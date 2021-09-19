Yüzlerce çocuğun 'namaz' sevinci! Anne babalara seslendi: Bizim cehennemde yanmamızı istemezsiniz değil mi?

"Bizleri televizyonun karşısında unutmayın" - Programın sonunda basın açıklaması okuyarak anne ve babalara seslenen Huzeyfe Bardak, "Biliyoruz ki sizler bizi çok seviyorsunuz. Bizlere ufacık bir zarar gelmesine bile tahammül edemezsiniz. Hasta olduğumuzda gecelerden sabahlara kadar başımızda beklersiniz. En güzel elbiseleri giymemizi, en güzel yiyecekleri yememizi istersiniz. Büyüyünce iyi bir doktor, iyi bir mühendis olmamızın hayallerini kurarsınız. Canım annem, canım babam! Bizler de sizleri çok seviyoruz. Ama bilin ki bizler çok küçüğüz. Doğruyu ve yanlışı bilmiyoruz. İyiyi ve kötüyü bize siz öğreteceksiniz. Bizleri televizyonun karşısında unutmayın. Telefonlarınızı bir kenara bırakıp bizlere dönün. Bizlere pahalı tabletler değil, sevginizi verin. Bizleri oyun parklarına götürdüğünüz gibi camilere de götürün. Karnımızı doyurduğunuz gibi ruhumuzu da doyurun. Tertemiz yüreklerimizi cami aşkıyla doldurun. Bu dünyaya neden geldiğimizi ve ne için yaratıldığımızı bizlere öğretin. Namazı ve Kur'an'ı sevdirin. İyi bir Müslüman'ın nasıl olması gerektiğini bize yaşantınızla gösterin." dedi.