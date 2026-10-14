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Tehdit ve şantajla bölgeye girdiler: Petrol ve doğalgaza çökecekler

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Tehdit ve şantajla bölgeye girdiler: Petrol ve doğalgaza çökecekler

Venezuela'dan sonra kritik bir noktaya da çöken ABD, petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için resmen harekete geçti. Çalışmalar başlıyor.

#1
Foto - Tehdit ve şantajla bölgeye girdiler: Petrol ve doğalgaza çökecekler

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'da büyük ölçekli petrol, doğal gaz ve maden arama çalışmalarının başlamak üzere olduğunu duyurdu.

#2
Foto - Tehdit ve şantajla bölgeye girdiler: Petrol ve doğalgaza çökecekler

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'da büyük ölçekli petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetlerinin başlamak üzere olduğunu bildirdi.

#3
Foto - Tehdit ve şantajla bölgeye girdiler: Petrol ve doğalgaza çökecekler

Uzmanların değerlendirmelerine değinen Trump, bölgede kolayca erişilebilir durumdaki petrol miktarının dünyadaki neredeyse tüm karasal bölgelerden çok daha fazla olduğunu ifade etti.

#4
Foto - Tehdit ve şantajla bölgeye girdiler: Petrol ve doğalgaza çökecekler

Bölgenin askeri ve stratejik önemine dikkati çeken Trump, Grönland'ın hem ABD hem de Avrupa'nın savunması ve taarruzu açısından güvenlik bakımından eşsiz bir konumda yer aldığını belirtti. ABD'ye yönelik gelecekte yapılabilecek olası her türlü saldırının Grönland üzerinden geçmek zorunda kalacağını vurgulayan Trump, “Burada savunma güçlerimiz, insansız hava araçlarını, füzeleri veya henüz hayal bile edilemeyen diğer her türlü silahı rutin olarak imha edecektir. Bu bize, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan bir zaman avantajı, konum ve görüş açısı sağlıyor” ifadeleri kullandı.

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