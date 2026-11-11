Bayraktar Kızılelma konseptini kopyaladılar
Türkiye'nin insansız savaş uçağı projesi ABD tarafından adım adım takip ediliyor. Amerikalılar, Bayraktar Kızılelma konseptini test etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin insansız savaş uçağı projesi ABD tarafından adım adım takip ediliyor. Amerikalılar, Bayraktar Kızılelma konseptini test etti.
Savunmasanayist'te yer alan habere göre, ABD Hava Kuvvetleri’nin İş Birlikçi Muharip Uçak (CCA) programında geliştirilen birden fazla insansız hava aracı, 26 Ekim’de ilk kez birlikte uçuş gerçekleştirdi. Shield şirketi, İHA’ların Hivemind adlı yapay zeka destekli yazılım sayesinde birlikte uçtuğunu ve koordineli hava muharebesi manevraları yaptığını açıkladı.
Test sırasında İHA’lar, görüş hattı ötesindeki hava tehditlerine karşı kullanılabilecek taktikleri denedi. Böylece birden fazla insansız hava aracının birlikte hareket etme ve ortak görev yürütme kabiliyeti test edildi.
ABD Hava Kuvvetleri’nin kullandığı sistem, farklı hava araçlarına yeni yeteneklerin daha kolay eklenmesini sağlıyor. Böylece her yeni kabiliyet için hava aracının yazılımını baştan tasarlamak gerekmiyor.
Shield, Hivemind yazılımının hava, kara, deniz ve uzay alanlarında 40’tan fazla insansız sisteme entegre edildiğini bildirdi.
Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı BAYKAR Bayraktar KIZILELMA insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte hareket etmesi ve otonom uçuş kabiliyetleri kapsamında çeşitli testler gerçekleştirmişti.
Çorlu’dan havalanan insansız savaş uçağı, yaklaşık 15 bin feet irtifada 1 saat 45 dakika uçtu. Test sırasında F-16’lardan biri KIZILELMA’ya eşlik ederken diğeri hedef uçak rolünü üstlendi.
KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarıyla 30 mil mesafedeki F-16’yı tespit edip takip etti. Ardından GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesiyle simüle atış gerçekleştirdi ve hedefi sanal ortamda vurdu.
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