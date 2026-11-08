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Yeni Parti’den istifa etti! Bir Büyükşehir daha AK Parti’ye geçiyor

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Yeni Parti’den istifa etti! Bir Büyükşehir daha AK Parti’ye geçiyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in il kongresinde yaşanan delege tartışmalarına tepki göstererek Yeni Parti’den istifa etmesi siyaset kulislerini alevlendirdi. Kararın hemen ardından paylaşımda bulunan gazeteci Sinan Burhan, Yüceer’in yakın zamanda AK Parti’ye katılacağını öne sürdü. CHP ve Yeni Parti hattında belediye başkanlarının adres değişiklikleri tartışılırken, Yüceer cephesinden henüz bu iddiaya ilişkin resmi bir doğrulama gelmedi.

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Foto - Yeni Parti’den istifa etti! Bir Büyükşehir daha AK Parti’ye geçiyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in Yeni Parti’den istifa etmesinin ardından siyaset kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Sinan Burhan, Yüceer’in AK Parti’ye katılacağını öne sürdü.

#2
Foto - Yeni Parti’den istifa etti! Bir Büyükşehir daha AK Parti’ye geçiyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in Yeni Parti’den istifası siyaset gündeminde yankı uyandırırken, yeni adresine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, Yüceer’in AK Parti’ye katılacağını ileri sürdü.

#3
Foto - Yeni Parti’den istifa etti! Bir Büyükşehir daha AK Parti’ye geçiyor

Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer AK Parti’ye katılacak” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Yeni Parti’den istifa etti! Bir Büyükşehir daha AK Parti’ye geçiyor

Burhan’ın açıklaması, Yüceer’in istifa kararının hemen ardından geldi. Ancak Yüceer’in AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddiaya ilişkin kendisinden yapılmış bir doğrulama bulunmuyor.

#5
Foto - Yeni Parti’den istifa etti! Bir Büyükşehir daha AK Parti’ye geçiyor

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaların ardından, bir büyükşehir belediye başkanının daha iktidar partisine katılacağı öne sürülmüştü. Bu kez adı gündeme gelen isim, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir olmuştu. Ancak Özdemir, 12 Ekim’de yaptığı açıklamada CHP çatısı altında siyaset yaptığını belirterek AK Parti’ye geçeceği iddialarını yalanlamıştı. Şimdi ise Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in AK Parti’ye katılacağı iddiası gündeme geldi.

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