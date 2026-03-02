Avrupa devinden ABD ve İsrail'e İran şoku: 'Biz bu savaşta yokuz' deyip duyurdular

Bölgedeki operasyonlarda İngiliz üslerinin ABD tarafından kullanılmasına değinen Wadephul, Almanya’nın askeri gerçeklerini hatırlattı. İngiltere’nin sahip olduğu imkanların kendilerinde olmadığını belirten Wadephul, "Büyük Britanya'nın aksine, Almanya'nın orada üsleri yok. Ayrıca buna karşılık gelen askeri kaynaklarımız da yok" diyerek lojistik ve stratejik yetersizliklerin altını çizdi. Ayrıca, saldırıların meşruiyeti konusundaki tartışmalara da değinen Bakan, "Elbette, bu konuda şüpheler var, bu tartışılmaz bir gerçek" diyerek uluslararası hukuk çıkmazına dikkat çekti.