kız arkadaşları varsa, onlara porselen çay servisi yapmak da dahil olmak üzere tüm getir götür işlerini benim yapmamı istiyordu. Bu arada, Bayan T her zaman kibar olan hoş bir hanımefendi ama evi her yere saçılmış tasarım kıyafetlerden oluşan bir kasırga gibi. O ve kocası pahalı şeyler alabiliyor olabilirler ama uzun süre güzel kalamıyorlar.