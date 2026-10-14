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Selvi, fon skandalının anketlere nasıl yansıdığını ele aldı… Türkiye’nin ikinci büyük sorunu fon!

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Selvi, fon skandalının anketlere nasıl yansıdığını ele aldı… Türkiye’nin ikinci büyük sorunu fon!

Türkiye'yi sarsan fon skandalını köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, ASAL Araştırma’nın verilerini paylaştı. Değerlerimizi pazarlayarak büyük soygun yapan kadrolara tepki gösteren Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığıyla bu kirli yapının kökünün kazınacağını yazdı. Fon rezaletinin halkın gözünde 2. büyük sorun haline geldiğini belirten Selvi, "Kutlu harekete sızan bu çürük yumurtalara müsaade edilemez. Erdemliler hareketinin adını kirletmeye kimsenin hakkı yok" dedi.

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#1
Foto - Selvi, fon skandalının anketlere nasıl yansıdığını ele aldı… Türkiye’nin ikinci büyük sorunu fon!

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında fon skandalı sonrasında yapılan anketi ele alarak, “Fon rezaletinin etkisini ölçen anketleri araştırıyordum. ASAL Araştırma’nın ‘Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir’ sorusuna verilen cevapta fon krizi yüzde 16.5’le ikinci sırada geliyor. Bu da fon krizinin toplumu derinden etkilediğini gösteriyor. Adaletsizlik, eğitim, işsizlik ve emekli maaşları bile onun gerisinde kalmış” dedi.

#2
Foto - Selvi, fon skandalının anketlere nasıl yansıdığını ele aldı… Türkiye’nin ikinci büyük sorunu fon!

“Siyasetin bunu çok iyi değerlendirmesi gerekiyor” diyen Selvi, “Özellikle de AK Parti’nin. Çünkü AK Parti tabanında müthiş bir rahatsızlık söz konusu. AK Parti milletvekilleriyle konuşuyorum, onlar da rahatsız. Peki neden rahatsızlar? Foncular bizim değerlerimizi kirlettiler. “Yerli ve milli fon” kurduk diye pazarladılar. Değerlerimizi istismar ettiler” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Selvi, fon skandalının anketlere nasıl yansıdığını ele aldı… Türkiye’nin ikinci büyük sorunu fon!

AK PARTİ RAHATSIZ: Selvi şöyle devam etti: “Ekonomi bürokrasisinde ve siyasette fon rezaletini yaşatanlar AK Parti döneminde bu görevlere getirildiler. AK Parti’deki rahatsızlığın nedeni de bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı’ dediği kadrolar bunlar. O nedenle muhalif tabandan ziyade AK Parti tabanında büyük bir rahatsızlık yaşanıyor.

#4
Foto - Selvi, fon skandalının anketlere nasıl yansıdığını ele aldı… Türkiye’nin ikinci büyük sorunu fon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ‘Çürüyen kol kesilir’ dedi. Özgür Özel gibi savunmaya geçmedi. ‘Sütte leke var bizim arkadaşlarımızda leke yok’ demedi. Tam tersine mücadeleyi seçti. "

#5
Foto - Selvi, fon skandalının anketlere nasıl yansıdığını ele aldı… Türkiye’nin ikinci büyük sorunu fon!

"Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir lider. Medya gazıyla hareket etmez. Şimdiye kadar da etmedi. Zamanlamayı kendisi yapar ama hem siyasette hem bürokraside kellelerin uçurulması gerekiyor. Kimsenin değerlerimizi çürütmesine ve “Erdemliler Hareketi” olarak başlayan bu davanın AK olan ismini kirletmeye hakkı yoktur”

#6
Foto - Selvi, fon skandalının anketlere nasıl yansıdığını ele aldı… Türkiye’nin ikinci büyük sorunu fon!

HİÇBİRİ PARTİSİ: “Yine ASAL Araştırma’dan bir veriyi paylaşarak bir tehlikeye dikkatinizi çekmek istiyorum” diyen Selvi; “Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?’ sorusuna verilen cevapta, “Hiçbiri” seçeneği yüzde 34.8’le birinci sırada geliyor. Bu iktidar ve muhalefet açısından iyi bir gösterge değil. Toplum siyaseti çare mercii olarak görmüyor. Eğer toplum sorunlarının çözümünde iktidar ve muhalefetten umudunu kestiyse ondan korkmak lazım” vurgusunu yaptı.

#7
Foto - Selvi, fon skandalının anketlere nasıl yansıdığını ele aldı… Türkiye’nin ikinci büyük sorunu fon!

MUHALEFETE MESAJ: Abdulkadir Selvi şunları yazdı: “Türkiye’nin sorunlarını AK Parti çözer diyenler yüzde 23’le ikinci sırada geliyor. 24 yıllık iktidara rağmen halkımız çare olarak AK Parti’yi görüyorsa muhalefetin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Yeni Parti çözer diyenlerin oranı yüzde 16.6’yken, onu yüzde 3.8’le İYİ Parti takip ediyor. DEM Parti diyenler yüzde 2.5 çıkarken, MHP’yi adres gösterenlerin oranı yüzde 2.2 çıkıyor. CHP ise yüzde 1.1’le çok gerilerde yer alıyor. Koskoca Atatürk’ün partisi bu hallere mi düşecekti? Zafer Partisi yüzde 1.1 çıkarken, Anahtar Parti yüzde 1’le onun arkasından geliyor. Yeniden Refah Partisi de yine yüzde 1’le aynı sırada yer alıyor.

#8
Foto - Selvi, fon skandalının anketlere nasıl yansıdığını ele aldı… Türkiye’nin ikinci büyük sorunu fon!

MİT’TE EKONOMİ İSTİHBARATI BİRİMİ KURULMALI MI: Fon kriziyle ilgili birçok soru gündemde. Bu rezalet neden zamanında tespit edilemedi ve neden tedbir alınmadı gibi sorular kafamızı kurcalıyor. Ama ben başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bizi hep ekonomi üzerinden vuruyorlar. Bizim artık MİT’in bünyesinde ekonomiyle ilgili bir birime ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü “Hırsız içeriden olunca kapıya kilit vurulmaz” denilir. Bu tür soygunları yapanlar kurumların içinden olunca tespit edilemiyor. Sonra bakıyorsunuz büyük bir soygun yaşanmış. Bunun önüne geçmek için MİT bünyesinde bir ekonomi istihbaratı biriminin oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Yaşanan rezaletlerden çıkardığım bir ders.

#9
Foto - Selvi, fon skandalının anketlere nasıl yansıdığını ele aldı… Türkiye’nin ikinci büyük sorunu fon!

EKONOMİ İSTİHBARATI: Fon krizi göstere göstere gelmiş. Bu fonlar şişirilirken görmesi gerekenler görmemiş, tedbir alması gerekenler almamış. Neden almamışlar? Belli ki soyguna ortak olmuşlar. Bu nedenle mevcut mekanizmaların dışında bir haber alma birimine ihtiyacımız var. Bu yüzden MİT içinde ekonomi istihbaratı yapacak olan bir birime ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunun başka bir yönü daha var. Türkiye’yi hedef alanlar ekonomi üzerinden vuruyorlar. Bu yeni bir savaş çeşidi. Savaş uçaklarıyla, tanklarıyla, toplarıyla gelmiyorlar. Ekonomi füzesini savuruyorlar. Bizim buna göre tedbir almamız gerekiyor. Çünkü artık savaşların şekli değişti.

#10
Foto - Selvi, fon skandalının anketlere nasıl yansıdığını ele aldı… Türkiye’nin ikinci büyük sorunu fon!

MASAK VAR AMA: Diyeceksiniz ki MASAK var. MASAK çok önemli bir kurum. Bu tür yolsuzluklara karşı çok iyi mücadele ediyorlar. Haklarını teslim etmek gerekiyor. Ben farklı bir şeyi savunuyorum. MASAK adı üstünde Mali Suçları Araştırma Kurulu. Ben, ekonomiyle ilgili bir casus teşkilatı gibi çalışacak olan istihbarat servisinden söz ediyorum. Çünkü artık savaşların şekli değiştiği gibi yolsuzlukların rengi de değişti. Fon krizi bize şunu gösterdi ki, mevcut birimlerle bu mücadeleyi yapmakta yetersiz kalıyoruz. O nedenle dünyanın en güçlü istihbarat servislerinden olan MİT’in bünyesinde bir ekonomi istihbaratı masası kurulmalı. MİT, buna ne der bilmem. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın bu konudaki yaklaşımı nedir doğrusu merak ediyorum.

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Yorumlar

Vay vay

Fan,fin fon..Dünya tarihinin en büyük fon hırsızlığı ve yolsuzluğu bizde olmuş. Milletin parasına çökmüşler, malı götürmüşler, dışarıda geziyorlar..paraları çatır çatır yiyorlar..

Türkmen

Ülkenin sorunları, ekonomi, enflasyon, hayat pahalılığı, fon hırsızlığı, adaletsizlik, eğitim, işsizlik ve emekli maaşları. Neyse ki kutlu bir hareket, yoksa halimiz nice olurdu...
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