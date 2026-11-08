Fon krizi anketlere yansıdı: AK Parti'den tarihi karar! İşte bu bekleniyordu
AK Parti’nin “erdemliler hareketi” ilkesini çiğneyip kendi heva ve heveslerine uyan bazı isimler, son haftalarda gündem oldu. Fon soruşturmasında adı geçen veya farklı skandallarla gündeme gelen bu isimler teker teker partinin önüne kondu. Ancak AK Parti kurmaylarının masasındaki son anketlerde yüzde 3’lük düşüş dikkat çekti. Bu nedenle AK Parti, partiyle uyumsuz olduğu düşünülen ve seçmenin tepkisini çeken partilileri göndermek gibi önlemler almaya başlıyor. Seçmenin yeniden güvenini kazanacak olan parti, birçok önlemi hayata geçirecek.