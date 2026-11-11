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Altaylı’dan "sarı torba" fitnecilerine cevap: Terörsüz Türkiye sürecinden rahatsız olan zavallılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Altaylı’dan “sarı torba” fitnecilerine cevap: Terörsüz Türkiye sürecinden rahatsız olan zavallılar

Galatasaray-Amedspor maçı sonrası yayımlanan video üzerinden başlatılan tartışmaları ve sosyal medya trolleri ile bazı art niyetli spor yorumcularının olayı başka yerlere çekme çabalarını değerlendiren Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Fatih Altaylı, çarpıcı bir tespitte bulundu. "Sarı torba" denilen şeyin kraft bir kağıt, düpedüz kese kağıdı olduğunu dile getiren Altaylı, “'Terörsüz Türkiye sürecinin önündeki en büyük engel, radikal Kürt milliyetçileri, yani Kürt faşistleridir. Buna bakıp sarı torba görmek, iyi niyetli bir tavır değil. Bana sorarsanız bunlar yıllardır nemalandıkları bir ortam sona ermesin diye çırpınan zavallılar” dedi.

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Foto - Altaylı’dan "sarı torba" fitnecilerine cevap: Terörsüz Türkiye sürecinden rahatsız olan zavallılar

Galatasaray'ın Amedspor'u 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından GSStore tarafından yayımlanan forma tanıtım videosu tartışma yaratmıştı. Söz konusu video "Sarı torba" göndermesi olarak yorumlanmış ve Amedspor cephesinden sert tepki gelmişti. Amedspor Başkanı Nahit Eren, yalnızca videonun kaldırılmasının yeterli olmadığını savunarak Galatasaray yönetiminden özür ve sorumlular hakkında işlem yapılmasını istemişti.

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Foto - Altaylı’dan "sarı torba" fitnecilerine cevap: Terörsüz Türkiye sürecinden rahatsız olan zavallılar

Diyarbakır, Mardin, Van ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 15 baro da tartışmalı görüntüye ilişkin ortak açıklama yapmıştı. Barolar, "sarı torba" imgesinin Kürt toplumunun hafızasında acı ve kayıplarla ilişkilendirildiğini savunmuştu. Hem Amedspor'u hem de Galatasaray'ı tutan bazı taraftarlar ise Galatasaray formasını ateşe vermişti. Gazeteci Fatih Altaylı 'Sarı torba' krizi hakkında açıklamalar yaptı. Altaylı şu ifadeleri kullandı:

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Foto - Altaylı’dan "sarı torba" fitnecilerine cevap: Terörsüz Türkiye sürecinden rahatsız olan zavallılar

" 'Terörsüz Türkiye sürecinin önündeki en büyük engel, radikal Kürt milliyetçileri yani Kürt faşistleridir' dediğimi hatırlıyorsunuz değil mi? Bunun en 'olumsuz' örneğini bu hafta sonunda gördük. Böyle bir grup, kraft kağıdından yapılmış bir paketi 'Ne bu sarı torba bize karşı yapılmış bir harekettir' diye ortalığı ayağa kaldırdı. Hadi bunu yapanlar çoluk çocuk olur böyle şeyler diye düşündük. Ama hemen ardından 15 baro birden açıklama yaptılar.

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Foto - Altaylı’dan "sarı torba" fitnecilerine cevap: Terörsüz Türkiye sürecinden rahatsız olan zavallılar

Ortada ne bir sarı torba var ne de kimsenin aklından böyle bir şey geçmiş. Kraft kağıdı lan, kraft. Bildiğin kese kağıdı, paket, oluklu mukavva yapımında kullanılan en adisinden kağıt.

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Foto - Altaylı’dan "sarı torba" fitnecilerine cevap: Terörsüz Türkiye sürecinden rahatsız olan zavallılar

Buna bakıp sarı torba görmek pek de iyi niyetli bir tavır gibi gelmiyor. Bana sorarsanız bunlar yıllardır nemalandıkları bir ortam sona ermesin diye çırpınan zavallılar."

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Yorumlar

Kazım Sabuncu

Açılım süreci söylendiği şekilde yürürse, terör örgütü hiç bir taviz almadan silah bırakırsa olumlu olur. Ancak toplumda bu silah bırakmanın karşılığında çeşitli tavizlerin verileceği, anayasada istedikleri değişikliklerin yapılacağı vs. kaygısı ve şüphesi var. PKK'nın siyasi partisi Dem'lilerin süreçten gayet memnun gözükmesi ve sürekli hızlanması için baskı yapması bu şüpheleri besliyor. Eğer üniter ve milli devlet yapımızı sonlandırarak, egemenliğin Türk Milletinden alınıp çeşitli etnisitelere paylaştırılacağı bir değişim yaşanacaksa açılımın hiç bir anlamı olmaz, hatta felaket olur. Galip geldiğimiz bir mücadeleden terör örgütünün isteklerini yaparak çıkarız. Sarı torba, amedspor vs. konular bu işin magazinidir, esasa bakmak lazım, 50 yıl terör estiren bu yapı ne karşılığında silah bırakacak, bunlara ne verilecek, bunların tüm halkımıza şeffaf bir şekilde açıklanması lazım.

Yunus

Bu altaylı ne zamandan beri. TC inin savunucusu oldu Tutuklanması işe yaradı yoksa ayının köprüyü geçtikten sonrası mı ACABA misali gibi mi Bilemedim
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