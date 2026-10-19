Yeni elektrikli SUV satışa çıktı! Türkiye fiyatı ne kadar?
Audi, yenilenen elektrikli SUV modeli Q4 e-tron'u resmen satışa sundu. 375 ile 576 kilometre arasında değişen modelin başlangıç fiyatı 4,3 milyon TL olarak açıklandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Audi, yenilenen elektrikli SUV modeli Q4 e-tron'u resmen satışa sundu. 375 ile 576 kilometre arasında değişen modelin başlangıç fiyatı 4,3 milyon TL olarak açıklandı.
AUDI'NİN tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Q4 e-tron, yenilenen tasarımı ve 4.3 milyon TL'den başlayan fiyatlarla bayilerdeki yerini aldı.
Daha fazla menzil, daha hızlı şarj ile daha verimli hale geldiği belirtilen model Türkiye'de SUV ve Sportback gövde seçenekleriyle satılıyor.
Q4 SUV e-tron, 63 kWh kapasiteli bataryasıyla 375-440 kilometre menzil sunuyor. 84 kWh bataryalı Q4 SUV e-tron performance'ta menzil 481-563 kilometreye ulaşıyor.
Sportback gövde seçeneğinde ise 63 kWh bataryalı Q4 Sportback e-tron 391-451 kilometre, 84 kWh bataryalı Q4 Sportback e-tron performance 503-576 kilometre ve 82 kWh bataryalı Q4 Sportback e-tron quattro performance 477-554 kilometre menzil vadediyor.
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