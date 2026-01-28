400 yıldır bir damla bile yağmur yağmadı! İşte ölülerin çürümediği tek yer olan Atacama Çölü’nün sırrı

Şili’de Pasifik Okyanusu ile And Dağları arasına sıkışan Atacama Çölü, gezegenimizin en kurak yeri olarak bilim dünyasının en büyük gizemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Bazı bölgelerine 400 yıldır tek damla yağış düşmeyen bu devasa alanda, aşırı kuraklık nedeniyle organik kalıntılar binlerce yıl bozulmadan ve çürümeden kalabiliyor. Araştırmacılar, Atacama’daki bu ekstrem yaşam koşullarını inceleyerek Mars ve diğer gezegenlerdeki olası hayat izlerine dair ipuçları aramaya devam ediyor.