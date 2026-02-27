Talep ediliyor artık her şey... Orkun Kökçü tam bir kaptan: Göreve alıştı
Beşiktaş'ın flaş transferi Orkun Kökçü'ye sonraki süreçte kaptanlık da verilmişti. Yıldız futbolcu, bu sorumluluğun hakkını sonuna kadar veriyor.
Beşiktaş sezon başında Orkun Kökçü'yü kadrosuna katarak büyük ses getirmişti. Benfica'dan kiralanan milli futbolcu için 1 Temmuz 2026 tarihinde Portekiz ekibine 30 milyon euro ödenecek. Kariyerine ise Siyah-Beyazlı forma altında devam edecek... Mukavele 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli olacak.
Suskun bir ilk yarı geçiren Orkun, sezonun ikinci yarısıyla birlikte skorer kimliğini de ön plana koydu. Yönetim tarafından 1.75 boyundaki futbolcuya kaptanlık görevi de verilmişti. Orkun, bu ağır göreve tamamen uyum sağladı. Tesislerde çok aktif roller üstleniyor.
Yıldız isim, takım arkadaşlarından biri sorun yaşadığında hemen devreye girerek bunu halletmeye çalışıyor. Takımdaki yabancı oyuncuların isteklerini de soruyor. Tribünlerin sevgilisi haline gelen Orkun açısından Beşiktaş Kulübü'nün yeri çok ayrı... Çünkü doğuştan Beşiktaşlı...
