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O ilimizde barajlar yeniden doldu! Doluluk yüzde 44’ten yüzde 93’e çıktı

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

O ilimizde barajlar yeniden doldu! Doluluk yüzde 44’ten yüzde 93’e çıktı

Kırklareli’nde geçen sene kuraklığın etkisiyle ciddi ölçüde azalan barajlardaki su miktarı bu yıl yaklaşık iki katına çıktı.

#1
Foto - O ilimizde barajlar yeniden doldu! Doluluk yüzde 44’ten yüzde 93’e çıktı

DSİ 112. Şube Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyeleri gerileyen barajlarda doluluk oranı, bu sene yaklaşık iki katına çıktı.

#2
Foto - O ilimizde barajlar yeniden doldu! Doluluk yüzde 44’ten yüzde 93’e çıktı

Toplam depolama hacmi 343 milyon 430 bin metreküp olan Kırklareli, Kayalıköy, Armağan ve Çayırdere barajlarındaki toplam su miktarı 320 milyon 983 bin metreküpe yükseldi. Buna göre barajların ortalama doluluğu yüzde 93 olarak kaydedildi.

#3
Foto - O ilimizde barajlar yeniden doldu! Doluluk yüzde 44’ten yüzde 93’e çıktı

Geçen yıl barajların ortalama doluluğu yüzde 44 seviyesinde kalmıştı.

#4
Foto - O ilimizde barajlar yeniden doldu! Doluluk yüzde 44’ten yüzde 93’e çıktı

Barajlar arasında en yüksek su miktarı 229 milyon 103 bin metreküple Armağan Barajı'nda ölçüldü.

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