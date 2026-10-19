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Yeni elektrikli SUV satışa çıktı! Türkiye fiyatı ne kadar?

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni elektrikli SUV satışa çıktı! Türkiye fiyatı ne kadar?

Audi, yenilenen elektrikli SUV modeli Q4 e-tron'u resmen satışa sundu. 375 ile 576 kilometre arasında değişen modelin başlangıç fiyatı 4,3 milyon TL olarak açıklandı.

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Foto - Yeni elektrikli SUV satışa çıktı! Türkiye fiyatı ne kadar?

AUDI'NİN tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Q4 e-tron, yenilenen tasarımı ve 4.3 milyon TL'den başlayan fiyatlarla bayilerdeki yerini aldı.

#2
Foto - Yeni elektrikli SUV satışa çıktı! Türkiye fiyatı ne kadar?

Daha fazla menzil, daha hızlı şarj ile daha verimli hale geldiği belirtilen model Türkiye'de SUV ve Sportback gövde seçenekleriyle satılıyor.

#3
Foto - Yeni elektrikli SUV satışa çıktı! Türkiye fiyatı ne kadar?

Q4 SUV e-tron, 63 kWh kapasiteli bataryasıyla 375-440 kilometre menzil sunuyor. 84 kWh bataryalı Q4 SUV e-tron performance'ta menzil 481-563 kilometreye ulaşıyor.

#4
Foto - Yeni elektrikli SUV satışa çıktı! Türkiye fiyatı ne kadar?

Sportback gövde seçeneğinde ise 63 kWh bataryalı Q4 Sportback e-tron 391-451 kilometre, 84 kWh bataryalı Q4 Sportback e-tron performance 503-576 kilometre ve 82 kWh bataryalı Q4 Sportback e-tron quattro performance 477-554 kilometre menzil vadediyor.

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