Fon krizi anketlere yansıdı: AK Parti'den tarihi karar! İşte bu bekleniyordu

AK Parti kaynakları, seçmen davranışındaki değişimin yalnızca fon soruşturmasından kaynaklanmadığını, ekonomik zorlukların da bu süreçte etkili olduğunu belirtti. Özellikle sandığa gitmeme eğiliminin artmasının parti açısından ciddi risk oluşturduğu değerlendirmesi yapıldı. Parti kaynakları, yaşanan tabloyu şu sözlerle anlattı: "Seçmen henüz bizden kaçıp başka yere gitmiyor. Ama bize de oy vermek istemeyen bir kitle var. Hem ekonomik zorluklar hem de son yaşanan olaylar nedeniyle. Bir kararsızlar kitlesi veya sandığa gitmeyecek bir topluluk oluşuyor. Bu çok tehlikeli. Yerel seçimlerde sandığa gitmeyenlerin büyük bölümü AK Partili seçmenlerdi. Bu döngüyü kırmamız lazım. Vatandaş hesap sorulduğunu somut olarak görmek istiyor. Bürokrasi tarafında bunu başardık, kimseye eyvallahımızın olmaması lazım. Bu işin siyasi ayağı da varsa; bu da ortaya çıkarılmalı, hesap sorulmalı. Cumhurbaşkanı'nda bu kararlılık var."