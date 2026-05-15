CHP’li belediyeye yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: Teker teker gözaltına alındılar

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon 7 Nisan'da düzenlenmişti. Yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerindeki usulsüzlük ve rüşvet iddialarına ilişkin İstanbul ve Yalova'da 30 adrese yapılan operasyonda, İstanbul'da 19, Yalova'da 1 kişi olmak üzere toplam 20 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 10 kişi adlî kontrolle serbest bırakılmıştı. Tutuklananlar arasında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu da yer almıştı. Üsküdar Belediyesi ise o dönem yaptığı açıklamada, iştirak şirketi Kent A.Ş. üzerinden usulsüz kazanç sağlandığı, yetkisiz kişilerin karar süreçlerine müdahil olduğu ve kamu görevlilerinin bu doğrultuda hareket ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.