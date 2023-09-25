Zehri ballandıra ballandıra yiyoruz! Canan Karatay, “20 hastalığın sebebi bu” diyerek uyardı! Sakın ha sakın evinize sokmayın

Sağlıklı beslenme alanında yaptığı ezber bozan çıkışlarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, '20 hastalığın neden bu' diyerek herkesi uyardı. Bunu sakın evinize sokmayın. Hem beyini aptallaştırıyor hem de vücudu çökertiyor. Her öğünde mutlaka yiyoruz ancak adeta zehir saçıyor. Zararlarını duyunca bir daha almayacaksınız bile. İşte Canan Karatay'ın 20 hastalığa neden oluyor dediği o korkutucu besin... Günün her öğününde mutlaka ekmek tüketiriz. Özellikle toplumumuzda yaygın olan ekmek tüketimi ne kadar yararlı gözükse de oldukça zararlıdır. Prof. Dr. Canan Karatay korkutan gerçeği açıkladı. Bu ekmekler 20 hastalığa neden oluyor! Canan Karatay üstüne basa basa uyardı. Evinize bile sakın sokmayın! Zehri ballandıra ballandıra yiyoruz. Zararlarını duyunca ağzınıza bile sokmayacaksınız. İşte Canan Karatay'ın korkutan uyarıları...