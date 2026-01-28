  • İSTANBUL
Dünya
6
Yeniakit Publisher
İsrail’le gizli pazarlık iddiası! Türkiye-Suriye yakınlaşmasına "Golan" bariyeri mi geliyor?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail’le gizli pazarlık iddiası! Türkiye-Suriye yakınlaşmasına “Golan” bariyeri mi geliyor?

Paris’te yürütülen gizli müzakerelerde İsrail ve Suriye’nin Golan Tepeleri için "25 yıllık kiralama" formülünde uzlaştığı iddiası, Türkiye’nin bölgedeki stratejik hesaplarını derinden etkileyecek bir süreci başlattı. Ankara’nın Şam yönetimiyle yürüttüğü normalleşme ve terörle mücadele iş birliği çabaları sürerken, İsrail’in Suriye sınırında kalıcı bir nüfuz alanı oluşturma girişimi bölgedeki dengeleri altüst edebilir. Bu anlaşmanın hayata geçmesi durumunda, Türkiye’nin güney sınırındaki güvenlik mimarisinin ve "Barış Pınarı" bölgesindeki etkinliğinin nasıl bir hal alacağı diplomatik kulislerde en çok konuşulan başlık haline geldi.

#1
Foto - İsrail’le gizli pazarlık iddiası! Türkiye-Suriye yakınlaşmasına "Golan" bariyeri mi geliyor?

Fransa'nın başkenti Paris’te, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye özel temsilcisi Tom Barrack’ın arabuluculuğunda “yeni bir güvenlik anlaşması için müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla” bu ayın başında bir görüşme gerçekleştiren İsrail ve Suriye’nin, “anlaşmayı nihayete erdirmeye çok yakın olduğu” öne sürüldü.

#2
Foto - İsrail’le gizli pazarlık iddiası! Türkiye-Suriye yakınlaşmasına "Golan" bariyeri mi geliyor?

İsrail merkezli i24NEWS’e konuşan bir kaynağa göre “Şam ve Tel Aviv heyetlerinin yakın zamanda, muhtemelen Paris’te, anlaşmayı sonuçlandırmak üzere bir araya gelmesi” bekleniyor.

#3
Foto - İsrail’le gizli pazarlık iddiası! Türkiye-Suriye yakınlaşmasına "Golan" bariyeri mi geliyor?

Habere göre Şam’ın asıl planı sadece bir güvenlik anlaşması ve “diplomatik nitelikte olmayan” bir İsrail irtibat bürosunun açılması iken, Trump’ın baskısı nedeniyle süreç hızlı ilerledi. Şara hükümetinin, Ürdün modeline benzer şekilde Golan Tepeleri için 25 yıllık bir kira sözleşmesi üzerinde durduğu ve bölgeyi “Barış Bahçesi” olarak adlandırılan ortak bir ekonomik alana dönüştürmeyi planladığı iddia ediliyor.

#4
Foto - İsrail’le gizli pazarlık iddiası! Türkiye-Suriye yakınlaşmasına "Golan" bariyeri mi geliyor?

Suriye’ye ait Golan Tepeleri, İsrail işgali altında.

#5
Foto - İsrail’le gizli pazarlık iddiası! Türkiye-Suriye yakınlaşmasına "Golan" bariyeri mi geliyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prens Selman'dan İran hamlesi
Dünya

Prens Selman'dan İran hamlesi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü. Muhammed bin Selman "İran İslam Cumhuriyeti'n..
‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum
Gündem

‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum

Almanya’da sağlık sistemi alarm verdi. Gurbetçilerin acil servislerde saatlerce koridorlarda bekletildiği görüntüler gündem olurken, randevu..
DEM’li vekil, PKK yandaşı hemşireyi korumaya aldı!
Gündem

DEM’li vekil, PKK yandaşı hemşireyi korumaya aldı!

Suriye’de Şam güçleri karşısında 1 haftada dağılan terör örgütünün kadınları kullanarak uluslararası destek bulmak ve intikam duygularını p..
ABD'den tarihi itiraf! 'Devlet sözü vermedik'
Dünya

ABD'den tarihi itiraf! 'Devlet sözü vermedik'

Eski Temsilci Jeffrey, YPG ile ortaklığın "geçici bir alışverişten" ibaret olduğunu belirterek, "Onları yeni Suriye hükümetine karşı koruyac..
Fidan, çöküş aşamasındaki AB’yi anlattı! Gün gelecek Avrupa yalvaracak
Gündem

Fidan, çöküş aşamasındaki AB’yi anlattı! Gün gelecek Avrupa yalvaracak

Onlarca senedir Türkiye’yi yöneten iktidarların girmek için kapısında beklediği AB, kendi bünyesindeki ekonomik ve siyasi krizle başa çıkmay..
STM'nin sürü İHA'ları bir ilki gerçekleştirdi Gerçek mühimmatla sürü İHA saldırısı
Teknoloji

STM'nin sürü İHA'ları bir ilki gerçekleştirdi Gerçek mühimmatla sürü İHA saldırısı

STM tarafından geliştirilen sürü İHA teknolojisi kapsamında, 20 adet Vurucu İHA KARGU ile gerçekleştirilen testte hedefler gerçek mühimmatla..
