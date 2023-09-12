  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Libya'da bilanço düşünülenden daha ağır!

iPhone 15 ortaya çıktı! İşte yeni özellikleri

Apple, Watch 9 akıllı saat serisini tanıttı! Özellikleri şaşırtıyor

Kurtarıcılardan (!) kurtulamayan Türkiye'de demokrasinin kara lekesi 12 Eylül darbesi 43 yaşında

Yüzyıllık güzellik sırrı ortaya çıktı: Vücudu 10 kat hızlı yeniliyor! Her zaman yeri ayrı, çok farklı olan o şey

Mezhep nedir? İslam'da mezhepler nasıl ortaya çıkmıştır?

Veriler çalınmadan güncelleyin! Google'dan Chrome uyarısı

Fiat Egea fiyatına sıfır Honda City! Sürücüler şaştı kaldı: Otomobil tutkunlarını düşündüren fırsat! Bakın ne kadar!

Erzurum'da çöp konteynerinde bebek cesedi!

Türkiye'nin füzeleri görücüye çıkıyor! Bir ülkeden ortaklık teklifi alabiliriz
Kadın - Aile
6
Yüzyıllık güzellik sırrı ortaya çıktı: Vücudu 10 kat hızlı yeniliyor! Her zaman yeri ayrı, çok farklı olan o şey

2023-09-12 20:44:49
Yüzyıllık güzellik sırrı ortaya çıktı: Vücudu 10 kat hızlı yeniliyor! Her zaman yeri ayrı, çok farklı olan o şey

Genç kalmak ve vücudu yenilemek için doğal yöntemleri kullanmak son zamanlarda çok popüler hale geldi. Yüzyıllardır güzellik alanında kullanılan bazı ürünler cildi 10 yaş gençleştirerek yenilenmesine destek oluyor. 1o kat hızlı bir şekilde cildi toparlıyor ve kırışıklıkları engelliyor. Kadınların yüzyıllık güzellik sırrını merak ediliyorsanız bu yazımıza bir göz atın.

#1
Foto - Yüzyıllık güzellik sırrı ortaya çıktı: Vücudu 10 kat hızlı yeniliyor! Her zaman yeri ayrı, çok farklı olan o şey

Yaşlanmayı hiç kimse istemez. Ancak cildinize zamanla azalan kolajen miktarı kırışıklıkların, ince çizgilerin ve sarkmaların ortaya çıkmasına sebep olur. Yaşlanmayı geciktirmek için düzenli beslenmeniz, cilt bakımı yapmanız, stresten uzak durmanız ve cildinizi her an güneşten korumanız gerekir. Kısacası günlük alışkanlıklarınıza ve rutininize dikkat ederek hep genç kalabilirsiniz. Yüzyıllardır cilde uygulanan bir doğal yağ var. Bu yağ içerisindeki vitaminler sayesinde cilde nem depoluyor, hücreleri yeniliyor. Kullanmaya başlayınca tüm profesyonel ürünleri bir kenara atacağınız Shea yağı, kırışıklıkların bir numaralı düşmanı....

#2
Foto - Yüzyıllık güzellik sırrı ortaya çıktı: Vücudu 10 kat hızlı yeniliyor! Her zaman yeri ayrı, çok farklı olan o şey

ERKEN YAŞLANMAYI ENGELLİYOR! Shea yapı Afrika shea ağaç fındıklarından elde ediliyor. Popüler cilt bakım uygulamalarından son zamanlarda çok sık yer alan shea yağı, özellikle yaşlanma karşıtı olarak kullanılıyor. Kuru bir cildiniz varsa ve cildiniz çok hızlı bir şekilde kırışıyorsa shea yağı tam size göre. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞINDAN 10 KAT DAHA GÜÇLÜ ! Shea yağı, Hindistan cevizi yağına göre cildi 10 kat daha hızlı nemlendiriyor. Cildiniz çok hızlı bir şekilde nemini kaybettiğinde shea yağı imdadınıza yetişebilir. Shea yağı, E, D ve A vitaminleri içeriyor. Bu özelliği ile cildi derinlemesine besliyor ve cildi anında yatıştırıyor. Ancak shea yağınızı cildinize uygularken bazı noktara dikkat etmeniz gerekiyor.

#3
Foto - Yüzyıllık güzellik sırrı ortaya çıktı: Vücudu 10 kat hızlı yeniliyor! Her zaman yeri ayrı, çok farklı olan o şey

SHEA YAĞININ BİLİNMEYEN ÖZELLİKLERİ ! Shea yağı, yağ asitleri, antioksidanlar ve vitaminler açısından zengin bir bitki lipitidir. Shea yağı cildi dolgunlaştırıyor ve sarkmasını engelliyor Kuru cildi kısa sürede yumuşatıyor. Cilt yenileyici özelliği ile yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırıyor. Vücut, el ve dudak çatlaklarını gideriyor. Ciltteki kolajen üretimini artırır. Kolajen üretimi artan ve beslenen ciltte lekelerin ve pürüzlerin giderilmesi de kolaylaşır. Shea yağı tam bir antioksidan deposudur. Cildin yıpratıcı etkilerini ortadan kaldırır.

#4
Foto - Yüzyıllık güzellik sırrı ortaya çıktı: Vücudu 10 kat hızlı yeniliyor! Her zaman yeri ayrı, çok farklı olan o şey

SHEA YAĞI KULLANIRKEN DİKKAT! Shea yağı çok yoğun ve katı bir yapıya sahiptir. Bu sebeple bu yapı cildinize uygularken göz çevrenize gelmemesine dikkat etmeniz gerekir. Shea yağını cildinizde en fazla 30-35 dakika bekletin ve daha sonra cildinizi bu yağdan arındırın. Hassas, alerjik ve akneye meyilli bir cildinize varsa shea yağı kullanmadan önce bir uzmana danışın. Organik shea yağı, başta kuru ve hassas ciltlere sahip kişiler olmak üzere, her cilt tipi tarafından kullanılabilir.

#5
Foto - Yüzyıllık güzellik sırrı ortaya çıktı: Vücudu 10 kat hızlı yeniliyor! Her zaman yeri ayrı, çok farklı olan o şey

GÜÇLÜ VE KUSURSUZ SAÇLAR İÇİN: SHEA YAĞI ! Shea yağı sadece cilt ve vücut bakımında kullanılmıyor. Shea yağı, saç bakımında da çok sık kullanılıyor. Saç diplerini besliyor ve saça ihtiyacı olan nemi kazandırıyor. Saç tellerini güçlendirerek kırılmaları ortadan kaldırıyor. Saç için özellikle argan yağı ile karıştırılan shea yağı 1-2 ay içerisinde çok daha gür ve kalın telli saçlara kavuşmanızı sağlayabilir.

Ben yaptım oldu devri kapandı: Bursa Büyükşehir Belediyesi 120 fabrika binasını yıkıyor
Gündem

Ben yaptım oldu devri kapandı: Bursa Büyükşehir Belediyesi 120 fabrika binasını yıkıyor

Bursa’da tarım arazilerindeki kaçak yapıların yıkımına başlandı.
Mansur’da ses yok! Halk Ekmek’teki Rüşvet skandalında sıcak gelişme
Gündem

Mansur’da ses yok! Halk Ekmek’teki Rüşvet skandalında sıcak gelişme

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından ortaya çıkarılan ve gündeme bomba gibi düşen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştira..
AK Parti'den Türkiye ile AB arasında vize serbestisi açıklaması!
Gündem

AK Parti'den Türkiye ile AB arasında vize serbestisi açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Seçimler sonrasında ortaya çıkan tabloyla AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sıkılaşmaya başladığı gelişmel..
Bu anket tam bomba! Daha yeni açıklandı! Herkes ters köşe oldu
Siyaset

Bu anket tam bomba! Daha yeni açıklandı! Herkes ters köşe oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 81 ilde kendi adaylarıyla yerel seçime girme kararıyla ilgili MetroPOLL yaptığı anket sonuçlarını p..
Bayraktar DİHA'ya motor üreten dev şirketten Haluk Bayraktar itirafı! Öyle bir şey yapmış ki...

Bayraktar DİHA'ya motor üreten dev şirketten Haluk Bayraktar itirafı! Öyle bir şey yapmış ki...
Türk dünyası ve Türkiye harekete geçti: Kazakistan'dan Azerbaycan'a rekor bir Karabağ desteği daha geldi
Gündem

Türk dünyası ve Türkiye harekete geçti: Kazakistan'dan Azerbaycan'a rekor bir Karabağ desteği daha geldi

Türkiye'nin ve Türk dünyasının desteği dünyada gündeme oturdu. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, 8 Eylül 2023 tarihinde Karabağ'da Ermeni ayr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23