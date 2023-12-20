2023-12-20 15:07:06 Zam bekleyen emeklilere kara haber! Eyvah ki ne eyvah! İşte bu çok kötü oldu
Yaklaşık 15 milyon emeklinin gözü hükümetin açıklayacağı zam oranındayken resmi verilere göre 2023 senesi emekliler için son 20 yılın en zor zamanı oldu. 2003 yılında en düşük 4a emekli maaşının asgari ücrete oranı 1,47 idi. Yani, en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1,5 katı idi. 2023 yılının ikinci yarısında ise bu oran 0,66’ye geriledi. Yani, en düşük emekli maaşı asgari ücretin üçte ikisi yapıyor. 15 milyon emeklinin gözü hükümetin açıklayacağı zam oranında. Resmi verilere göre 2023 senesi emekliler için son 20 yılın en zor zamanı oldu. Bazı emekliler için kök aylıklar oldukça geride olduğu için Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) bunu 7 bin 500 liraya tamamlıyor. Zamlar ise kök aylıklara geliyor.