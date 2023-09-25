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Sağlık
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Zehri ballandıra ballandıra yiyoruz! Canan Karatay, "20 hastalığın sebebi bu" diyerek uyardı! Sakın ha sakın evinize sokmayın

2023-09-25 16:50:25
Zehri ballandıra ballandıra yiyoruz! Canan Karatay, “20 hastalığın sebebi bu” diyerek uyardı! Sakın ha sakın evinize sokmayın

Sağlıklı beslenme alanında yaptığı ezber bozan çıkışlarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, '20 hastalığın neden bu' diyerek herkesi uyardı. Bunu sakın evinize sokmayın. Hem beyini aptallaştırıyor hem de vücudu çökertiyor. Her öğünde mutlaka yiyoruz ancak adeta zehir saçıyor. Zararlarını duyunca bir daha almayacaksınız bile. İşte Canan Karatay'ın 20 hastalığa neden oluyor dediği o korkutucu besin... Günün her öğününde mutlaka ekmek tüketiriz. Özellikle toplumumuzda yaygın olan ekmek tüketimi ne kadar yararlı gözükse de oldukça zararlıdır. Prof. Dr. Canan Karatay korkutan gerçeği açıkladı. Bu ekmekler 20 hastalığa neden oluyor! Canan Karatay üstüne basa basa uyardı. Evinize bile sakın sokmayın! Zehri ballandıra ballandıra yiyoruz. Zararlarını duyunca ağzınıza bile sokmayacaksınız. İşte Canan Karatay'ın korkutan uyarıları...

#1
Foto - Zehri ballandıra ballandıra yiyoruz! Canan Karatay, "20 hastalığın sebebi bu" diyerek uyardı! Sakın ha sakın evinize sokmayın

Ekmek tüketiminin 20 hastalığa neden olduğunu ve bu hastalıkları tek tek sayan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Bunlar; ALS, dikkat dağınıklığı, otizm, diyabet, osteopeni, beyin bulanıklığı,kanser, sık sık hastalanma, süt ürünlerinde entolarans, büyüme geriliği, depresyon, mide bağırsak gazı, kısırlık, migren, sık sık düşük yapma, Alzheimer, sık acıkma, Parkinson, burun tıkanıklığıdır" dedi. Modern buğdayın oldukça zararlı olduğunu belirten Canan Karatay, "Modern buğdaydan ve kuru mayayla yapılan ekmek zararlıdır. Modern buğday cüce buğdaydır, hibrittir. Hibrit olduğu için içinde gluten çok fazladır. İşte o gluten her türlü hastalığın sebebidir" ifadelerini kullandı. Glutenin mikrobiyom dengeyi alt üst ettiğini belirten Prof. Dr. Karatay, "Çünkü gluten vücuda girdiği zaman bağırsaklardaki dost bakterileri öldürüyor. Mikrobiyom dediğimiz dengeyi alt üst ediyor, ondan sonra hastalıklar başlıyor, o yüzden ekmek yemeyin diyoruz. Çünkü Türkiye'de çok fazla ekmek ve unlu mamüller tüketiliyor" dedi.

#2
Foto - Zehri ballandıra ballandıra yiyoruz! Canan Karatay, "20 hastalığın sebebi bu" diyerek uyardı! Sakın ha sakın evinize sokmayın

EKMEĞİN ZARARLARI NELERDİR? 1- CİLT SORUNU Ciltte oluşan aknelere genellikle ekmekte bulunan gluten neden olur. Vücut gluteni salgılayamaz, bu nedenle bağırsak hasarına da neden olur. 2- SİNDİRİM SORUNU Gluten, yukarıda bahsettiğimiz gibi, farklı sindirim sorunlarına neden olabilir. Tam tahıllı ekmek; önemli bir element olan lif içerirken, un ürünlerinde bu yoktur. Günde 5-6 dilim tam tahıllı ekmek, günlük normu karşılamaya yetecek kadar lif sağlar. Meyve ve sebze yiyerek bu normu elde etmek istiyorsanız, 14 elma, 21 havuç, 25 domates veya yaklaşık 5 adet salatalık yemelisiniz.

#3
Foto - Zehri ballandıra ballandıra yiyoruz! Canan Karatay, "20 hastalığın sebebi bu" diyerek uyardı! Sakın ha sakın evinize sokmayın

3- ERKEN YAŞLANMA Beyaz ekmek faydalı madde içermeyen bir üründür. Vitamin içermeyen yiyecekler yemek, vücudumuzun genç kalmasını imkansız hale getirir. Bu yüzden rafine un ürünlerini sevenler, gerçekte olduklarından daha yaşlı görünmeye eğilimlidirler.

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