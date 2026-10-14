Selvi, fon skandalının anketlere nasıl yansıdığını ele aldı… Türkiye’nin ikinci büyük sorunu fon!

MASAK VAR AMA: Diyeceksiniz ki MASAK var. MASAK çok önemli bir kurum. Bu tür yolsuzluklara karşı çok iyi mücadele ediyorlar. Haklarını teslim etmek gerekiyor. Ben farklı bir şeyi savunuyorum. MASAK adı üstünde Mali Suçları Araştırma Kurulu. Ben, ekonomiyle ilgili bir casus teşkilatı gibi çalışacak olan istihbarat servisinden söz ediyorum. Çünkü artık savaşların şekli değiştiği gibi yolsuzlukların rengi de değişti. Fon krizi bize şunu gösterdi ki, mevcut birimlerle bu mücadeleyi yapmakta yetersiz kalıyoruz. O nedenle dünyanın en güçlü istihbarat servislerinden olan MİT’in bünyesinde bir ekonomi istihbaratı masası kurulmalı. MİT, buna ne der bilmem. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın bu konudaki yaklaşımı nedir doğrusu merak ediyorum.