Yusufeli'nin üzerinden paraşütle geçti

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, ilçede hem turizmi canlandırmak hem de yeni spor alt yapısını oluşturmak için yamaç paraşütü pilotlarını ağırladıklarını dile getirdi. Başkan Aytekin, “İlçemizin geleceğinde doğa sporları, adrenalin sporları, kano, rafting sporlarının yanında bu bölgede geliştirmeye açık en önemli alanlardan birisinin de yamaç paraşütü olduğunu gördük. Daha önce farklı yamaç paraşütü pilotları da atlayış yaptılar. Bugün de arkadaşımız üç farklı noktadan atlayış yaparak çok güzel görselleri elde etti. İnşallah biz de kendi pilotlarımızı yetiştirerek bu coğrafyanın hem turizm hem de spor alt yapısıyla gençlerimizi yeni bir spor dalıyla tanışmalarına vesile olacağız” dedi. Yamaç paraşütü pilotu Bayram Yücel ise Artvin Türk Hava Kurumu Şubesi talebi üzerine Yusufeli baraj gölü ve yeni ilçe merkezinde deneme uçuşları gerçekleştirdiğini ifade ederek, yamaç paraşütünün ilçede yapılabilirliği noktasında çalışma başlattı. Yücel, “Yusufeli’nde yeni kalkış alanları tespit ettik. 3 farklı noktadan kalkışımızı yaptık. Baraj gölü ve yeni yerleşim yeri üzerinde uçuşumuzu yaparak hemen göl kenarında uygun bir yere başarılı iniş yaptık. Bu spor için gerçekten çok uygun bir yer” cümlelerine yer verdi.