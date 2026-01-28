İsrail’le gizli pazarlık iddiası! Türkiye-Suriye yakınlaşmasına “Golan” bariyeri mi geliyor?

Paris’te yürütülen gizli müzakerelerde İsrail ve Suriye’nin Golan Tepeleri için "25 yıllık kiralama" formülünde uzlaştığı iddiası, Türkiye’nin bölgedeki stratejik hesaplarını derinden etkileyecek bir süreci başlattı. Ankara’nın Şam yönetimiyle yürüttüğü normalleşme ve terörle mücadele iş birliği çabaları sürerken, İsrail’in Suriye sınırında kalıcı bir nüfuz alanı oluşturma girişimi bölgedeki dengeleri altüst edebilir. Bu anlaşmanın hayata geçmesi durumunda, Türkiye’nin güney sınırındaki güvenlik mimarisinin ve "Barış Pınarı" bölgesindeki etkinliğinin nasıl bir hal alacağı diplomatik kulislerde en çok konuşulan başlık haline geldi.