Araç sahiplerine kötü haber: Benzine zam yolda

Motorinde fiyatların değişmesinin ardından sıra benzine geldi. Benzinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,11 lira fiyat artışı bekleniyor. Akaryakıtta bir kez daha tabelanın değişmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde motorine zam gelmiş, birçok yerde fiyatlar 60 liranın üzerine çıkmıştı. Şimdi ise gözler benzine çevrildi. Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum da yakın vadede akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını yakından takibe devam ediyor. Bu seferki gelişme, araç sahiplerini üzecek.