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Fon krizi anketlere yansıdı: AK Parti'den tarihi karar! İşte bu bekleniyordu

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Fon krizi anketlere yansıdı: AK Parti'den tarihi karar! İşte bu bekleniyordu

AK Parti’nin “erdemliler hareketi” ilkesini çiğneyip kendi heva ve heveslerine uyan bazı isimler, son haftalarda gündem oldu. Fon soruşturmasında adı geçen veya farklı skandallarla gündeme gelen bu isimler teker teker partinin önüne kondu. Ancak AK Parti kurmaylarının masasındaki son anketlerde yüzde 3’lük düşüş dikkat çekti. Bu nedenle AK Parti, partiyle uyumsuz olduğu düşünülen ve seçmenin tepkisini çeken partilileri göndermek gibi önlemler almaya başlıyor. Seçmenin yeniden güvenini kazanacak olan parti, birçok önlemi hayata geçirecek.

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#1
Foto - Fon krizi anketlere yansıdı: AK Parti'den tarihi karar! İşte bu bekleniyordu

Fon soruşturmasının siyasi yansımaları AK Parti içinde tartışılmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında partiyle bağlantılı bazı isimlerin gündeme gelmesinin ardından, hem milletvekilleri hem de teşkilatlarda rahatsızlık oluştuğu belirtiliyor. Parti yönetimi, yaşanan gelişmelerin seçmen üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak ve güven kaybını gidermek amacıyla yeni adımlar üzerinde çalışıyor. AK Parti kulislerinde, özellikle kararsız seçmenlerin başka partilere yönelmeden yeniden kazanılması için sürecin hızlandırılması gerektiği değerlendiriliyor.

#2
Foto - Fon krizi anketlere yansıdı: AK Parti'den tarihi karar! İşte bu bekleniyordu

Türkiye gazetesinin haberine göre fon soruşturmasında AK Partili ve partiye yakın bazı isimlerin yer alması, parti içinde ve teşkilatlarda tepkilere neden oldu. Milletvekillerinin rahatsızlıklarını doğrudan parti yönetimine ilettiği ve soruşturmada adı geçen isimlerin bir an önce açıklanmasını istediği aktarıldı. Bazı milletvekillerinin yönetime, "Bu işin içinde kim varsa bir an önce açıklanmalı, yoksa hepimiz töhmet altında kalıyoruz." sözleriyle tepki gösterdiği belirtildi. Parti kulislerinde, yaşananların seçmenle duygusal bir kopuşa dönüşmemesi için gecikmeden önlem alınması gerektiği görüşü öne çıktı.

#3
Foto - Fon krizi anketlere yansıdı: AK Parti'den tarihi karar! İşte bu bekleniyordu

AK Parti yönetimine sunulan anketlerde, fon soruşturmasının başlamasının ardından partinin oy oranında 3-4 puanlık düşüş yaşandığı görüldü. Ancak söz konusu seçmenlerin başka siyasi partilere yönelmediği, büyük bölümünün kararsız konuma geçtiği ifade edildi. Parti kurmayları, bu seçmenleri "gri alanda" bekleyen bir kitle olarak tanımlarken, atılacak adımlara bağlı olarak yeniden AK Parti'ye destek verebileceklerini değerlendiriyor.

#4
Foto - Fon krizi anketlere yansıdı: AK Parti'den tarihi karar! İşte bu bekleniyordu

AK Parti kaynakları, seçmen davranışındaki değişimin yalnızca fon soruşturmasından kaynaklanmadığını, ekonomik zorlukların da bu süreçte etkili olduğunu belirtti. Özellikle sandığa gitmeme eğiliminin artmasının parti açısından ciddi risk oluşturduğu değerlendirmesi yapıldı. Parti kaynakları, yaşanan tabloyu şu sözlerle anlattı: "Seçmen henüz bizden kaçıp başka yere gitmiyor. Ama bize de oy vermek istemeyen bir kitle var. Hem ekonomik zorluklar hem de son yaşanan olaylar nedeniyle. Bir kararsızlar kitlesi veya sandığa gitmeyecek bir topluluk oluşuyor. Bu çok tehlikeli. Yerel seçimlerde sandığa gitmeyenlerin büyük bölümü AK Partili seçmenlerdi. Bu döngüyü kırmamız lazım. Vatandaş hesap sorulduğunu somut olarak görmek istiyor. Bürokrasi tarafında bunu başardık, kimseye eyvallahımızın olmaması lazım. Bu işin siyasi ayağı da varsa; bu da ortaya çıkarılmalı, hesap sorulmalı. Cumhurbaşkanı'nda bu kararlılık var."

#5
Foto - Fon krizi anketlere yansıdı: AK Parti'den tarihi karar! İşte bu bekleniyordu

Parti yönetimi, soruşturmanın ardından ortaya çıkan siyasi hasarı gidermek amacıyla vatandaşlarla doğrudan temas kurulmasını öngören bir yol haritası üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, fon dolandırıcılığına karıştığı belirlenen kişilerin görev veya makamlarına bakılmaksızın hesap vermesi gerektiğinin seçmene anlatılması planlanıyor. AK Parti kurmayları, vatandaşların yalnızca açıklamalarla ikna olmayacağını, sorumlular hakkında somut adımlar atıldığını görmek istediğini değerlendiriyor. Bu nedenle soruşturmanın siyasi boyutunun bulunup bulunmadığının da açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulanıyor.

#6
Foto - Fon krizi anketlere yansıdı: AK Parti'den tarihi karar! İşte bu bekleniyordu

AK Parti kulislerinde, seçmenin güvenini yeniden kazanabilmek için sürecin şeffaf biçimde yürütülmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiği görüşü dile getiriliyor. Parti yönetiminin, vatandaşlara kimsenin korunmadığını ve suç işleyenlerin makamlarına bakılmaksızın gerekli işlemlerin yapılacağını anlatmayı hedeflediği belirtiliyor. Kurmaylar, seçmenin "Kimsenin yanına kar kalmadığını" somut olarak görmesinin önemine işaret ederken, bu konuda geç kalınmasının siyasi hasarı daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor.

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Yorumlar

İsmail

Özlem Zengin Millet nefret ediyor ! Hayati yazıcı, Zeybekci derhal gitmeli Birde bu partide hiç Erdoğan hariç etkili konuşan, görünen bir kişi var mı?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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