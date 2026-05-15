Kapıları ardına kadar açıp Türkiye’yi davet ettiler: Stratejik projelerimizde daha aktif rol alın
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda yaptığı tarihi konuşmada, ülkesinde faaliyet gösteren 3 bin 800 Türk şirketinin başarısına dikkat çekerek yatırımcılara stratejik projelerde daha aktif rol almaları için açık çağrıda bulundu. Yapay zekadan siber güvenliğe, lojistikten tarıma kadar pek çok alanda Türk iş dünyasıyla ortaklık kurmaya hazır olduklarını belirten Tokayev, yatırımcılara vergi ve göç alanında devasa avantajlar sunan "Altın Vize" programının müjdesini verdi. Orta Koridor projesi ve havalimanı modernizasyonları gibi milyarlarca dolarlık dev yatırımlarda Türk şirketlerinin imzasını öven Kazak lider, yeni anayasa ile yabancı sermayenin haklarını en güçlü şekilde güvence altına aldıklarını vurguladı.