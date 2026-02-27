  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diyetisyen'den ezber bozan sözler: Ramazan'da 3 öğün beslenilmeli 28 Şubat ‘Postmodern Darbe’ Üzerinden tam 29 yıl geçti ‘Milli İrade’ye 28 Şubat engeli! ‘Kavakçı Olayı’ Meclis tutanaklarında MİT endişelendiren raporu paylaştı: Belirsizlik artık yönetilmesi gereken bir risk olmaktan çıktı Ramazan sofralarına farklı bir lezzet: Brokoli çorbası tarifi: Detoks etkili üstelik... Eskişehir'de esrarengiz olay: 7. kattan atladığı evde ceset bulundu! Artık yeni bir kadro mühendisliği... Beşiktaş'ın Kevin Danso planı: Satın alma opsiyonlu kiralık O detay belli oldu! Sözleşmesindeki özel madde devreye girdi: Barış'a hücum...
Türkiye
13
Yeniakit Publisher
Ulaştırma Bakanlığı kara yollarında hedef büyüttü Aklın yolu bir!
AA Giriş Tarihi:

Ulaştırma Bakanlığı kara yollarında hedef büyüttü Aklın yolu bir!

Kara yollarında trafik güvenliği çalışmaları aralıksız devam ederken konforlu bir seyahat için çevre dostu ve akıllı ulaşım sistemleri de yaygınlaştırılıyor.

#1
Foto - Ulaştırma Bakanlığı kara yollarında hedef büyüttü Aklın yolu bir!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 2026 Yılı Performans Programı'ndan derlenilen bilgiye göre kurum tarafından yollarda güvenli seyahate olanak sağlamak, trafik kazalarını asgariye indirebilmek için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

#2
Foto - Ulaştırma Bakanlığı kara yollarında hedef büyüttü Aklın yolu bir!

GPS ve kablosuz teknoloji kullanılarak kara yolları üzerinde oluşturulan ağlarla bütünleştirilen akıllı sistemler, sürücüleri buzlanma, sis, kaza, yol çalışması gibi durumlarda önceden bilgilendiriyor, olası trafik kazalarını en aza indirmek için gerekli önlemleri alma noktasında önemli rol oynuyor.

#3
Foto - Ulaştırma Bakanlığı kara yollarında hedef büyüttü Aklın yolu bir!

Kritik noktalara kurulan dijital uyarı ve bilgilendirme ekranlarının daha geniş bir alanda kullanılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

#4
Foto - Ulaştırma Bakanlığı kara yollarında hedef büyüttü Aklın yolu bir!

KGM'nin yürüttüğü faaliyetler sonucu yollar "akıllanırken" çevre dostu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.

#5
Foto - Ulaştırma Bakanlığı kara yollarında hedef büyüttü Aklın yolu bir!

Genel Müdürlük tarafından trafik güvenliğine bu yıl 19 milyar 148 milyon 148 bin lira harcama yapılması planlandı.

#6
Foto - Ulaştırma Bakanlığı kara yollarında hedef büyüttü Aklın yolu bir!

Geçen yıl 54 kilometre olan akıllı ulaşım sistemleri yapılan kesim uzunluğunun bu yıl sonunda 80 kilometreye, 2027'de 90 kilometreye, 2028'de 100 kilometreye yükseltilmesi öngörülüyor.

#7
Foto - Ulaştırma Bakanlığı kara yollarında hedef büyüttü Aklın yolu bir!

Geçen yıl 200 kilometre olan devlet ve il yollarına tesis edilecek haberleşme altyapısının bu yılın sonuna kadar 300 kilometreye çıkarılması bekleniyor.

#8
Foto - Ulaştırma Bakanlığı kara yollarında hedef büyüttü Aklın yolu bir!

Söz konusu altyapının gelecek yıl 400 kilometre, 2028'de 450 kilometre olması hedefleniyor.

#9
Foto - Ulaştırma Bakanlığı kara yollarında hedef büyüttü Aklın yolu bir!

Trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 2025'te 32 kaza kara noktasında iyileştirme çalışması gerçekleştirilirken bu yılın sonunda 27 noktada daha gerekli işlemlerin yapılması planlanıyor.

#10
Foto - Ulaştırma Bakanlığı kara yollarında hedef büyüttü Aklın yolu bir!

Bu yılın sonuna kadar 32 milyon 300 bin metrekare yatay, 141 bin metrekare düşey işaretlemeyle 2 bin 200 kilometre otokorkuluk yapımı öngörüldü.

#11
Foto - Ulaştırma Bakanlığı kara yollarında hedef büyüttü Aklın yolu bir!

Yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik gibi sebeplerle bulundukları şeridi terk eden veya beklenmeyen yol koşullarından dolayı uyarılması gereken sürücüler için kullanılan sarsma bantları, sürücülere sesli veya titreşimli ikazda bulunuyor.

#12
Foto - Ulaştırma Bakanlığı kara yollarında hedef büyüttü Aklın yolu bir!

Bu kapsamda KGM, 300 kilometre olan sarsma bandının 550 kilometreye çıkarılması için çalışma gerçekleştiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle
Dünya

Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin yüksek teknolojiyle geliştirdiği silahlar terör devleti İsrail'in uykularını k..
Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu
Dünya

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi.

Hillary Clinton’dan Epstein itirafı! Kapalı kapılar ardında sorgu başladı: "Bilgim yoktu" diyerek eşini ve kendisini savundu!
Gündem

Hillary Clinton’dan Epstein itirafı! Kapalı kapılar ardında sorgu başladı: "Bilgim yoktu" diyerek eşini ve kendisini savundu!

Pedofili ve fuhuş ağı elebaşı Jeffrey Epstein’in karanlık dosyası, Amerikan siyasetinin zirvesine uzandı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary ..
Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu!
Gündem

Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu!

İstanbul'da, çocuklara ketamin vererek gerçeğe aykırı aile içi cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan şeytani Prof. Dr. Süle..
ABD Meclisi'nden Trump'a 'İran' freni: Tek imzayla savaş dönemi bitiyor!
Dünya

ABD Meclisi'nden Trump'a 'İran' freni: Tek imzayla savaş dönemi bitiyor!

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın Kongre onayı almadan İran’a yönelik askeri güç kullanmasını engellemek için tarihi bir hamle..
Teröristbaşı Öcalan'ın yeni çağrısı okundu
Gündem

Teröristbaşı Öcalan'ın yeni çağrısı okundu

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın, 27 Şubat 2025'te örgütün feshi için yaptığı çağrının yıl dönümünde, İmralı Heyeti tarafında..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23