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Teknoloji-Bilişim
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Büyük anlaşma yapıldı: Türkiye'den 100 bin tane İHA alacaklar

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Ömer Gülhan Giriş Tarihi:

Büyük anlaşma yapıldı: Türkiye'den 100 bin tane İHA alacaklar

Türk savunma şirketi Pasifik Teknoloji devas anlaşmanın detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu. Buna göre, dost ülkeye 100 bin adet drone satılacak.

#1
Foto - Büyük anlaşma yapıldı: Türkiye'den 100 bin tane İHA alacaklar

Türk savunma sanayii şirketlerinden Pasifik Teknoloji, Pakistan ile önemli bir iş birliğine imza attı. Şirket, Pakistan'ın teknoloji ve savunma kuruluşlarından NRTC ile insansız hava araçları ve dronların satışı, dağıtımı ve yerel üretimini kapsayan anlaşma yaptı.

#2
Foto - Büyük anlaşma yapıldı: Türkiye'den 100 bin tane İHA alacaklar

18 Eylül 2026 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında Pakistan'a 100 binden fazla insansız sistem tedarik edilecek. Anlaşma, ürünlerin bir bölümünün Pakistan'da yerel imkanlarla üretilmesini ve montajının gerçekleştirilmesini de içeriyor.

#3
Foto - Büyük anlaşma yapıldı: Türkiye'den 100 bin tane İHA alacaklar

Pasifik Teknoloji'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, üç yıl süreli anlaşma kapsamında Pakistan'a teslim edilmesi planlanan sistemler şöyle:

#4
Foto - Büyük anlaşma yapıldı: Türkiye'den 100 bin tane İHA alacaklar

100 bin adet MERKÜT FPV kamikaze dron, 10 adet ALPİN insansız helikopter, 25 adet DUMRUL mini insansız helikopter, 500 adet DELİ taktik kamikaze sistemi, 250 adet KORGAN otonom kara destek ve gözetleme sistemi...

#5
Foto - Büyük anlaşma yapıldı: Türkiye'den 100 bin tane İHA alacaklar

Üç yıllık anlaşma çerçevesinde sipariş edilen sistemlerin üretim ve teslimat çalışmalarına yakın zamanda başlanması planlanıyor. Pakistan'da kurulacak yerel üretim ve montaj altyapısı da iş birliğinin önemli ayaklarından birini oluşturuyor.

#6
Foto - Büyük anlaşma yapıldı: Türkiye'den 100 bin tane İHA alacaklar

Pasifik Teknoloji'nin Pakistanlı NRTC ile gerçekleştirdiği anlaşma, Türk savunma sanayii ürünlerinin uluslararası pazardaki tedarik ve ortak üretim faaliyetlerine yeni bir örnek olarak öne çıkıyor.

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