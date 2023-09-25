Yurt dışına gönderiyor! Kızı için yapmaya başladığı şimdi talebe yetişemiyor

"Evde hobi olarak başlamıştım, sonra hobi mesleğe dönüştü. Kişiye özel çalıştığımız için müşteri ne isterse o şekilde hazırlıyoruz. Yurt içi ve dışından mesaj attıklarında siparişlerini hazırlıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinden, Dubai, KKTC, Libya, Fransa ve Almanya'dan talep geliyor, ürünü hazırlayıp gönderiyoruz. Çocuklarım okula giderken eğitimlerine katkı sağlıyordum sonra iş ilerledi, çok şükür çocukların ve kendimizin masrafını çıkarıyoruz. Yetişebildiğimiz kadar sipariş alıyoruz. Genelde bebek ürünlerine daha çok talep geliyor. İşimi ilerletmek istiyorum." Annesinden tasarım dersi aldıktan sonra aynı atölyede çalışmaya başlayan Nermin Arısoy ise takı üretimin hem eğlenceli hem de karlı olduğunu ifade ederek, "Mesleğim ağız ve diş sağlığı teknisyeni ama annem bu işe yöneldiğinde ona destek vermek için yardımcı olmaya başladım." dedi.