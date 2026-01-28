O isim bitti iddiası: Okan Buruk istedi! Yönetim Pape Gueye transferini bitirdi
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un hayalleri gerçek oluyor...Tecrübeli teknik adamın çok istediği Pape Gueye transferinde sarı-kırmızılılar sona yaklaştı.
Noa Lang ve Yaser Asprilla transferlerini bitiren Galatasaray orta saha transferine ağırlık vermişti. Teknik direktör Okan Buruk'un orta saha için düşündüğü isim Pape Gueye olmuştu. Kulübü Villareal ile bir süredir görüşen Galatasaray bu transferde önemli bir aşama kaydetti.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre taraflar arasında yapılan görüşmelerde büyük ilerleme sağlandı.
Galatasaray'ın, 27 yaşındaki Senegalli ön libero ile 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme konusunda prensipte el sıkıştığı belirtildi.
27 yaşındaki Senegalli ön libero, bu sezon 22 maça çıkıp 1552 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.
