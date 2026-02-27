  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diyetisyen'den ezber bozan sözler: Ramazan'da 3 öğün beslenilmeli 28 Şubat ‘Postmodern Darbe’ Üzerinden tam 29 yıl geçti ‘Milli İrade’ye 28 Şubat engeli! ‘Kavakçı Olayı’ Meclis tutanaklarında MİT endişelendiren raporu paylaştı: Belirsizlik artık yönetilmesi gereken bir risk olmaktan çıktı Ramazan sofralarına farklı bir lezzet: Brokoli çorbası tarifi: Detoks etkili üstelik... Eskişehir'de esrarengiz olay: 7. kattan atladığı evde ceset bulundu! Artık yeni bir kadro mühendisliği... Beşiktaş'ın Kevin Danso planı: Satın alma opsiyonlu kiralık O detay belli oldu! Sözleşmesindeki özel madde devreye girdi: Barış'a hücum...
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Araç sahiplerine kötü haber: Benzine zam yolda
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Araç sahiplerine kötü haber: Benzine zam yolda

Motorinde fiyatların değişmesinin ardından sıra benzine geldi. Benzinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,11 lira fiyat artışı bekleniyor. Akaryakıtta bir kez daha tabelanın değişmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde motorine zam gelmiş, birçok yerde fiyatlar 60 liranın üzerine çıkmıştı. Şimdi ise gözler benzine çevrildi. Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum da yakın vadede akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını yakından takibe devam ediyor. Bu seferki gelişme, araç sahiplerini üzecek.

1
#1
Foto - Araç sahiplerine kötü haber: Benzine zam yolda

BENZİNE ZAM Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. ABD, İran'la görüşmeleri sürdürse de uçak gemilerinin Orta Doğu'ya konuşlanması petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir çıkışa neden oluyor.

#2
Foto - Araç sahiplerine kötü haber: Benzine zam yolda

NE KADAR ZAM GELİYOR Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 lira zam yapılması bekleniyor.

#3
Foto - Araç sahiplerine kötü haber: Benzine zam yolda

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul'da benzinin litre fiyatı 57.22 TL'den, motorinin litresi ise 60.33 TL'den satılıyor.

#4
Foto - Araç sahiplerine kötü haber: Benzine zam yolda

MOTORİN İLK KEZ 60 LİRAYI AŞTI Geçtiğimiz günlerde de motorin fiyatlarına yüzde 4,16 oranında zam gelmiş ve tarihinde ilk kez 60 lirayı geçmişti.

#5
Foto - Araç sahiplerine kötü haber: Benzine zam yolda

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

#6
Foto - Araç sahiplerine kötü haber: Benzine zam yolda

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı
Gündem

Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı

ABD'li gazeteci Ana Kasparian, İsrail'in İran sonrasındaki asıl hedefinin Türkiye olduğunu iddia etti.
Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle
Dünya

Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin yüksek teknolojiyle geliştirdiği silahlar terör devleti İsrail'in uykularını k..
Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu
Dünya

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi.

Öldürdükleri 1000 askerin cesedini teslim ettiler
Dünya

Öldürdükleri 1000 askerin cesedini teslim ettiler

Rusya'dan yapılan açıklamada "Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesini teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Pakistan’la savaşan Afganistan’ın hava savunma sistemi dünyayı salladı
Gündem

Pakistan’la savaşan Afganistan’ın hava savunma sistemi dünyayı salladı

Pakistan ile Afganistan arasında resmi olarak savaş başladı. Pakistan birçok noktaya hava saldırısı düzenledi, iddialara göre 155 Afgan haya..
Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu!
Gündem

Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu!

İstanbul'da, çocuklara ketamin vererek gerçeğe aykırı aile içi cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan şeytani Prof. Dr. Süle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23