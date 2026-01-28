Zirvede ne ABD ne Rusya ne de Çin: İşte okyanuslara en çok hükmeden ülkele!
Dünyada en fazla okyanus alanına hükmeden ülkeler belli oldu. İşte zirvedeki ülkenin şaşırttığı o liste...
EN FAZLA OKYANUS ALANINI KONTROL EDEN ÜLKELER AÇIKLANDI! Dünyanın dört bir yanında deniz yetki alanları giderek daha stratejik bir anlam kazanırken, okyanuslarda en geniş kontrolü elinde bulunduran ülkelerin sıralaması yeniden şekilleniyor. Tablo yalnızca coğrafi büyüklükle değil, aynı zamanda tarihsel anlaşmalar, adalar üzerinden kurulan haklar ve uluslararası deniz hukuku çerçevesinde elde edilen geniş yetki sahalarıyla belirleniyor.
İLK SIRADA NE ABD NE RUSYA NE DE ÇİN Okyanus alanlarının kontrolü; enerji kaynaklarından balıkçılık haklarına, ticaret yollarından savunma stratejilerine kadar birçok alanda belirleyici bir unsur hâline geldi. İlk sırada ne ABD ne Çin ne de Rusya'nın yer aldığı liste, detaylarıyla şaşırtıyor.
İŞTE EN FAZLA OKYANUS ALANINI KONTROL EDEN ÜLKELER!
20) COOK ADALARI | 1,96 MİLYON KM² Yeni Zelanda ile ilişkili devlet statüsünde olan Okyanusya ada ülkesi.
19) MARSHALL ADALARI | 1,99 MİLYON KM² Uluslararası Tarih Hattı'nın batısında ve ekvatorun kuzeyinde, Kuzeybatı Pasifik Okyanusu'ndaki Mikronezya bölgesinde yer almaktadır.
18) HİNDİSTAN | 2,31 MİLYON KM²
17) NORVEÇ | 2,39 MİLYON KM²
16) PAPUA YENİ GİNE | 2,40 MİLYON KM²
15) DANİMARKA | 2,55 MİLYON KM²
14) MİKRONEZYA | 3,00 MİLYON KM²
13) MEKSİKA | 3,27 MİLYON KM²
12) KİRİBATİ | 3,44 MİLYON KM² Mikronezya olarak bilinen Pasifik adaları bölümünün bir parçasıdır.
11) ŞİLİ | 3,68 MİLYON KM²
10) BREZİLYA | 3,83 MİLYON KM²
9) YENİ ZELANDA | 4,08 MİLYON KM²
8) JAPONYA | 4,48 MİLYON KM²
7) KANADA | 5,60 MİLYON KM²
6) ENDONEZYA | 6,16 MİLYON KM²
5) BİRLEŞİK KRALLIK | 6,81 MİLYON KM²
4) RUSYA | 7,57 MİLYON KM²
3) AVUSTRALYA | 8,51 MİLYON KM²
2) ABD | 11,35 MİLYON KM²
1) FRANSA | 11,69 MİLYON KM²/ derleyen: haber7
