Tehdit ve şantajla bölgeye girdiler: Petrol ve doğalgaza çökecekler
Venezuela'dan sonra kritik bir noktaya da çöken ABD, petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için resmen harekete geçti. Çalışmalar başlıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Venezuela'dan sonra kritik bir noktaya da çöken ABD, petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için resmen harekete geçti. Çalışmalar başlıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'da büyük ölçekli petrol, doğal gaz ve maden arama çalışmalarının başlamak üzere olduğunu duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'da büyük ölçekli petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetlerinin başlamak üzere olduğunu bildirdi.
Uzmanların değerlendirmelerine değinen Trump, bölgede kolayca erişilebilir durumdaki petrol miktarının dünyadaki neredeyse tüm karasal bölgelerden çok daha fazla olduğunu ifade etti.
Bölgenin askeri ve stratejik önemine dikkati çeken Trump, Grönland'ın hem ABD hem de Avrupa'nın savunması ve taarruzu açısından güvenlik bakımından eşsiz bir konumda yer aldığını belirtti. ABD'ye yönelik gelecekte yapılabilecek olası her türlü saldırının Grönland üzerinden geçmek zorunda kalacağını vurgulayan Trump, “Burada savunma güçlerimiz, insansız hava araçlarını, füzeleri veya henüz hayal bile edilemeyen diğer her türlü silahı rutin olarak imha edecektir. Bu bize, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan bir zaman avantajı, konum ve görüş açısı sağlıyor” ifadeleri kullandı.
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