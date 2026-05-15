Kapıları ardına kadar açıp Türkiye’yi davet ettiler: Stratejik projelerimizde daha aktif rol alın

Tokayev, bunların arasında 73 Türk şirketinin de bulunduğu bilgisini paylaştı. Sanayi alanındaki işbirliğinin önemine değinen Tokayev, Kazak-Türk iş çevrelerinin bugüne kadar toplam değeri 7,6 milyar doları bulan 142 projeyi hayata geçirdiğini aktardı. Bu kapsamda YDA Holding'in Kazakistan'da çok amaçlı üretim kompleksi kurduğunu belirten Tokayev, Panelsan ve Betek Boya şirketlerinin inşaat ve kimya sektörlerinde projeler yürüttüğünü söyledi. Tokayev, Aksa Energy'nin Kızılorda Bölgesi'nde modern bir enerji santralini devreye aldığı bilgisini de paylaştı. Ulaştırma ve lojistik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinin de öncelikli hedeflerden biri olduğuna işaret eden Tokayev, Kazakistan'ın Çin ile Avrupa arasında önemli transit merkezlerden biri olduğunu, mevcut yük taşımacılığının yüzde 85'inin ülkesinden geçtiğini dile getirdi.