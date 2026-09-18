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Suudi isimden dikkat çeken sözler: Bu söyleyeceğimden Bilal Erdoğan pek hoşlanmayacak

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Suudi isimden dikkat çeken sözler: Bu söyleyeceğimden Bilal Erdoğan pek hoşlanmayacak

Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al-Sheikh, 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonuyla ilgili konuştu. Bilal Erdoğan'a teşekkür eden Sheikh, çarpıcı bir itirafta bulundu.

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Foto - Suudi isimden dikkat çeken sözler: Bu söyleyeceğimden Bilal Erdoğan pek hoşlanmayacak

İstanbul'un 2-6 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonunun tanıtım toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

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Foto - Suudi isimden dikkat çeken sözler: Bu söyleyeceğimden Bilal Erdoğan pek hoşlanmayacak

Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'la 2 ay önce İstanbul'da bulunduğunu belirterek, yeniden İstanbul'da olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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Foto - Suudi isimden dikkat çeken sözler: Bu söyleyeceğimden Bilal Erdoğan pek hoşlanmayacak

2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da düzenlenmesinde İspanya ve Türkiye futbol federasyonlarının katkılarına değinen Turki Al-Sheikh, "Şubat ayında inanılmaz bir etkinlik düzenlenecek. İspanya Süper Kupası hem Türkiye hem de İstanbul için güzel etkinlik olacak. 2032 Avrupa Şampiyonası da Türkiye ve İtalya arasında düzenlenecek. Kasım ayında kardeşim Bilal Erdoğan'la sizlere çok güzel sürprizimiz olacak.

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Foto - Suudi isimden dikkat çeken sözler: Bu söyleyeceğimden Bilal Erdoğan pek hoşlanmayacak

İstanbul'un restoranları ve otelleri çok yoğun, şubat ayında daha da yoğun olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Bilal Erdoğan'a katkıları için teşekkür ediyorum. Kısa sürede böylesine önemli bir etkinlik organize edildi. 3 kulübün başkanının da burada olması çok güzel. Şubat ayında görüşmek üzere.

#5
Foto - Suudi isimden dikkat çeken sözler: Bu söyleyeceğimden Bilal Erdoğan pek hoşlanmayacak

Ve son olarak, bir şey söylemek istiyorum; Bilal Erdoğan bundan pek hoşlanmayacak. (Gülerek) Üç kulübün de burada olmasından çok mutluyum. Özellikle de ben çok büyük bir Galatasaray taraftarıyım. Ve kendisi bundan hoşlanmayacaktır. (Gülerek)" dedi.

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Foto - Suudi isimden dikkat çeken sözler: Bu söyleyeceğimden Bilal Erdoğan pek hoşlanmayacak

Süper Kupa organizasyonuna Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad katılacak. Yarı finalde Real Madrid ile Real Sociedad, Barcelona ile Atletico Madrid finale yükselmek için mücadele edecek.

#7
Foto - Suudi isimden dikkat çeken sözler: Bu söyleyeceğimden Bilal Erdoğan pek hoşlanmayacak

Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki yarı final maçı 2 Şubat'ta Chobani Stadı'nda, Real Madrid ile Real Sociedad arasındaki yarı final mücadelesi ise 3 Şubat'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Kupa, 6 Şubat'ta RAMS Park'ta oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

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