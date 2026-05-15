  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı? İşte 2026’nın yenilmez gökyüzü orduları 'Kaan projesine katılmak istiyoruz' diyen Arap ülkesinden şaşırtan karar: Fransa'dan Rafale aldılar Bilimsel adı ile 'psyllium husk' Chia tohumuna rakip doğuyor: Yaz gelmeden yağları eritiyor Bakan Ersoy'dan İsmail Kahraman'a anlamlı ziyaret... Dikkat çeken buluşma 24 ülkeye ihracat yapıyordu! 61 yıllık tekstil devi bir anda iflasın eşiğine geldi Türkiye’nin beklenmedik hamlesi Yunan’ı çıldırttı! Ünlü ajanları, “Tamamını kaybedeceğiz” diyerek çağrı yaptı Dünyanın en zor öğrenilen dili belli oldu! 4 farklı ses tonu var! İslam'a geçişler hızlandı! İşte Müslüman olan futbolcular! Türkiye'nin ünlü AVM'si satışa çıkarıldı: İstenilen rakam dudak uçuklattı Batan geminin malları! Fransız devi oyuncuları satışa çıkardı!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Kapıları ardına kadar açıp Türkiye’yi davet ettiler: Stratejik projelerimizde daha aktif rol alın
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kapıları ardına kadar açıp Türkiye’yi davet ettiler: Stratejik projelerimizde daha aktif rol alın

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda yaptığı tarihi konuşmada, ülkesinde faaliyet gösteren 3 bin 800 Türk şirketinin başarısına dikkat çekerek yatırımcılara stratejik projelerde daha aktif rol almaları için açık çağrıda bulundu. Yapay zekadan siber güvenliğe, lojistikten tarıma kadar pek çok alanda Türk iş dünyasıyla ortaklık kurmaya hazır olduklarını belirten Tokayev, yatırımcılara vergi ve göç alanında devasa avantajlar sunan "Altın Vize" programının müjdesini verdi. Orta Koridor projesi ve havalimanı modernizasyonları gibi milyarlarca dolarlık dev yatırımlarda Türk şirketlerinin imzasını öven Kazak lider, yeni anayasa ile yabancı sermayenin haklarını en güçlü şekilde güvence altına aldıklarını vurguladı.

1
#1
Foto - Kapıları ardına kadar açıp Türkiye’yi davet ettiler: Stratejik projelerimizde daha aktif rol alın

Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldığı "Türkiye-Kazakistan İş Forumu" kapanış toplantısında konuştu. Forumun, verimli ve kapsamlı geçtiğini belirten Tokayev, organizasyona verilen destek dolayısıyla Türk tarafına teşekkür etti. Kazakistan'ın Türk şirketlerine kapsamlı destek sunduğunu vurgulayan Tokayev, "Bugün ülkemizde Türk sermayeli yaklaşık 3 bin 800 şirket başarıyla faaliyet göstermektedir. Ortak çabalar sayesinde binlerce yeni istihdam oluşturuldu. Yatırım hacminin artırılması için sanayi alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

#2
Foto - Kapıları ardına kadar açıp Türkiye’yi davet ettiler: Stratejik projelerimizde daha aktif rol alın

Tokayev, forumun ortak girişimlerin sayısını daha da artıracağına inandığına işaret ederek, Kazakistan ile Türkiye arasındaki Hükümetlerarası Komisyon'un bu süreçte önemli rol üstlenmesi gerektiğini dile getirdi. Kazakistan'ın ekonomik performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tokayev, ülkesinin Orta Asya'nın en büyük ekonomisi olduğunu, geçen yıl gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 6,5 büyüyerek 300 milyar doları aştığını bildirdi. Tokayev, "Bu durum, iç pazarımızın istikrarını ve büyük potansiyelini göstermektedir. Bu ivmeyi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

#3
Foto - Kapıları ardına kadar açıp Türkiye’yi davet ettiler: Stratejik projelerimizde daha aktif rol alın

Ülkesinde eğitim, bilim ve inovasyon alanlarına öncelik verildiğini aktaran Tokayev, yeni Anayasa kapsamında tüm mülkiyet türlerinin güvence altına alındığını ve yatırımcı haklarının güçlü şekilde korunduğunu vurguladı. Tokayev, yabancı yatırımcıların, Kazakistan'ın "Altın Visa" programından yararlanabileceğini belirterek, bu sistemin yatırımcılara vergi ve göç alanlarında çeşitli avantajlar sağladığını kaydetti. Astana Uluslararası Finans Merkezinin, bölgenin önde gelen finans merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Tokayev, merkezin İngiliz hukuku ilkelerine göre faaliyet gösterdiğini ve burada yaklaşık 90 ülkeden 5 bin 600'den fazla şirketin kayıtlı olduğunu anlattı.

#4
Foto - Kapıları ardına kadar açıp Türkiye’yi davet ettiler: Stratejik projelerimizde daha aktif rol alın

Tokayev, bunların arasında 73 Türk şirketinin de bulunduğu bilgisini paylaştı. Sanayi alanındaki işbirliğinin önemine değinen Tokayev, Kazak-Türk iş çevrelerinin bugüne kadar toplam değeri 7,6 milyar doları bulan 142 projeyi hayata geçirdiğini aktardı. Bu kapsamda YDA Holding'in Kazakistan'da çok amaçlı üretim kompleksi kurduğunu belirten Tokayev, Panelsan ve Betek Boya şirketlerinin inşaat ve kimya sektörlerinde projeler yürüttüğünü söyledi. Tokayev, Aksa Energy'nin Kızılorda Bölgesi'nde modern bir enerji santralini devreye aldığı bilgisini de paylaştı. Ulaştırma ve lojistik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinin de öncelikli hedeflerden biri olduğuna işaret eden Tokayev, Kazakistan'ın Çin ile Avrupa arasında önemli transit merkezlerden biri olduğunu, mevcut yük taşımacılığının yüzde 85'inin ülkesinden geçtiğini dile getirdi.

#5
Foto - Kapıları ardına kadar açıp Türkiye’yi davet ettiler: Stratejik projelerimizde daha aktif rol alın

Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Rotası'nın, yani Orta Koridor'un, Kazakistan'ın lojistik kapasitesini güçlendirdiğini belirten Tokayev, son yıllarda bu güzergahtaki yük hacminin 5 kat arttığını bildirdi. Tokayev, 2025'te konteyner taşımacılığının yüzde 36 yükseldiğini, yakın dönemde taşıma kapasitesinin 10 milyon tona çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Transit taşımacılığını daha etkin yönetmek amacıyla "Smart Cargo" isimli dijital platformun geliştirildiğini belirten Tokayev, Orta Koridor projesinin "TRIPP" girişimiyle entegre edilmesinin önemine dikkati çekti. Tokayev, TAV Airports Holding'in Almatı Uluslararası Havalimanı terminalini modernize ettiğini anlatarak, S Sistem Lojistik'in de Aktöbe Havalimanı'nda lojistik merkezi kurmaya ilgi duyduğunu ifade etti.

#6
Foto - Kapıları ardına kadar açıp Türkiye’yi davet ettiler: Stratejik projelerimizde daha aktif rol alın

Tarım alanındaki işbirliğinin de önem taşıdığını vurgulayan Tokayev, Kazakistan'ın dünyanın en büyük tahıl ihracatçıları arasında bulunduğunun altını çizdi. Tokayev, geçen yıl ülkede 27 milyon ton tahıl hasadı gerçekleştirildiğini, son 5 yılda tarım ihracatının 1,8 kat arttığını söyledi. Bu kapsamda Tiryaki Holding'in Astana'da tahıl işleme tesisi kurmayı planladığını belirten Tokayev, İskefe'nin jelatin üretim tesisi açacağını, Alarko Holding'in Şimkent'te sera kompleksi kurmayı hedeflediğini kaydetti. Tokayev, Türkiye'ye helal standartlarına uygun et ürünleri ihraç etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Türk Birliğinin ilanına az kaldı.Onu da göreceğiz inşallah.Olması gereken ZAMAN GEÇİRİLMEDEN yapılmalıdır.

Hangisiyle birlik olur ki.

Her biri ayrı yerlerde.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
CHP'li belediyede zimmet ve kripto skandalı patladı! Özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü oda bulundu
Gündem

CHP'li belediyede zimmet ve kripto skandalı patladı! Özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü oda bulundu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, CHP’li Tepebaşı Belediyesi’ne düzenlenen dev operasyonda ar..
Altın rafinerisinde dev vurgun! Devleti milyonlarca dolar dolandırmışlar!
Gündem

Altın rafinerisinde dev vurgun! Devleti milyonlarca dolar dolandırmışlar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve bağlantılı şirketlerin, paravan yapılar kurarak devleti milyonlarca ..
Resmen sömürüyorlarmış! Yasa dışı altın madenciliği yapan yaklaşık 200 şirket tespit edildi
Gündem

Resmen sömürüyorlarmış! Yasa dışı altın madenciliği yapan yaklaşık 200 şirket tespit edildi

Kamerun Maden, Sanayi ve Teknolojik Gelişim Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Adamaoua bölgesinde yaptığı saha denetimlerinde tam anlamıyla bir..
Gündemi sarsacak gelişme: Özkan Yalım ile Özgür Özel'in yazışmalarına ulaşıldı
Gündem

Gündemi sarsacak gelişme: Özkan Yalım ile Özgür Özel'in yazışmalarına ulaşıldı

Uşak Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, Özkan Yalım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki dik..
Soykırımcı Mladiç'e tahliye çıkmadı
Dünya

Soykırımcı Mladiç'e tahliye çıkmadı

Srebrenitsa soykırımından hüküm giyen eski Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç’in, sağlık durumunu gerekçe göstererek yaptığı geçici tahliye b..
"Bizde boşanma yok ölüm var" diyerek boşanmak isteyen damadı öldürdüler
Gündem

“Bizde boşanma yok ölüm var” diyerek boşanmak isteyen damadı öldürdüler

Diyarbakır’da Vedat ve Muhammed Ali Baran isimli kuzenlerin öldürüldüğü olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, sanıklar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23