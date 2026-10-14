Selvi, fon skandalının anketlere nasıl yansıdığını ele aldı… Türkiye’nin ikinci büyük sorunu fon!
Türkiye'yi sarsan fon skandalını köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, ASAL Araştırma’nın verilerini paylaştı. Değerlerimizi pazarlayarak büyük soygun yapan kadrolara tepki gösteren Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığıyla bu kirli yapının kökünün kazınacağını yazdı. Fon rezaletinin halkın gözünde 2. büyük sorun haline geldiğini belirten Selvi, "Kutlu harekete sızan bu çürük yumurtalara müsaade edilemez. Erdemliler hareketinin adını kirletmeye kimsenin hakkı yok" dedi.