Avrupa devinden ABD ve İsrail'e İran şoku: 'Biz bu savaşta yokuz' deyip duyurdular

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD ve İsrail, İran'a yönelik vahşi saldırına ortak arıyor. Tel Aviv basını tarafından ortaya atılan Almanya iddiaları hükümet tarafından net bir dille yalanlandı.

Batı Asya’da tırmanan füze krizi ve E3 ülkelerinin (Fransa, İngiltere, Almanya) "savunma eylemlerine hazırız" çıkışının ardından Berlin’den operasyonel sınırları çizen bir açıklama geldi.

Deutschlandfunk radyosuna konuşan Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, müttefikleriyle askeri müdahale konusunda farklı bir rota izleyeceklerini vurguladı. Almanya’nın bölgedeki önceliğinin sadece kendi askerlerinin güvenliği olduğunu belirten Bakan, saldırı odaklı bir planlamalarının bulunmadığının altını çizdi.

E3 ülkelerinin dün yaptığı "İran’ın füze kapasitesini imhaya yönelik eylemlere hazırız" açıklamasına açıklık getiren Wadephul, Almanya’nın bu bildiriden çıkardığı sonucun daha sınırlı olduğunu ifade etti. Bakan, bu hazırlığın kapsamını şu sözlerle çizdi:

"Bizim için bu Alman Silahlı Kuvvetleri askerlerimizin saldırıya uğramaları halinde kendilerini savunacakları anlamına geliyor. Bundan öte önlemler planlanmadı."

Bölgedeki operasyonlarda İngiliz üslerinin ABD tarafından kullanılmasına değinen Wadephul, Almanya’nın askeri gerçeklerini hatırlattı. İngiltere’nin sahip olduğu imkanların kendilerinde olmadığını belirten Wadephul, "Büyük Britanya'nın aksine, Almanya'nın orada üsleri yok. Ayrıca buna karşılık gelen askeri kaynaklarımız da yok" diyerek lojistik ve stratejik yetersizliklerin altını çizdi. Ayrıca, saldırıların meşruiyeti konusundaki tartışmalara da değinen Bakan, "Elbette, bu konuda şüpheler var, bu tartışılmaz bir gerçek" diyerek uluslararası hukuk çıkmazına dikkat çekti.

