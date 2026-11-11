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Her hızlı tren bileti bir fidana dönüştü! Bakan Uraloğlu heyecanlandıran rakamı açıkladı

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Her hızlı tren bileti bir fidana dönüştü! Bakan Uraloğlu heyecanlandıran rakamı açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan" seferberliği kapsamında heyecanlandıran bilançoyu duyurdu. Tam bir yıl boyunca Yüksek Hızlı Tren’i tercih eden 12 milyondan fazla vatandaşın seyahati, geleceğe nefes olacak devasa bir ağaçlandırma hamlesine dönüştürüldü. Vatan topraklarına 12 milyonu aşkın yeni fidan kazandırılırken, hem çevreci ulaşım teşvik edildi hem de gelecek nesillere devasa bir yeşil miras bırakıldı.

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Foto - Her hızlı tren bileti bir fidana dönüştü! Bakan Uraloğlu heyecanlandıran rakamı açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 11 Kasım 2025’te başlatılan 'Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan' kampanyasının, 'Yeşil Vatan Seferberliği' kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirildiğini hatırlattı.

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Foto - Her hızlı tren bileti bir fidana dönüştü! Bakan Uraloğlu heyecanlandıran rakamı açıkladı

Bakan Uraloğlu, 1 yıl boyunca hızlı trenlerle seyahat eden her yolcu adına 1 fidan dikilmesinin kararlaştırıldığını ve 11 Kasım 2026'da sona eren kampanya kapsamında milyonlarca yolculuğun yeşil vatana katkı sağladığını belirtti.

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Foto - Her hızlı tren bileti bir fidana dönüştü! Bakan Uraloğlu heyecanlandıran rakamı açıkladı

Uraloğlu, "Kampanyamız kapsamında 1 yıllık süreçte 12 milyondan fazla yolcu hızlı trenlerimizle seyahat etti. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığımızla iş birliği içinde 12 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturacağız. Hızlı tren yolculuklarını ülkemizin ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlayan anlamlı bir adımla buluşturduk" açıklamasını yaptı.

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Foto - Her hızlı tren bileti bir fidana dönüştü! Bakan Uraloğlu heyecanlandıran rakamı açıkladı

'FİDAN DİKİM SAHALARI BELİRLENECEK' Hızlı trenlerin çevre dostu ulaşımın önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, demir yolu taşımacılığının karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağladığını belirterek, "Vatandaşlarımız hızlı trenlerimizi tercih ederek hem güvenli ve konforlu seyahat etti hem de çevrenin korunmasına katkı sundu. 'Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan' kampanyamızla bu çevreci tercihi daha da anlamlı hale getirdik. Milyonlarca yolculuğu, gelecek nesillere bırakacağımız yeşil mirasın bir parçasına dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Foto - Her hızlı tren bileti bir fidana dönüştü! Bakan Uraloğlu heyecanlandıran rakamı açıkladı

Bakan Uraloğlu, ayrıca, "Kampanya süresince yüksek hızlı trenlerimizle seyahat eden toplam yolcu sayısını kasım ayı sonuna kadar Tarım ve Orman Bakanlığı'na bildireceğiz. Bakanlığımız tarafından iletilen sertifika ve SMS sayısı esas alınarak fidan dikim sahaları belirlenecek, ağaçlandırma çalışmalarının uygulama planları hazırlanacak" dedi.

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Yorumlar

Ayse

Muazzam bir kampanya . Allah razı olsun. Lütfen sertifikaları dijital başınız. Sertifikalar nedeni ile fidan israfı olmasın
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