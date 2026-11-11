Altaylı’dan “sarı torba” fitnecilerine cevap: Terörsüz Türkiye sürecinden rahatsız olan zavallılar
Galatasaray-Amedspor maçı sonrası yayımlanan video üzerinden başlatılan tartışmaları ve sosyal medya trolleri ile bazı art niyetli spor yorumcularının olayı başka yerlere çekme çabalarını değerlendiren Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Fatih Altaylı, çarpıcı bir tespitte bulundu. "Sarı torba" denilen şeyin kraft bir kağıt, düpedüz kese kağıdı olduğunu dile getiren Altaylı, “'Terörsüz Türkiye sürecinin önündeki en büyük engel, radikal Kürt milliyetçileri, yani Kürt faşistleridir. Buna bakıp sarı torba görmek, iyi niyetli bir tavır değil. Bana sorarsanız bunlar yıllardır nemalandıkları bir ortam sona ermesin diye çırpınan zavallılar” dedi.