Büyük anlaşma yapıldı: Türkiye'den 100 bin tane İHA alacaklar
Türk savunma şirketi Pasifik Teknoloji devas anlaşmanın detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu. Buna göre, dost ülkeye 100 bin adet drone satılacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk savunma şirketi Pasifik Teknoloji devas anlaşmanın detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu. Buna göre, dost ülkeye 100 bin adet drone satılacak.
Türk savunma sanayii şirketlerinden Pasifik Teknoloji, Pakistan ile önemli bir iş birliğine imza attı. Şirket, Pakistan'ın teknoloji ve savunma kuruluşlarından NRTC ile insansız hava araçları ve dronların satışı, dağıtımı ve yerel üretimini kapsayan anlaşma yaptı.
18 Eylül 2026 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında Pakistan'a 100 binden fazla insansız sistem tedarik edilecek. Anlaşma, ürünlerin bir bölümünün Pakistan'da yerel imkanlarla üretilmesini ve montajının gerçekleştirilmesini de içeriyor.
Pasifik Teknoloji'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, üç yıl süreli anlaşma kapsamında Pakistan'a teslim edilmesi planlanan sistemler şöyle:
100 bin adet MERKÜT FPV kamikaze dron, 10 adet ALPİN insansız helikopter, 25 adet DUMRUL mini insansız helikopter, 500 adet DELİ taktik kamikaze sistemi, 250 adet KORGAN otonom kara destek ve gözetleme sistemi...
Üç yıllık anlaşma çerçevesinde sipariş edilen sistemlerin üretim ve teslimat çalışmalarına yakın zamanda başlanması planlanıyor. Pakistan'da kurulacak yerel üretim ve montaj altyapısı da iş birliğinin önemli ayaklarından birini oluşturuyor.
Pasifik Teknoloji'nin Pakistanlı NRTC ile gerçekleştirdiği anlaşma, Türk savunma sanayii ürünlerinin uluslararası pazardaki tedarik ve ortak üretim faaliyetlerine yeni bir örnek olarak öne çıkıyor.
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