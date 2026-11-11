Her hızlı tren bileti bir fidana dönüştü! Bakan Uraloğlu heyecanlandıran rakamı açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan" seferberliği kapsamında heyecanlandıran bilançoyu duyurdu. Tam bir yıl boyunca Yüksek Hızlı Tren’i tercih eden 12 milyondan fazla vatandaşın seyahati, geleceğe nefes olacak devasa bir ağaçlandırma hamlesine dönüştürüldü. Vatan topraklarına 12 milyonu aşkın yeni fidan kazandırılırken, hem çevreci ulaşım teşvik edildi hem de gelecek nesillere devasa bir yeşil miras bırakıldı.