Kartal: Prag mücadelesi tam bir strateji maçı olacak! 3 puan alırsak büyük avantaj yakalarız

Şampiyonlar Ligi’nin kalanı için avantaj sağlayacağımızı düşünüyorum" dedi. UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 19.45’te sahasında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bu müsabaka öncesi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kartal, "Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz desem de çok fazla idman yapma şansımız olmuyor. Bu akşam takımı hazırlamaya çalışacağız, rakibi anlatacağız. Analizlerle, toplantılarla rakibin neler yapabileceğini anlatıp göstereceğiz. Rakipten bahsetmemiz gerekirse, fiziğe dayalı futbol oynuyorlar. Adam adama oynayan bir rakip. Nasıl oynarlarsa oynasınlar, elimizdeki en dinamik oyuncularla hareket edeceğiz. Rakibe karşı 3 farklı kurgumuz var ve bunları devreye sokarak yarınki maça en iyi şekilde çıkmayı planlıyoruz. Evimizde oynayacağız, taraftarlarımıza çok güveniyoruz. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.