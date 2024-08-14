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Kültür Sanat
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Zemin mozaiği bulunan alan turizme kazandırılacak

2024-08-14 19:17:16
Zemin mozaiği bulunan alan turizme kazandırılacak

Ordu’da kazı çalışmalarının yapıldığı Aziz Konstantin ve Helana Manastırı turizme kazandırılacak.

#1
Foto - Zemin mozaiği bulunan alan turizme kazandırılacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı'nın yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacağını söyledi.

#2
Foto - Zemin mozaiği bulunan alan turizme kazandırılacak

Toparlak, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Fatsa ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'ndeki Aziz Konstantin ve Helana Manastırı'nda yürütülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

#3
Foto - Zemin mozaiği bulunan alan turizme kazandırılacak

Toparlak, burada gazetecilere, Doç. Dr. Seçkin Evcim'in bilimsel sorumluluğunda gerçekleştirilen kazıların devam ettiğini söyledi.

#4
Foto - Zemin mozaiği bulunan alan turizme kazandırılacak

Çalışmalar sırasında en son milattan sonra 5'inci ve 6'ncı yüzyıl arasına tarihlendirilen Bizans dönemine ait in-situ zemin mozaiğine ulaşıldığını belirten Toparlak, bu eserin gün yüzüne çıkarılmasının önemine işaret etti.

#5
Foto - Zemin mozaiği bulunan alan turizme kazandırılacak

Toparlak, eserin manastırın içerisinde çıkmasının tüm ekibi ve kendilerini heyecanlandırdığını dile getirerek, "Kazı çalışmaları bu yılın sonuna kadar devam edecek. Bu süreçte burada önemli eserleri açığa çıkaracağımızı düşünüyorum." dedi.

#6
Foto - Zemin mozaiği bulunan alan turizme kazandırılacak

Kazı alanının Karadeniz Sahil Yolu'na 150-200 metre mesafede olduğunu kaydeden Toparlak, şöyle devam etti:

#7
Foto - Zemin mozaiği bulunan alan turizme kazandırılacak

"Bu kültür varlığının ortaya çıkarılmasıyla yeni bir destinasyon oluşturacağız. Burası yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacak. İnanıyorum ki bundan sonra da çıkacak eserleri dünyayla paylaşmaya devam edeceğiz. Hedefimiz burayı kısa sürede Ordu turizmine kazandırmak. Çünkü bu eserler özellikle yabancı turistlerin çok dikkatini çekmekte. Dolayısıyla buranın gelecek dönemde tur firmalarının programına girmesini bekliyoruz."

#8
Foto - Zemin mozaiği bulunan alan turizme kazandırılacak

Toparlak, 2021'de yol genişletme çalışması sırasında ortaya çıkan mezarda tarihi eserler bulunmasının ardından yürütülen çalışmalarda çıkarılan eserlerin Altınordu ilçesindeki müzede korunduğunu ifade ederek, kazıların 15 kişilik ekiple devam edeceğini, kazı alanında kısa zamanda sondaj çalışması yapılacağını aktardı. Kazı alanının koruma altına alındığına da dikkati çeken Toparlak, desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Fatsa Belediyesine ve emeği geçen kazı ekibine teşekkür etti.

#9
Foto - Zemin mozaiği bulunan alan turizme kazandırılacak

Fatsa Belediye Başkanı Kibar ise ilk defa 2021 yılında başlayan kazı çalışmaları sonrası bölgede çok sayıda eserin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi. Bu kazının bölgenin tarihi zenginliklerini ortaya koyduğunu belirten Kibar, "En son yapılan çalışma sırasında Bizans dönemine ait in-situ zemin mozaiğine ulaşılmasının, bölgenin tarihi açısından çok anlamlı ve kıymetli olduğuna inanıyorum." dedi. Kibar, kışın da kazıların devam edebilmesi için gerekli izinleri almaya çalıştıklarını ifade ederek, bölgenin ilçe turizmine katkı vereceğine inandığını kaydetti.

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