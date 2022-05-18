Zehir saçıyor! Sakın temas etmeyin

BÖCEKLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR Doç. Dr. Hamit Ayberk, Orman Genel Müdürlüğünün çam kese böcekleriyle sürekli mücadele ettiğini, çam ağaçlarındaki kese sayılarına bakıldığını dile getirdi. Çam kese böcekleriyle "entegre mücadele" yöntemiyle mücadele edildiğini belirten Ayberk, şöyle konuştu: "Böceklerin yumurtalama döneminden başlanarak ağaçlardaki yumurtaları toplanıyor. Kış aylarında ise tırtılların kışlık yuvaları olan keselerin toplanması son derece önemlidir. Bu şekilde popülasyonu azaltıyorsunuz. Yine Orman Genel Müdürlüğü son zamanlarda ilaçlama yerine biyolojik mücadele yöntemini gündeme aldı. Orman zararlılarıyla mücadele laboratuvarlarında üretilen terminatör böcekler, çam kese böceğinin bulunduğu alanlara tahta sandıklarla taşınarak bırakılıyor. Bu böcek hemen ağaçlara tırmanarak keselerin içerisindeki tırtılları yiyerek imha ediyor. Ayrıca uçaktan ve yerden bakteri kullanılarak yapılan ilaçlamayla çam kese böcekleriyle mücadele ediliyor. Çam kese böcekleri ormanlar için çok önemli bir tehlike. Sayıları çok fazla olduğu zaman çok daha fazla iğne yaprağı yiyecekler ve ağaçları zayıf hale getirecekler. Bu durumda ağaçlar bakterilerin, mantarların ya da diğer kabuk böceklerinin saldırısına maruz kalacak."