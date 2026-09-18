İstanbul Arkeoloji mizelerinde tarihi dönüşüm: 54 bin çini tek tek restore edildi

Çinili Köşk’te 54 Bin Çiniye Tek Tek Müdahale. Çinili Köşk’te de kapsamlı ve hassas bir süreç yürütüldüğünü ifade eden Ersoy, çatıdaki muhdes dolgular ile eski kurşun kaplamaların kaldırıldığını ve özgün yapıya uygun yeni uygulamalar gerçekleştirildiğini belirtti. Köşkte eserlerin çağdaş sergileme teknikleriyle ziyaretçilerle buluşturulması amacıyla vitrin ve teşhir sistemlerinin uygulamaya alındığını kaydeden Ersoy, İznik, Kütahya, Çanakkale, Erken Osmanlı ve Selçuklu salonlarının teşhir düzenlemelerinin de yenilendiğini söyledi. Selsebilli Oda’da özel bir panel uygulamasıyla Osman Hamdi Bey’in canlandırılmasının 14 Temmuz’da ziyaretçilerin deneyimine sunulduğunu aktaran Ersoy, Çinili Köşk’te yürütülen çalışmalar arasında dış cephedeki çinilerin restorasyon ve konservasyon sürecine özellikle dikkati çekti. Yaklaşık 54 bin çininin envanterinin çıkarıldığını belirten Ersoy, her bir çini için ayrı müdahale paftalarının hazırlandığını, temizlik, sağlamlaştırma, tamamlama ve renklendirme çalışmalarının son derece hassas ve titiz bir süreç içerisinde gerçekleştirildiğini kaydetti.