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Hayat-Aktüel
19
Yüzlerce çocuğun 'namaz' sevinci! Anne babalara seslendi: Bizim cehennemde yanmamızı istemezsiniz değil mi?

2021-09-19 23:43:44
Yüzlerce çocuğun 'namaz' sevinci! Anne babalara seslendi: Bizim cehennemde yanmamızı istemezsiniz değil mi?

Kur'an Nesli Platformu, 7-10 yaşları arasındaki çocuklara namazı sevdirmek amacıyla "Hayat Namazla Güzeldir" programı düzenlendi.

#1
Foto - İLKHA'da yer alan habere göre programda; çocuklara abdest alma, namaz kılma ve namazın önemi ilgili bilgiler verildi.

İLKHA'da yer alan habere göre programda; çocuklara abdest alma, namaz kılma ve namazın önemi ilgili bilgiler verildi.

#2
Foto -

"Hayat Namazla Güzeldir" etkinliklerinin finali Türkiye genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da düzenlendi.

#3
Foto - Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen final programına namaz eğitimi alan çocuklar ve aileleri katıldı.

Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen final programına namaz eğitimi alan çocuklar ve aileleri katıldı.

#4
Foto - Çocuklar ellerinde

Çocuklar ellerinde "Hayat Namazla Güzeldir", "Namaz Göz Aydınlığım", "Namaz Cennetin Kapısıdır", "Anne Baba Bana Namazı Öğret" şeklinde dövizler taşıdı.

#5
Foto - Namazı eğitimini başarıyla tamamlayan çocuklar, hocalarıyla birlikte tesisin çevresinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Namazı eğitimini başarıyla tamamlayan çocuklar, hocalarıyla birlikte tesisin çevresinde yürüyüş gerçekleştirdi.

#6
Foto - Yürüyüşün ardından çocuklar, sosyal mesafe kuralına riayet ederek cemaatle ikindi namazı kıldı.

Yürüyüşün ardından çocuklar, sosyal mesafe kuralına riayet ederek cemaatle ikindi namazı kıldı.

#7
Foto - Sunuculuğunu Muhammed Enes Çakmak'ın yaptığı program Enes Küçükbayrak tarafından okunan Kur'an'ı Kerim ile başladı.

Sunuculuğunu Muhammed Enes Çakmak'ın yaptığı program Enes Küçükbayrak tarafından okunan Kur'an'ı Kerim ile başladı.

#8
Foto - Programda Eyyübiye İlahi Grubu tarafından namazla ilgili ilahiler seslendirildi ve şiirler okundu.

Programda Eyyübiye İlahi Grubu tarafından namazla ilgili ilahiler seslendirildi ve şiirler okundu.

#9
Foto - Günün anlam ve önemi ile ilgili kısa bir konuşma yapan İlahiyatçı Yunus Özer namazın önemine değindi.

Günün anlam ve önemi ile ilgili kısa bir konuşma yapan İlahiyatçı Yunus Özer namazın önemine değindi.

#10
Foto - Özer,

Özer, "Ben de eskiden sizin gibi küçükken Kur’an kurslarına gidip eğitim alırdım. Şimdi Elhamdülillah, ben çocuklara ders veriyorum. Zaman geçtikçe insan daha iyi anlıyor. İnsan güzel ve ileriye dönük bir eğitim aldıktan ve yararlı işler yapmaya başladıktan sonra; örneğin siz öğrendiklerinizi, duyduklarınızı ve okuduklarınızı başkalarına aktardıktan sonra bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu anlayacaksınız. Camide hayatın namazla güzel olduğunu öğrendik. Hayat niçin namazla güzeldir? Çünkü Peygamberimiz buyuruyor namaz dinin direğidir." dedi.

#11
Foto -

"Bizleri televizyonun karşısında unutmayın" - Programın sonunda basın açıklaması okuyarak anne ve babalara seslenen Huzeyfe Bardak, "Biliyoruz ki sizler bizi çok seviyorsunuz. Bizlere ufacık bir zarar gelmesine bile tahammül edemezsiniz. Hasta olduğumuzda gecelerden sabahlara kadar başımızda beklersiniz. En güzel elbiseleri giymemizi, en güzel yiyecekleri yememizi istersiniz. Büyüyünce iyi bir doktor, iyi bir mühendis olmamızın hayallerini kurarsınız. Canım annem, canım babam! Bizler de sizleri çok seviyoruz. Ama bilin ki bizler çok küçüğüz. Doğruyu ve yanlışı bilmiyoruz. İyiyi ve kötüyü bize siz öğreteceksiniz. Bizleri televizyonun karşısında unutmayın. Telefonlarınızı bir kenara bırakıp bizlere dönün. Bizlere pahalı tabletler değil, sevginizi verin. Bizleri oyun parklarına götürdüğünüz gibi camilere de götürün. Karnımızı doyurduğunuz gibi ruhumuzu da doyurun. Tertemiz yüreklerimizi cami aşkıyla doldurun. Bu dünyaya neden geldiğimizi ve ne için yaratıldığımızı bizlere öğretin. Namazı ve Kur'an'ı sevdirin. İyi bir Müslüman'ın nasıl olması gerektiğini bize yaşantınızla gösterin." dedi.

#12
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"Bizim cehennem ateşinde yanmamızı istemezsiniz değil mi?" - Anne ve babaların çocuklara sahip çıkması gerektiği ifade eden Bardak, "Anneciğim ve babacığım! Eğer beni güzel ahlaklı bir Müslüman olarak yetiştirirseniz, Hem bu dünyada hem de ahirette sizin için cennet bahçesi olurum. Ama bana sahip çıkmazsanız; Derslerime önem verdiğiniz kadar namazıma ve ahlâkıma da önem vermezseniz, Yüce Allah’a kötü bir kul olurum. Hem dünyam, hem de ahiretim cehennem ateşine döner. Bizim cehennem ateşinde yanmamızı istemezsiniz değil mi?" denildi.

#13
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"Bize dinimizi öğretin, Allah'ın mescitlerini sevdirin" - Çocuklara dinin direği olan namazın öğretilmesi gerektiğini vurgulayan Bardak, "Ey bizi canından çok seven anne ve babalarımız! Bize dinimizi öğretin, Allah'ın mescitlerini sevdirin. Rabbimizin sevdiklerini ve sevmediklerini öğretin. İyi bir Müslüman'ın, büyük bir adamdan daha değerli olduğunu öğretin. Dinimizin direği olan namazı öğretin. Böyle yapın ki mahşer meydanında kol kola cennete girebilelim. Rabbimizin gül cemalini hep beraber izleyelim. Peygamber Efendimize komşu olalım. Hep beraber 'Hayat Namazla Güzeldir' diyelim. Allah aşkına, Peygamber aşkına imanımıza sahip çıkın! Sizleri çok çok seven evlatlarınız." ifadeleri kullanıldı.

#14
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"Programımız çok güzel geçti" - Programın ardından değerlendirmede bulunan Kur’an Nesli Platformu Şanlıurfa İl Sözcüsü Müslüm Yıldız, şunları söyledi:

#15
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"Bu programı yapma amacımız; 7-14 yaş arasındaki çocuklara namazı sevdirerek kalplerine bir ömür boyu namaz sevgisi aşılamaktır."

#16
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"Elhamdülillah, birbirinden değerli hocalarımız, çocuklara 14 gün boyunca namaz programını uyguladılar."

#17
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"Namaz programımızın finalini de bugün gerçekleştirdik. Programımız çok güzel geçti. Beklediğimiz gibi yoğundu."

#18
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"İnşallah bir daha ki programlarımıza daha güzel hazırlanacağız. Daha kalabalık programlar yapmayı amaçlıyoruz." Kaynak: İLKHA

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