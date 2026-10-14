Ölümcül tehlikeye yerli teknoloji kalkanı! Sahada Ertuğrul, hedefte sıfır risk!

"BUGÜN HEM TEKNİK HEM DE FİZİKSEL AÇIDAN ÇOK ÜST SEVİYEDEYİZ": Alanlarında yerli ve milli cihazların kendilerine büyük oranda destek sağladığını anlatan bomba uzmanı Abdullah Paçal, "Bombalara müdahale ederken ülkemizde üretilen bomba imha robotumuz Ertuğrul'u kullanıyoruz. Keşif ve gözetleme yapmak, bombayı bir yerden başka bir yere nakletmek ve gerekli incelemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullandığımız bu robot sayesinde, bazen bomba imha elbisesini giymeye gerek kalmadan üzerindeki kamera sistemleri aracılığıyla her türlü bombayı uzaktan inceleyebiliyor, müdahale ederek etkisiz hale getirebiliyoruz. ASELSAN tarafından sağlanan jammer cihazımız da her türlü karıştırma ve körletme işlemini gerçekleştirerek görevimizi en üst seviyeye çıkarmakta ve bizi çeşitli tehlikelerden uzak tutmaktadır. Teknik açıdan bu cihazlar bizim için yeterlidir. Dünyada meydana gelen olayların tamamı, kazanılmış deneyimlerin sonucudur ve bu deneyimlerin hepsi kanla yazılmıştır. Bizde temel kural, ‘ilk hatanın son hata olmasıdır' çünkü bu cihazlar, geçmişte yaşanan olaylardan ve edinilen deneyimlerden yola çıkılarak üretilmiştir. Geçmişte bomba imha elbisemiz, robotumuz veya gerekli cihazlarımız olmadığı için müdahaleler sırasında can kayıpları yaşanmış; şehitlerimiz ve gazilerimiz olmuştur. Ancak bugün hem teknik hem de fiziksel açıdan çok üst seviyedeyiz. Bomba uzmanları olarak yurt içinde ve yurt dışında birçok operasyonda ve kritik görevde yer almaktayız. Görevlerimiz kapsamında edindiğimiz tecrübeleri sahada da kullanıyoruz" şeklinde konuştu.