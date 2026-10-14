Türkiye demir ağlarla örülüyor! Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın Delice-Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum’un ilk kez demiryolu ağına bağlanacağını belirten Uraloğlu, “Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun’a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat sürecek.” dedi.