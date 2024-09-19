Zenginlerin evine giden temizlikçinin itirafları mide bulandırdı

"DIŞARIDAN ÇOK GÜZEL OLAN PEK ÇOK EVİN İÇERİSİ ÇOK FARKLI OLABİLİYOR" Gerçek şu ki, dışarıdan bakıldığında dudak uçuklatacak kadar güzel olan pek çok ev, içeride yanlış nedenlerden dolayı dudak uçuklatıyor. 'Mucky Mansions' lakabını taktığım bir yer vardı. İki köpeğe ev sahipliği yapan, eski, örümcek ağlarıyla kaplı mobilyalar ve yıpranmış halılarla dolu küçük bir görkemli evdi. İlk gittiğimde, elektrik süpürgem koridordaki köpek dışkısının üzerine yuvarlandı - eski moda aydınlatma nedeniyle çok kasvetliydi, görmek imkansızdı. Daha sonra mutfak zeminini temizlemeye çalıştığımda yine aynı şeylerle karşılaştım. Ev sahibinin çaresizce utanacağını düşünebilirsiniz ama hiç de öyle olmadı. “Merak etme kızım, etrafından dolaş,” dedi teslimiyetçi bir sesle ve gazete kâğıtlarını yere serip üzerini örtmeye başladı, bana da etrafını paspaslamak kaldı. Ondan sonra her hafta yeni bir gazete parçasının etrafını paspaslamak zorunda kaldım. Yatak odalarını temizlemem yasaktı - muhtemelen iyi bir şeydi, çünkü bir keresinde içeri baktım ve orası bir istifçi cenneti gibiydi, ıvır zıvırla doluydu.