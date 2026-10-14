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Türkiye demir ağlarla örülüyor! Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye demir ağlarla örülüyor! Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın Delice-Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum’un ilk kez demiryolu ağına bağlanacağını belirten Uraloğlu, “Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun’a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat sürecek.” dedi.

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Foto - Türkiye demir ağlarla örülüyor! Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın Delice-Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Delice’den başlayarak Çorum ve Merzifon üzerinden Samsun’a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice-Çorum kesiminde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Delice-Çorum arasının temelini 14 Temmuz 2025’te attıklarını hatırlatan Uraloğlu, “3 bin on dört personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışıyoruz. Bugün itibarıyla genel ilerlememiz yüzde 40’ı aştı.” dedi.

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Foto - Türkiye demir ağlarla örülüyor! Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

HIZLI TREN KARADENİZ’E UZANACAK Uraloğlu, hattın devamındaki 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, Yer tesliminin ardından şantiye kurulumlarının yapılacağını ve çalışmalara başlanacağını kaydetti.

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Foto - Türkiye demir ağlarla örülüyor! Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum’un ilk kez demiryolu ağına bağlanacağını belirten Uraloğlu, “Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun’a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat sürecek. Proje tamamlandığında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımayı öngörüyoruz.” açıklamasında bulundu.

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Foto - Türkiye demir ağlarla örülüyor! Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Uraloğlu, hattın Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz arasında güçlü bir demiryolu bağlantısı oluşturacağını belirterek “Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı, Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük taşımacılığına da katkı sağlayacak.” dedi.

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Foto - Türkiye demir ağlarla örülüyor! Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

8 TÜNEL VE 19 KÖPRÜDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR Çalışmalardaki son durumu aktaran Uraloğlu, “Kazı çalışmalarında yüzde 90 ilerleme sağladık. 8 tünelimizde çalışmalarımız sürerken 31 köprümüzün 19’unda da yapım çalışmalarına devam ediyoruz.” dedi. Uraloğlu, aç-kapa yapıları, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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Foto - Türkiye demir ağlarla örülüyor! Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

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Foto - Türkiye demir ağlarla örülüyor! Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

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Yorumlar

Doğrusu...

Bu demiryolu inşâallâh Trabzon ve Rize'ye de ulaşır!!!???...
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