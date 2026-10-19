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Kartal: Prag mücadelesi tam bir strateji maçı olacak! 3 puan alırsak büyük avantaj yakalarız

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Kartal: Prag mücadelesi tam bir strateji maçı olacak! 3 puan alırsak büyük avantaj yakalarız

Yarın akşam saat 19.45’te Çekya ekibi Slavia Prag’ı ağırlayacak olan Fenerbahçe’de tek hedef galibiyet. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag karşılaşmasının bir strateji maçı olacağını belirterek, "Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yarın 3 puan alabilirsek Şampiyonlar Ligi’nin kalanı için avantaj sağlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

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Foto - Kartal: Prag mücadelesi tam bir strateji maçı olacak! 3 puan alırsak büyük avantaj yakalarız

Şampiyonlar Ligi’nin kalanı için avantaj sağlayacağımızı düşünüyorum" dedi. UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 19.45’te sahasında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bu müsabaka öncesi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kartal, "Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz desem de çok fazla idman yapma şansımız olmuyor. Bu akşam takımı hazırlamaya çalışacağız, rakibi anlatacağız. Analizlerle, toplantılarla rakibin neler yapabileceğini anlatıp göstereceğiz. Rakipten bahsetmemiz gerekirse, fiziğe dayalı futbol oynuyorlar. Adam adama oynayan bir rakip. Nasıl oynarlarsa oynasınlar, elimizdeki en dinamik oyuncularla hareket edeceğiz. Rakibe karşı 3 farklı kurgumuz var ve bunları devreye sokarak yarınki maça en iyi şekilde çıkmayı planlıyoruz. Evimizde oynayacağız, taraftarlarımıza çok güveniyoruz. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Kartal: Prag mücadelesi tam bir strateji maçı olacak! 3 puan alırsak büyük avantaj yakalarız

"Rotasyon olabilir" Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde rotasyon olup olmayacağına yönelik soruyu İsmail Kartal, "Maç maç bakıyoruz. Rotasyon olabilir, buna bu akşam karar vereceğiz. Dün antrenman yapamadık. Bazı oyuncuların duruma bakacağız. Oyuncunun kendi psikolojisi önemli. Yorgunluğu varsa, biz birbirimize saygılı insanlarız. B planımızda kim varsa, o oyuncuları hazırlıyoruz" diye cevapladı.

#3
Foto - Kartal: Prag mücadelesi tam bir strateji maçı olacak! 3 puan alırsak büyük avantaj yakalarız

"Aston Villa maçı kimsenin kabul edebileceği bir skor değil" Slavia Prag karşılaşmasının daha sert olabileceğini de sözlerine ekleyen 65 yaşındaki teknik adam, "Belki yarın daha sert olabiliriz. Aston Villa maçı bizim için kötü maçtı. Skor olarak Fenerbahçe camiasının, benim, kimsenin kabul edebileceği bir skor değil. O maç eksiklerimiz vardı, bunları ortaya çıkardık ve 2 gün içinde reaksiyon verdik" değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Kartal: Prag mücadelesi tam bir strateji maçı olacak! 3 puan alırsak büyük avantaj yakalarız

"Greenwood, yarın farklı görevde oynayabilir" Mason Greenwood’un yarın farklı bir mevkide oynayabileceğini sözlerine ekleyen Kartal, "Greenwood üretken, kaliteli bir oyuncu. Ama savunma anlamında bazı eksikleri olabilir. Bunları da gidermek için elinden geleni yapıyor. Bizim ondan beklentimiz hücumsal kalitesini ortaya koyması. Yarın farklı bir görevde oynayabilir" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Kartal: Prag mücadelesi tam bir strateji maçı olacak! 3 puan alırsak büyük avantaj yakalarız

"Kante’nin ağrısı var" Aston Villa maçı öncesi Marco Asensio ve N’Golo Kante’nin sağlık durumları hakkında konuşan Kartal, şunları söyledi: "Aston Villa maçından önce hem Asensio hem Kante sakatlandı. Hem Kante hem de Asensio da diz ağrıları vardı. Kante’ye ’Devre arasında oynayabilir misin?’ diye sordum. Daha sonra ’Uzun süre oynayamayabilirim’ dedi. Alanyaspor maçında da dizini tutuyordu. Hala ağrısı var. Takım için özveride bulunuyor, karakter koyuyor ortaya."

#6
Foto - Kartal: Prag mücadelesi tam bir strateji maçı olacak! 3 puan alırsak büyük avantaj yakalarız

"3 puan alabilirsek Şampiyonlar Ligi’nin kalanı için avantaj sağlayacağımızı düşünüyorum" Slavia Prag’ın uzun süre Jindrich Trpisovsky yönetiminde çalıştığını vurgulayan sarı-lacivertlilerin teknik patronu, "Bu antrenör 9 yıldır takımın başında. Burada da orada da 3-2 yenilmiştik. Bu yenilgileri hak etmemiştik. Yarınki maç rövanş maçı değil. Bir strateji maçı olacak. Kazanırsak rövanş almış gibi hissedeceğiz. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yarın 3 puan alabilirsek Şampiyonlar Ligi’nin kalanı için avantaj sağlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

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