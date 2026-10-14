O ilimizde barajlar yeniden doldu! Doluluk yüzde 44’ten yüzde 93’e çıktı

Toplam depolama hacmi 343 milyon 430 bin metreküp olan Kırklareli, Kayalıköy, Armağan ve Çayırdere barajlarındaki toplam su miktarı 320 milyon 983 bin metreküpe yükseldi. Buna göre barajların ortalama doluluğu yüzde 93 olarak kaydedildi.