  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İngiliz gazetesinden flaş Türkiye uyarısı: Fiyatlar artmadan hemen alın Liste genişledi! 2 ülkeye daha vizesiz seyahat Soruşturmada anne-baba dahil 6 kişi tutuklandı! Minik Büşra’dan 40 gündür iz yok Müge Anlı'da babasını arıyordu: Hamid Yorulmaz kötü haberi duyurdu Kızamıktan korkunç haber! Ölen çocuk sayısı 1201'e yükseldi Yeni elektrikli SUV satışa çıktı! Türkiye fiyatı ne kadar? Kartal: Prag mücadelesi tam bir strateji maçı olacak! 3 puan alırsak büyük avantaj yakalarız Kayaların içine gizli hazine! Ev yapmak için kazıya başladılar buldukları şeye inanamadılar Türkiye o dağın altındaki büyük petrol hazinesini çıkarmak üzere: Yetkili isim lokasyonu bile açıklayarak 'müjde yakın' dedi 16 yaşındaki genç kızın talihi: Suda parlayan şey hayatını değiştirdi!
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Kızamıktan korkunç haber! Ölen çocuk sayısı 1201'e yükseldi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Kızamıktan korkunç haber! Ölen çocuk sayısı 1201'e yükseldi

Dünyanın en kalabalık sekizinci ülkesi Bangladeş'te kızamık şüphesiyle hayatını kaybeden çocuk sayısı yükseldi.

#1
Foto - Kızamıktan korkunç haber! Ölen çocuk sayısı 1201'e yükseldi

Bangladeş'te mart ayı ortasından bu yana devam eden salgında kızamık şüphesiyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 1201'e yükseldiği bildirildi. Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ülkedeki kızamık salgınına ilişkin güncel verileri açıkladı.

#2
Foto - Kızamıktan korkunç haber! Ölen çocuk sayısı 1201'e yükseldi

Aynı dönemde şüpheli kızamık vakası olarak 190 bin 663 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, bunlardan 183 bin 42'sinin iyileşerek taburcu edildiği bilgisi yer aldı. Açıklamada, kızamık benzeri belirtiler gösterenlerin sayısının 214 bin 551'e, doğrulanmış kızamık vakalarının ise 23 bin 157'ye ulaştığı vurgulandı.

#3
Foto - Kızamıktan korkunç haber! Ölen çocuk sayısı 1201'e yükseldi

Ayrıca, son 24 saatte 1307 şüpheli ve 35 doğrulanmış kızamık vakasının tespit edildiği bildirildi. Ülkede mart ayında başlatılan acil aşılama kampanyasında ilk etapta 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara öncelik verilirken, aşılama süreci daha sonra aşamalı olarak ülke genelini kapsayacak şekilde genişletilmişti.

#4
Foto - Kızamıktan korkunç haber! Ölen çocuk sayısı 1201'e yükseldi

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyada gündem olan defin! İmam duaya başlar başlamaz bitirdiler: Kürekler yarıştı, mezar anında toprakla doldu!
Gündem

Sosyal medyada gündem olan defin! İmam duaya başlar başlamaz bitirdiler: Kürekler yarıştı, mezar anında toprakla doldu!

Gaziantep’te yaşandığı iddia edilen bir defin sırasında kalabalık bir grubun bir mezarı yarışırcasına hızla toprakla doldurduğu görüntüler, ..
Kozalak şurubu: Yıllardır beslenme için kullanılan yiyecek! 5 bardak şeker ilave edin
Kadın - Aile

Kozalak şurubu: Yıllardır beslenme için kullanılan yiyecek! 5 bardak şeker ilave edin

5 bardak şeker ilave edin, hazırlık yaparken kozalakları suda bekletmek 1 gün sürüyor.

Yeni Parti’den seçim tiyatrosu: Tek aday girdiği seçimi kazanmayı başardı
Gündem

Yeni Parti’den seçim tiyatrosu: Tek aday girdiği seçimi kazanmayı başardı

Yeni Parti kurucu İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tek aday olarak girdiği il başkanlığı ön seçimlerini mecburen kazandı.
Bu ülkeler değil miydi Gezi zekalıları destekleyenler? ‘Medeniyetin beşiği’ şimdi yağmalanıyor
Gündem

Bu ülkeler değil miydi Gezi zekalıları destekleyenler? ‘Medeniyetin beşiği’ şimdi yağmalanıyor

Paris sokakları Gezi benzeri görüntülerle savaş alanına dönerken, lüks mağazaları yağmalayan eylemcilere karşı Fransız polisinin uyguladığı ..
Sömürü düzenine ve faiz lobiye neşter vurulmalı! HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan tarihi çağrı!
Gündem

Sömürü düzenine ve faiz lobiye neşter vurulmalı! HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan tarihi çağrı!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin İstanbul 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı tarihi konuşmada, kapitalist düzenin ve fa..
Yunan basını manşete taşıdı! ABD'li senatörden Türkiye hakkında skandal sözler
Gündem

Yunan basını manşete taşıdı! ABD'li senatörden Türkiye hakkında skandal sözler

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott, Yunanistan ve Güney Kıbrıs temasları sırasında Türkiye'yi hedef alan ağır ifadeler kullandı. Ankara'..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23