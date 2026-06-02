Petrokimya devi Petkim'in sahibi değişti: Dost ülke sessiz sedasız aldı
İzmir Aliağa'daki petrokimya devi Petkim'de hissedarlar değişti. Gelişme Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi. İşte detaylar...
Azeri devlet petrol şirketi Socar Grubu’na ait olan Aliağa’daki Petkim’in sahibi değişti.
Petkim’de yüzde 51 oranında doğrudan pay sahibi olan SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.'nin kolaylaştırılmış birleşme yoluyla SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'ye devrolması sonucu, petrokimya devinin yeni sahibi Socar Turkey Enerji oldu.
Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na önemli bir bildirim yapıldı.
Petkim’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Şirketimizin yüzde 51 oranındaki doğrudan pay sahibi SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.'nin şirketimiz nezdindeki pay sahipliği sona ermiştir. Böylelikle, birleşme öncesinde Şirketimizde yüzde 51 oranında dolaylı pay sahibi olan SOCAR Turkey Enerji A.Ş. birleşme sonrasında, artık doğrudan yüzde 51 oranında pay sahibi olmuştur” denildi.
