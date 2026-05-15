CHP’li belediyeye yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: Teker teker gözaltına alındılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki inşaatların iskan ruhsatı süreçlerine ilişkin yürütülen "irtikap soruşturması"nda ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda yedi kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen irtikap soruşturması kapsamında Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında, belediyenin sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskân ruhsatı başvuruları sırasında projeye aykırılıkların gerekçe gösterilerek müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği öne sürüldü.

Yürütülen çalışmalarda, "söz konusu taleplerin üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirlendiği, usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylandığı ve menfaat temininin elden, şirket hesapları ile farklı kanallar üzerinden sağlandığı" iddia edildi. Bugün düzenlenen '2. dalga' operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon 7 Nisan'da düzenlenmişti. Yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerindeki usulsüzlük ve rüşvet iddialarına ilişkin İstanbul ve Yalova'da 30 adrese yapılan operasyonda, İstanbul'da 19, Yalova'da 1 kişi olmak üzere toplam 20 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 10 kişi adlî kontrolle serbest bırakılmıştı. Tutuklananlar arasında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu da yer almıştı. Üsküdar Belediyesi ise o dönem yaptığı açıklamada, iştirak şirketi Kent A.Ş. üzerinden usulsüz kazanç sağlandığı, yetkisiz kişilerin karar süreçlerine müdahil olduğu ve kamu görevlilerinin bu doğrultuda hareket ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

