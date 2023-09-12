Yüzyıllık güzellik sırrı ortaya çıktı: Vücudu 10 kat hızlı yeniliyor! Her zaman yeri ayrı, çok farklı olan o şey

ERKEN YAŞLANMAYI ENGELLİYOR! Shea yapı Afrika shea ağaç fındıklarından elde ediliyor. Popüler cilt bakım uygulamalarından son zamanlarda çok sık yer alan shea yağı, özellikle yaşlanma karşıtı olarak kullanılıyor. Kuru bir cildiniz varsa ve cildiniz çok hızlı bir şekilde kırışıyorsa shea yağı tam size göre. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞINDAN 10 KAT DAHA GÜÇLÜ ! Shea yağı, Hindistan cevizi yağına göre cildi 10 kat daha hızlı nemlendiriyor. Cildiniz çok hızlı bir şekilde nemini kaybettiğinde shea yağı imdadınıza yetişebilir. Shea yağı, E, D ve A vitaminleri içeriyor. Bu özelliği ile cildi derinlemesine besliyor ve cildi anında yatıştırıyor. Ancak shea yağınızı cildinize uygularken bazı noktara dikkat etmeniz gerekiyor.