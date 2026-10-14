Tehdit ve şantajla bölgeye girdiler: Petrol ve doğalgaza çökecekler

Bölgenin askeri ve stratejik önemine dikkati çeken Trump, Grönland'ın hem ABD hem de Avrupa'nın savunması ve taarruzu açısından güvenlik bakımından eşsiz bir konumda yer aldığını belirtti. ABD'ye yönelik gelecekte yapılabilecek olası her türlü saldırının Grönland üzerinden geçmek zorunda kalacağını vurgulayan Trump, “Burada savunma güçlerimiz, insansız hava araçlarını, füzeleri veya henüz hayal bile edilemeyen diğer her türlü silahı rutin olarak imha edecektir. Bu bize, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan bir zaman avantajı, konum ve görüş açısı sağlıyor” ifadeleri kullandı.