Yüzyıllık sırda ilk defa derinlere inildi! Nuh’un Gemisi sanılan o yapının altından bakın ne fışkırdı? Radardaki şoke eden anomaliler dünyayı sallayacak
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu inancıyla araştırılan gemi biçimindeki coğrafi oluşumda yürütülen 90 günlük saha çalışmaları tamamlandı. Alanda ilk defa gerçekleştirilen karotlu sondaj çalışmalarında yapının yekpare bir kayadan değil tamamen topraktan oluştuğu tespit edilirken, radar taramalarında ise doğal olmayan anomalilere rastlandı. Proje başkan yardımcısı Andrew Jones, elde edilen binlerce toprak numunesi ve radar verileri üzerindeki laboratuvar incelemelerinin sürdüğünü belirterek, nihai raporun önümüzdeki yıl nisan veya mayıs aylarında açıklanacağını duyurdu.