Zamana direniyor 5 asırdır ezan susmadı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1546 yılında yaptırılan tarihi cami, yaklaşık 5 asırdır ibadete ev sahipliği yapıyor.
Büyükcami Mahallesi'nde bulunan ve Osmanlı döneminden günümüze ulaşan önemli eserlerden biri.
Kanuni Sultan Süleyman Camisi, bölgenin kültürel mirasının yaşayan örnekleri arasında gösteriliyor.
Ahşap tavan ve taş duvarlarla inşa edilen caminin duvar kalınlığı 90 santimetreye ulaşıyor.
Selçuklu mimarisinden izler taşıyan ve "açma tavan" tekniğiyle oluşturulan yapının, tek şerefeli tuğla minaresi bulunuyor.
Yaklaşık 500 yıldır ayakta kalan cami, hem ibadet mekanı hem de tarihi miras olarak varlığını sürdürüyor.
