2022-05-18 17:22:10 Zehir saçıyor! Sakın temas etmeyin
Genellikle ormanlık alanlarda görülen çam kese böcekleri, yaydığı zehirle tehlike saçıyor. Temas edilmesi halinde kalıcı deri hastalıklarına neden olan çam kese böceği, özellikle alerjik bünyeli bireylerde tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Doç. Dr. Hamit Ayberk, "Böceğin ayna kılları özellikle ince derinin olduğu bilek ve boyun kısmında şişmelere neden olabiliyor. Vatandaşlar bunların tırtıllarıyla temas etmesinler çünkü bu temas alerjik etkiye neden olabilir" dedi