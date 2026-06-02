Türkiye korkusu bunu da yaptırdı: Her yeri V-BAT İHA'larıyla donatacaklar
Türkiye'ye karşı silahlanmaya devam eden Yunanistan bu kez kritik noktalar V-BAT insansız hava araçlarıyla donatmaya başladı.
Türkiye'ye karşı silahlanmaya devam eden Yunanistan bu kez kritik noktalar V-BAT insansız hava araçlarıyla donatmaya başladı.
Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yunanistan, Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma iradesinin sembolü olan “Mavi Vatan” stratejisi karşısında Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz’deki askeri hareketliliğini artırıyor. Ege sahillerindeki her ada ve kayalığı kalıcı askeri birliklerle tahkim etmenin imkansız olduğunu gören Atina yönetimi, çözümü insansız hava araçlarında arıyor. Bu doğrultuda Yunanistan Savunma Bakanlığı, ABD yapımı 10 adet yeni V-BAT dikey iniş-kalkışlı drone (İHA) tedarik etmek üzere harekete geçti. Midilli ve Rodos adalarında yapılan operasyonel testlerin ardından alınan bu karar, Ege ve Doğu sınır hattının tamamında kesintisiz bir gözetleme ağı kurmayı hedefliyor.
Yunan askeri kurmayları, her stratejik noktaya asker konuşlandırmanın ekonomik ve askeri açıdan imkansız olduğunu kabul ederken, dikey iniş-kalkış yapabilen V-BAT sistemleriyle bu açığı kapatmayı planlıyor.
Amerikan Shield AI firması tarafından üretilen bu dronlar, herhangi bir piste ihtiyaç duymadığı için küçük askeri gemilerden, ücra karakollardan ve hatta insansız kayalıklardan bile kolayca havalandırılabilecek. Atina, bu hamleyle Ege’deki kör noktaları tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Ege Denizi’nde yoğun şekilde uygulanan sinyal kesme (jamming) ve yanıltma (spoofing) gibi elektronik harp taktiklerine karşı bu dronlar, “Hivemind” adı verilen gelişmiş bir yapay zeka yazılımıyla görev yapacak. Bu teknoloji sayesinde cihazlar, GPS sinyalinin tamamen koptuğu ortamlarda bile otonom olarak hedef tespiti ve istihbarat toplamaya devam edebiliyor. Toplanan anlık verilerin, Yunan ordusunun envanterine katmayı planladığı F-35 savaş uçakları ve diğer modern silah sistemleriyle eş zamanlı paylaşılması hedefleniyor.
Bu tedarik, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonunu hedefleyen milyarlarca Euroluk “Ajanda 2030” programının bir parçasını oluşturuyor. V-BAT dronlarının yalnızca birer “göz” vazifesi gördüğünü belirten uzmanlar, Atina’nın bu istihbarat ağını “Aşil Kalkanı” adı verilen çok katmanlı bir hava savunma şemsiyesine entegre etmeye çalıştığını aktarıyor.
Dronlardan gelen koordinat bilgileri; İsrail yapımı David’s Sling ve Barak MX füze sistemleri, yeni FDI Belharra fırkateynleri ve yerli üretim Centauros gibi anti-drone sistemleriyle koordineli şekilde kullanılacak.
Türkiye’nin Mavi Vatan kararlılığı karşısında Ege’deki askeri doktrinini kökten değiştirmek zorunda kalan Yunanistan, adalar üzerindeki gözetleme baskısını bu yeni nesil insansız sistemlerle tahkim etmeye çalışıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23