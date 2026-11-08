Yeni Parti’den istifa etti! Bir Büyükşehir daha AK Parti’ye geçiyor
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in il kongresinde yaşanan delege tartışmalarına tepki göstererek Yeni Parti’den istifa etmesi siyaset kulislerini alevlendirdi. Kararın hemen ardından paylaşımda bulunan gazeteci Sinan Burhan, Yüceer’in yakın zamanda AK Parti’ye katılacağını öne sürdü. CHP ve Yeni Parti hattında belediye başkanlarının adres değişiklikleri tartışılırken, Yüceer cephesinden henüz bu iddiaya ilişkin resmi bir doğrulama gelmedi.