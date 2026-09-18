İstanbul Arkeoloji mizelerinde tarihi dönüşüm: 54 bin çini tek tek restore edildi

“Yaşayan Bir Kültür Alanı Olarak Ele Alıyoruz” İstanbul Arkeoloji Müzelerinin sahip olduğu koleksiyonlarla dünya ölçeğinde çok önemli bir kültür hazinesi olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, çalışmaların ardından müzenin daha güvenli, çağdaş ve erişilebilir hale geldiğini belirtti. Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzelerine ilişkin vizyonlarını şu sözlerle anlattı: “Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu eşsiz hazineyi daha güvenli, daha çağdaş ve daha erişilebilir hale getirmiş olduk. Ayrıca biz burayı yalnızca eserlerin sergilendiği bir müze kompleksi olarak değil; ziyaretçilerin tarih, sanat, mimari ve kültürle bütünleştiği yaşayan bir kültür alanı olarak ele alıyor bunun gerektirdiği adımları atıyoruz. Bu vizyonla bu büyük mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdüreceğiz.” Bakan Ersoy, süreçte emeği bulunan bilim insanlarına, uzmanlara, işçilere ve mesai arkadaşlarına da teşekkür etti.