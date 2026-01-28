  • İSTANBUL
Duyanlar inanamıyor! Bu ekmek tam 30 gün bayatlamıyor
IHA

Duyanlar inanamıyor! Bu ekmek tam 30 gün bayatlamıyor

Manisa’nın Demirci ilçesinde taş fırınlarda, katkısız yöntemlerle pişirilen ev ekmekleri; lezzeti kadar uzun süre tazeliğini korumasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

#1
Foto - Duyanlar inanamıyor! Bu ekmek tam 30 gün bayatlamıyor

Manisa’nın Demirci ilçesinde taş fırınlarda, tamamen geleneksel yöntemlerle pişirilen ev ekmekleri uzun raf ömrüyle dikkat çekiyor.

#2
Foto - Duyanlar inanamıyor! Bu ekmek tam 30 gün bayatlamıyor

Demirci ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi'nde geleneksel yöntemlerle taş fırınlarda pişirilen ev ekmekleri, lezzeti ve uzun süre dayanıklılığıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bölgede yetiştirilen buğdaylardan elde edilen unlarla hazırlanan hamurlar, hamur makinesinde yoğrulduktan sonra tek tek şekillendirilerek taş fırınlara sürülüyor. Meşe odunu ile yakılan fırınlarda yaklaşık 3 saat boyunca pişirilen ekmekler, kızararak sofralara geliyor.

#3
Foto - Duyanlar inanamıyor! Bu ekmek tam 30 gün bayatlamıyor

Doğal ve katkısız yöntemlerle üretilen taş fırın ekmeklerinin, yaklaşık 20 ila 30 gün boyunca bozulmadan tazeliğini koruduğu belirtilirken, buzdolabında muhafaza edilmesi halinde daha uzun süre saklanabildiği ifade ediliyor. Fırından yeni çıkan sıcak ekmeklerin, özellikle tereyağı sürülerek tüketildiği kaydediliyor.

#4
Foto - Duyanlar inanamıyor! Bu ekmek tam 30 gün bayatlamıyor

Mahalle sakinlerinden Ayşe Karakoç, taş fırın ekmeklerinin sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu belirterek, "Organik buğdaydan yapılan ve meşe odunuyla pişirilen bu ekmekler hem çok lezzetli hem de sağlıklı. Herkesin bu doğal ekmekleri tüketmesini tavsiye ediyorum" dedi. Kızılca Mahallesi'nde taş fırınlarda ayda ortalama 30 adet ekmek üretildiği, atalardan miras kalan bu geleneğin yıllardır sürdürüldüğü öğrenildi.

