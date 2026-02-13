  • İSTANBUL
Kültür Sanat
6
Yeniakit Publisher
Zamana direniyor 5 asırdır ezan susmadı
IHA Giriş Tarihi:

Zamana direniyor 5 asırdır ezan susmadı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1546 yılında yaptırılan tarihi cami, yaklaşık 5 asırdır ibadete ev sahipliği yapıyor.

#1
Foto - Zamana direniyor 5 asırdır ezan susmadı

Büyükcami Mahallesi'nde bulunan ve Osmanlı döneminden günümüze ulaşan önemli eserlerden biri.

#2
Foto - Zamana direniyor 5 asırdır ezan susmadı

Kanuni Sultan Süleyman Camisi, bölgenin kültürel mirasının yaşayan örnekleri arasında gösteriliyor.

#3
Foto - Zamana direniyor 5 asırdır ezan susmadı

Ahşap tavan ve taş duvarlarla inşa edilen caminin duvar kalınlığı 90 santimetreye ulaşıyor.

#4
Foto - Zamana direniyor 5 asırdır ezan susmadı

Selçuklu mimarisinden izler taşıyan ve "açma tavan" tekniğiyle oluşturulan yapının, tek şerefeli tuğla minaresi bulunuyor.

#5
Foto - Zamana direniyor 5 asırdır ezan susmadı

Yaklaşık 500 yıldır ayakta kalan cami, hem ibadet mekanı hem de tarihi miras olarak varlığını sürdürüyor.

Yorumlar

Hakan Sönmez

Caminin adı neymiş? 
