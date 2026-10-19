Kartal: Prag mücadelesi tam bir strateji maçı olacak! 3 puan alırsak büyük avantaj yakalarız

"Aston Villa maçı kimsenin kabul edebileceği bir skor değil" Slavia Prag karşılaşmasının daha sert olabileceğini de sözlerine ekleyen 65 yaşındaki teknik adam, "Belki yarın daha sert olabiliriz. Aston Villa maçı bizim için kötü maçtı. Skor olarak Fenerbahçe camiasının, benim, kimsenin kabul edebileceği bir skor değil. O maç eksiklerimiz vardı, bunları ortaya çıkardık ve 2 gün içinde reaksiyon verdik" değerlendirmesinde bulundu.