Zemin mozaiği bulunan alan turizme kazandırılacak

Fatsa Belediye Başkanı Kibar ise ilk defa 2021 yılında başlayan kazı çalışmaları sonrası bölgede çok sayıda eserin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi. Bu kazının bölgenin tarihi zenginliklerini ortaya koyduğunu belirten Kibar, "En son yapılan çalışma sırasında Bizans dönemine ait in-situ zemin mozaiğine ulaşılmasının, bölgenin tarihi açısından çok anlamlı ve kıymetli olduğuna inanıyorum." dedi. Kibar, kışın da kazıların devam edebilmesi için gerekli izinleri almaya çalıştıklarını ifade ederek, bölgenin ilçe turizmine katkı vereceğine inandığını kaydetti.