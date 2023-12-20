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Ekonomi
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Zam bekleyen emeklilere kara haber! Eyvah ki ne eyvah! İşte bu çok kötü oldu

2023-12-20 15:07:06
Zam bekleyen emeklilere kara haber! Eyvah ki ne eyvah! İşte bu çok kötü oldu

Yaklaşık 15 milyon emeklinin gözü hükümetin açıklayacağı zam oranındayken resmi verilere göre 2023 senesi emekliler için son 20 yılın en zor zamanı oldu. 2003 yılında en düşük 4a emekli maaşının asgari ücrete oranı 1,47 idi. Yani, en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1,5 katı idi. 2023 yılının ikinci yarısında ise bu oran 0,66’ye geriledi. Yani, en düşük emekli maaşı asgari ücretin üçte ikisi yapıyor. 15 milyon emeklinin gözü hükümetin açıklayacağı zam oranında. Resmi verilere göre 2023 senesi emekliler için son 20 yılın en zor zamanı oldu. Bazı emekliler için kök aylıklar oldukça geride olduğu için Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) bunu 7 bin 500 liraya tamamlıyor. Zamlar ise kök aylıklara geliyor.

#1
Foto - Zam bekleyen emeklilere kara haber! Eyvah ki ne eyvah! İşte bu çok kötü oldu

Hükümet HMB’nin tamamladığı bu miktarı arttırmazsa zam oranı yüzde 50 bile olsa milyonlarca emeklinin alacağı fiili zam bunun altında kalacak. Bazı emeklilerin maaşı, olası yüksek zamma rağmen hiç artmayabilir ve bu kişiler 7 bin 500 TL almaya devam edebilir. TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon kasım itibarıyla son beş ayda yüzde 34 oldu. Aralık enflasyonun açıklanmasıyla son altı aylık enflasyon ortaya çıkacak. Emeklilerin gerçek maaşına “kök aylık” adı veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre mesela 4a en düşük emekli kök maaşı 2023 yılının ikinci yarısında 7 bin 324 TL. 4b’de ise en düşük emekli kök aylığı iki gruba ayrılıyor. Bunlar 6 bin 558 lira ve 5 bin 163 TL. 4c’de en düşük emekli kök aylığı 9 bin 497 lira.

#2
Foto - Zam bekleyen emeklilere kara haber! Eyvah ki ne eyvah! İşte bu çok kötü oldu

Hükümet son yıllarda en düşük emekli maaşı oldukça düşük kaldığı için buna Hazine desteğiyle ilave yapıyor. Halen en düşük emekli maaşı ödemesi 7 bin 500 lira. Zamlar ise kök aylıklar üzerinden yapılıyor. Euronews'in aktardığına göre yani gelen zam 7 bin 500 lira üzerinden yapılmayacak. En düşük emekli köy aylıklarına yüzde 50 zam gelirse fiili artış oranı ne olur? Peki, hükümet emeklilere yüzde 50 zam yaparsa en düşük emekli maaşı ne olur? Bunu hesaplamak için kök aylıklara bakmak gerekiyor.

#3
Foto - Zam bekleyen emeklilere kara haber! Eyvah ki ne eyvah! İşte bu çok kötü oldu

Bu durumda 4a’da en düşük emekli maaşı 10 bin 986 lira oluyor. 4b’de ise ilk grupta 9 bin 837 liraya yükselirken ikinci grupta bu maaş miktarı 7 bin 744 lira oluyor. 4c maaşları ise 14 bin 245 lira oluyor. Bu durumda yüzde 50 zam yapılsa bile maaşlar gerçekte ne kadar artıyor? 4a’daki artış oranı yüzde 46,5. 4b’nin ilk grubunda artış oranı yüzde 31,2 iken diğer grupta sadece yüzde 3.3 oluyor. 4c’deki fiili artış oranı da yüzde 50’ye tekabül ediyor.

#4
Foto - Zam bekleyen emeklilere kara haber! Eyvah ki ne eyvah! İşte bu çok kötü oldu

Eğer hükümet 7 bin 500 olan “takviyeli” maaşı güncellemez ise özellikle 4b’deki emeklileri büyük bir hüsran bekliyor. Zam oranının yüzde 45’in altında kalması durumunda ise 4b’de kök aylıkları 5 bin 163 lira olan emeklilerin maaşı fiilen artmayacak. Peki, köy aylığı 7 bin 500 liranın altında olan ve Hazine takviyesi ile 7 bin 500 lira aylık alan kaç emekli var? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekliler için yapılan iyileştirmeler kapsamında; 2019 yılında bin TL olarak getirilen emekli alt sınır aylığı 2020 yılında bin 500 TL’ye ardından 2022 yılı Ocak ayında 2 bin 500 TL’ye yükseltildi. 2022 yılı Temmuz ayı itibariyle 3 bin 500 TL’ye yükseltilen emekli alt sınır aylığı, 2023 yılı Ocak itibariyle de 5 bin 500 TL’ye yükseltilmişti.

#5
Foto - Zam bekleyen emeklilere kara haber! Eyvah ki ne eyvah! İşte bu çok kötü oldu

2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar ise 7 bin 500 liraya yükseltildi. SGK’nın Mart 2023’teki açıklamasına göre bu artıştan 8,8 Milyon emekli vatandaş bu düzenlemeden yararlanacaktı. Kendilerini “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” (EYT) olarak tanımlayanların çoğunun da emekli olmasıyla bu sayı biraz daha artmış olabilir. Bu da toplam emekli sayısının yarıdan fazlası demek.

#6
Foto - Zam bekleyen emeklilere kara haber! Eyvah ki ne eyvah! İşte bu çok kötü oldu

Hazine destekli 7 bin 500 liralık en düşük maaş yine güncellemeyle fiilen yüzde 50 artsa bile en düşük emekli maaşı 11 bin 250 TL olacak. Henüz zamlanmayan asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğu dikkate alınırsa emeklilerin bu aşırı iyimser zamla bile nasıl geçinebileceği büyük bir soru işareti. SGK’nin Eylül 2023 verilerine göre emekli sayısı dosya bazında 14 milyon 958 bin 820; kişi bazında ise 15 milyon 751 bin 971. Emeklilerin 9,98 milyonu 4a’lı. 2,68 milyonu 4b; 2,29 milyonu ise 4c türünden emekli. SGK verilerine göre son 20 senede emekliler için en kötü dönem 2023 yılı oldu. 2003 yılında en düşük 4a emekli maaşının asgari ücrete oranı 1,47 idi. Yani, en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1,5 katı idi. 2023 yılının ikinci yarısında ise bu oran 0,66’ye geriledi. Yani, en düşük emekli maaşı asgari ücretin üçte ikisi yapıyor.

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