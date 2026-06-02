Türkiye korkusu bunu da yaptırdı: Her yeri V-BAT İHA'larıyla donatacaklar

Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yunanistan, Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma iradesinin sembolü olan “Mavi Vatan” stratejisi karşısında Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz’deki askeri hareketliliğini artırıyor. Ege sahillerindeki her ada ve kayalığı kalıcı askeri birliklerle tahkim etmenin imkansız olduğunu gören Atina yönetimi, çözümü insansız hava araçlarında arıyor. Bu doğrultuda Yunanistan Savunma Bakanlığı, ABD yapımı 10 adet yeni V-BAT dikey iniş-kalkışlı drone (İHA) tedarik etmek üzere harekete geçti. Midilli ve Rodos adalarında yapılan operasyonel testlerin ardından alınan bu karar, Ege ve Doğu sınır hattının tamamında kesintisiz bir gözetleme ağı kurmayı hedefliyor.