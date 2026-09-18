Suudi isimden dikkat çeken sözler: Bu söyleyeceğimden Bilal Erdoğan pek hoşlanmayacak

Ve son olarak, bir şey söylemek istiyorum; Bilal Erdoğan bundan pek hoşlanmayacak. (Gülerek) Üç kulübün de burada olmasından çok mutluyum. Özellikle de ben çok büyük bir Galatasaray taraftarıyım. Ve kendisi bundan hoşlanmayacaktır. (Gülerek)" dedi.