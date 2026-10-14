Ölümcül tehlikeye yerli teknoloji kalkanı! Sahada Ertuğrul, hedefte sıfır risk!

Bomba imha uzmanlarının eğitimlerine değinen Konya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliğinde görevli bomba uzmanı polis memuru Abdullah Paçal, "Bomba uzmanı arkadaşlarımız, Kriminal Daire Başkanlığımızın verdiği eğitim kapsamında Bomba Uzmanlığı Temel Eğitim Kursu'nu başarıyla tamamlayarak sertifika almaktadır. İllerde görev yapan bu uzmanlar, tuzaklanmış ve patlamamış el yapımı bombalara müdahale etmek, müdahale sonucunda teknik analiz ve incelemeler yapmak ve bunlarla ilgili uzmanlık raporlarını düzenlemekle görevlidir. Görev alanımız; kirli bombalar, bombalar, şüpheli paketler ve şüpheli cisimlere yaklaşma, bunları etkisiz hale getirme ve imha etme ile atıklar üzerinde delil incelemesi ve analiz yapmayı kapsamaktadır. Bomba uzmanlarımız, Türkiye genelinde bu görevleri yerine getirmektedir" dedi.