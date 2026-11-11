Altaylı’dan “sarı torba” fitnecilerine cevap: Terörsüz Türkiye sürecinden rahatsız olan zavallılar

" 'Terörsüz Türkiye sürecinin önündeki en büyük engel, radikal Kürt milliyetçileri yani Kürt faşistleridir' dediğimi hatırlıyorsunuz değil mi? Bunun en 'olumsuz' örneğini bu hafta sonunda gördük. Böyle bir grup, kraft kağıdından yapılmış bir paketi 'Ne bu sarı torba bize karşı yapılmış bir harekettir' diye ortalığı ayağa kaldırdı. Hadi bunu yapanlar çoluk çocuk olur böyle şeyler diye düşündük. Ama hemen ardından 15 baro birden açıklama yaptılar.