  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Yürekleri ağza getiren kaza

2023-04-21 21:40:35
Yürekleri ağza getiren kaza

Kaza, akşam saatlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi.

#1
Foto - Yürekleri ağza getiren kaza

Yusuf S. idaresindeki 41 AIB 451 plakalı otomobil ile Yalçın E. yönetimindeki 34 EYV 200 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yusuf S.’nin kullandığı otomobil takla attı, diğer otomobil de devrildi.

#2
Foto - Yürekleri ağza getiren kaza

Kazada araç sürücüleri ile birlikte, otomobillerde bulunan Buğlem Ege E., Emine E., Ali E., Efe E. ve Gürsel Y. yaralandı.

#3
Foto - Yürekleri ağza getiren kaza

Yaralanan 7 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Rusya'dan çok büyük zam! Yeniden Türkiye'yi seçecekler
Dünya

Rusya'dan çok büyük zam! Yeniden Türkiye'yi seçecekler

Son dönemde Türkiye turizmi ile yarışan Rusya'daki iç pazardaki tatil turlarına zam yapılması sonrası rotanın yeniden değişeceği konusu günd..
Apar topar görevden aldılar! CHP’li Başkandan AK Partili adaya oy şartı
Gündem

Apar topar görevden aldılar! CHP’li Başkandan AK Partili adaya oy şartı

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi CHP'li İlçe Başkanı, ilçeye ziyarete giden AK Parti milletvekili adayına ilçeye su sondajı yapması karşılığında ..
Ünlü futbolcu iflas etti! Duyanlar gelişme karşısında kulaklarına inanamadı
Spor

Ünlü futbolcu iflas etti! Duyanlar gelişme karşısında kulaklarına inanamadı

Bir dönem Manchester United forması giyen İngiliz futbolcu Wes Brown'un iflas ettiği ortaya çıktı.
Bakan Soylu: Türkiye'de bu ilk kez duyulmuş olacak
Gündem

Bakan Soylu: Türkiye'de bu ilk kez duyulmuş olacak

Şalpazarı Federasyonu Hemşehri Buluşması'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda bir şey söyleyeceğim, Türkiye'de bu ilk kez du..
Mustafa Destici'den 14 Mayıs mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını paylaştı
Siyaset

Mustafa Destici'den 14 Mayıs mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını paylaştı

Bayram namazının ardından konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımız, yüzde 51-53 arası bir oyla ilk turda seçimi ka..
Necmettin Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı! Bakın ne yazmış
Gündem

Necmettin Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı! Bakın ne yazmış

Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a 1997 yılında gönderdiği Rama..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23